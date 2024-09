Cornélius, Mbemba, Maupay… Les 3 infos OM de ce lundi 9 septembre 2024 ! !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce lundi 9 septembre 2024, nous évoquons les infos sur Derek Cornélius, Chancel Mbemba et la détermination de Neal Maupay !

1- OM : on en sait plus sur la blessure de Cornélius

Sorti peu après l’heure de jeu avec le Canada, Derek Cornélius a été touché à l’arcade sourcilière. Mais la blessure est plus impressionnante que dangereuse.

C’est la trêve internationale et de nombreux joueurs sont en rassemblement avec leur sélection. Convoqué par le Canda pour jouer des matchs amicaux, la trêve de Derek Cornélius n’est pas de tout repos. Le défenseur, titulaire dans la charnière est sorti sur blessure à la 70ème face aux Etats-Unis. Selon Karim Attab, pas de commotion cérébrale mais l’arcade sourcilière est touchée, plus de peur que de mal au final.

Pour la sortie sur blessure de Derek Cornelius cette nuit avec le Canada, rien de grave semble-t-il. Pas de commotion mais l’arcade sourcilière touchée. Pas vraiment d’inquiétude à son sujet et tant mieux. @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias — Karim Attab (@karimattab1) September 8, 2024

Cornélius touché à l’arcade

Quentin Merlin a reçu un coup avec les Bleuets lors de ce week-end. Ce mardi, ils recevront la Bosnie-Herzégovine pour leur second match de la trêve internationale avant de retrouver leurs clubs. L’Equipe affirme que le latéral gauche est apte pour ce match malgré le fait qu’il ait quitté la dernière rencontre en boitant.

🔹Victime d’une béquille à une cuisse et reparti en boitant du stade Raymond-Kopa d’Angers vendredi soir, Quentin Merlin 🇫🇷 est jugé apte pour jouer contre la Bosnie-Herzégovine, mardi au Mans. 😐 (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/LexsNnME93 — Infos OM (@InfosOM_) September 7, 2024

Quentin Merlin prévient le PSG

Pour son arrivé avec l’équipe de France espoir, Quentin Merlin était en conférence de presse ce mardi. Il a pu notamment évoquer son très bon début de saison, mais aussi le départ en trombes des olympiens, et a par ailleurs envoyé un message au concurrent direct, le Paris Saint-Germain. « On a des ambitions, des objectifs avec la Ligue des champions et si on peut aller titiller le PSG… Le PSG n’est pas non plus invincible, même si ça reste une belle équipe. Mais nous, on a les capacités pour leur poser des problèmes, les accrocher. On reste humbles. (…) On a pour objectif d’aller plus haut. Donc c’est à nous d’être performants et d’avoir des résultats. », a déclaré le latéral gauche.

2 – OM : le club risque gros concernant Mbemba !

Malgré une insistance et la mise en place d’un loft, le club n’a pas réussi à exfiltrer Chancel Mbemba cet été. Et une fois le mercato terminé, l’OM devra faire attention au traitement du défenseur sous peine de sanctions.

C’est un des feuilletons de cet été, le cas Chancel Mbemba. Le défenseur central a décidé de ne pas faciliter la vie des dirigeants marseillais qui n’ont pas réussi à l’exfiltrer pendant le mercato estival, et désormais il va porter le maillot olympien un an de plus. Mais l’état-major phocéen est clair à son sujet et souhaite faire de lui un exemple pour les prochains, Chancel Mbemba ne reportera pas les couleurs marseillaises. « Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. Il a été mis au courant et a quand même voulu rester. Il lui reste 10 mois de contrat, il ira sûrement au bout et sera traité comme il se doit. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM », a déclaré un membre de la direction sportive de l’Olympique de Marseille à La Provence.

🚨 La direction de l’OM sur Mbemba 🇨🇩 : « 𝗜𝗹 𝗹𝘂𝗶 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝟭𝟬 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁, 𝗶𝗹 𝗶𝗿𝗮 𝘀𝘂𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮𝘂 𝗯𝗼𝘂𝘁 𝗲𝘁 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗶𝘁𝗲́ 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗲 𝗱𝗼𝗶𝘁. Mais il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot. » (@laprovence) pic.twitter.com/dmAidbnW4y — BeFootball (@_BeFootball) September 8, 2024

Sanction pouvant aller jusqu’à l’interdiction de recrutement, voire un retrait de points…

Pour autant le club devra gérer Chancel Mbemba dans les règles car l’UNFP s’intéresse de près à cette affaire. L’UNFP, syndicat des footballeurs professionnels, a rappelé ce dimanche le type de sanction auquel le club s’exposait s’il ne réintégrait pas son défenseur dans le groupe professionnel. « L’article 507 de la Charte du football oblige les clubs à réintégrer les joueurs professionnels au premier groupe d’entraînement à compter du 31 août, peut-on lire. À compter du 31 août, un joueur doit être réintégré à l’équipe première de son club. Si le club ne le réintègre pas, le joueur peut saisir la commission juridique de la LFP. Après une audition des parties, si la commission juridique constate la mise à l’écart du joueur, alors elle met en demeure le club de réintégrer immédiatement le joueur sur le fondement de l’article 507 de la Charte. Si le club ne respecte pas cette décision, il se met en faute sur le fondement de la non-exécution d’une décision rendue par une commission de la LFP. Une procédure disciplinaire devant la Commission de discipline de la LFP pourrait être engagée contre le club, qui s’exposerait alors au prononcé d’une sanction en application du barème prévu dans le règlement de la LFP, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de recrutement, voire un retrait de points. », c’est-à-dire qu’une fois le mercato terminé, le loft ne doit plus exister.

3 – OM – Nice / Maupay : « il peut y avoir mes enfants ou ma femme en face je ne ferais pas de cadeaux ! »

Présenté à la presse ce lundi au centre RLD, l’attaquant Neal Maupay a évoqué son attachement au maillot olympien avant d’affronter son club formateur, l’OGC Nice ce samedi.

Interrogé sur le match face à son club formateur Nice ce samedi, Neal Maupay a été clair, c’est un gros compétiteur. « C’est mon club formateur, c’est spécial pour moi. Je suis quelqu’un qui me donne à 100% tous les jours, en match. Quand je porte un maillot, j’ai le devoir de me battre et de tout donner, ça ne va pas changer samedi. Je suis un compétiteur. Même contre des anciennes connaissances, j’aurai encore plus envie de gagner. Même face à mes enfants ou ma femme je ne ferai pas de cadeaux… »

Quand je porte un maillot, j’ai le devoir de me battre et de tout donner

#Maupay sur Nice: « C’est mon club formateur, c’est spécial pour moi. Je suis quelqu’un qui me donne à 100% tous les jours, en match. Quand je porte un maillot, j’ai le devoir de me battre et de tout donner, ça ne va pas changer samedi. Je suis un compétiteur. Même contre des… pic.twitter.com/VtflpVpxq7 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2024

