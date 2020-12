Concurrents OM : Vers une révolution en 2021 à Lyon ? Quand Galtier faisait du Mohamed Henni, Ménès dézingue le Stade Rennais…

FCMarseille vous propose les infos qui ont fait l’actualité des concurrents directs de l’Olympique de Marseille. Au menu ce mercredi: Vers une révolution en 2021 à Lyon ? Galtier qui imite Mohamed Henni et Ménès dézingue le Stade Rennais…

Mercato concurrent OM : Juninho, Rudi Garcia, Aulas… Vers une révolution en 2021?

Selon Romain Molina, Juninho n’aurait pas les pleins pouvoirs au sein de Lyon. En effet, le club connaîtrait énormément de tensions en coulisses et une révolution serait à prévoir pour 2021…

« L’an prochain, il y aura des grands changements à Lyon. Car ça ne peut pas continuer comme ça, il y a trop de tensions à l’intérieur du club entre les décideurs… Juninho ? C’est un mec qui n’est pas vérolé. Il ne met pas ses intérêts avant ceux du club, et c’est tellement rare dans le monde du foot aujourd’hui… Lui, c’est l’OL avant toute chose. Ça ne plaît pas forcément. Il a voulu changer plein de choses, peut-être trop vite d’ailleurs… Il a une vision sociale du club. Par exemple, il a récompensé des petits salariés avec son argent propre. Mais derrière, il se fait phagocyter par le coach, par Gérard Houllier… Juninho est trop honnête pour ce milieu du foot. Le problème de l’OL, c’est que l’organigramme n’est pas très clair. C’est dommage, car il y a tout pour bien faire, avec le stade, la région »

Romain Molina – Source : YouTube (07/12/2020)

Concurrent OM : Quand Galtier faisait comme Mohamed Henni lors de ses premiers mois au LOSC…

Christophe Galtier s’est longuement confié sur sa vision du métier d’entraîneur et sa méthode dans un entretien accordé au magazine So Foot. Il est notamment revenu sur ses premiers mois difficiles au LOSC.

« Lors de mes six premiers mois ici, il m’est arrivé de casser des télés. Ma femme m’a parfois récupéré en morceaux, en miettes. Je me sentais incapable de gagner un match. Je me souviens d’une rencontre de ma première saison contre Guingamp (en avril 2018), où l’on mène 2-0 avant d’encaisser deux buts dans le temps additionnel. Ma réaction en conférence de presse, c’était : « Parfois, on ne peut pas expliquer l’inexplicable. » Mais ce qui est fait est fait, donc il faut faire face. Je ne regarde quasiment jamais les matchs à chaud, mais là, je le fais, je voulais comprendre. Le contenu était bon, peut-être le meilleur de mes six premiers mois au LOSC. Sauf que c’est l’exemple parfait du match où ton équipe est tellement fragilisée par les événements subis au cours de la saison, qu’un grain de sable peut te mettre à l’envers. Le lundi, j’ai été les voir et je leur ai montré qu’ils avaient bien joué. Je n’inventais rien, c’était les images. On s’est aussi sauvé pour ça. »

Christophe Galtier – Source : So Foot (04/12/2020)

Concurrents OM : Ménès dézingue le Stade Rennais « un désastre »

Le Stade Rennais n’a pas réussi sa campagne de Ligue des Champions. Avec un seul point pris, ils terminent bon dernier de leur groupe et sont éliminés de la compétition.

Après les matchs, Pierre Ménès a publié un article pour y évoquer la rencontre tristement historique entre le PSG et Basaksehir. A la fin, il a tout de même glissé un mot sur la défaite du Stade Rennais face au FC Séville…

« Vous pensez bien qu’avec ça, je n’ai pas jeté un oeil sur le match amical ente Rennes et Séville. Ce que je constate, c’est que le Stade Rennais a encore perdu et en a encore pris trois. Je ne ferai pas plus de commentaire, sauf peut-être que cette campagne européenne des hommes de Stéphan a été un désastre, avec au final un seul point au compteur en six matchs, ce qui est famélique » Pierre Ménès – Source : Canal + (08/12/20)