Coup frein pour Gerson ? Des absents à Metz et l’autre objectif d’Almada… Les 3 infos OM de ce vendredi

Gerson hésite ? L’OM ne veut pas payer le prix demandé par Flamengo ?

C’est le nom qui agite la plupart des médias qui traitent le mercato. Qui est Gerson ? Va-t-il venir à l’OM ? Alors que l’optimisme était de rigueur depuis quelques jours au Brésil, le média Odia vient calmer le jeu. Le journaliste brésilien Venê Casagrande explique que l’OM aurait proposé un contrat de cinq ans avec un salaire trois fois plus élevé à Gerson. Mais le milieu de terrain n’aurait pas accepté cette offre. En effet, le joueur de 23 ans serait encore indécis et se montrerait hésitant…

Oferta financeira do Olympique a Gerson é três vezes mais do que os vencimentos atuais do meia no Flamengo. Apesar dos altos valores, o camisa 8 não está, neste momento, inclinado a topar. Resumo: Fla topa vender. OM quer muito comprar. Jogador indeciso.https://t.co/WF9bCVIpff — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 21, 2021

Autre problème, le prix du transfert. Flamengo en attendrait 30M€, un montant que l’OM n’est pas disposé à payer. Ce vendredi, le quotidien La Provence explique que tels montants « n’ont jamais été confirmés. D’autant qu’à Marseille, on se montre nettement plus prudent sur ce thème-là, estimant que si transfert il y a, il se situera à des montants moins élevés ». Pour résumer, le joueur n’aurait pas encore accepté l’offre de l’OM, tout comme Flamengo qui espère un gros chèque dans cette transaction…

Ibrahima Niane forfait face à l’OM !

Alors que Jorge Sampaoli (qui sera suspendu pour ce match) doit de passer des services de Florian Thauvin et Alvaro (suspendus) et a décidé de laisser de côté Germain, Michaël Cuisance et Saîf-Eddine Khaoui, Metz va devoir aussi composer avec plusieurs absents.

En effet, Frédéric Antonetti a confirmé ce vendredi en conférence de presse l’absence de son attaquant Ibrahima Niane: « On a perdu Ibrahima Niane car il a pris un ballon dans l’œil et a un gros hématome. Donc c’est dangereux pour qu’il puisse jouer dimanche ».

L’attaquant auteur d’un début de saison tonitruant s’est gravement blessé et n’a fait son retour qu’en avril dernier. Il venait d’enchaîner trois titularisations mais sera forfait pour la réception de l’OM. De plus, Antonetti devra faire sans Victorien Angban, Aaron Leya Iseka, Vincent Pajot, Opa Nguette et Warren Tchimbembé. Par contre le technicien corse pourra compter sur le retour de son capitaine John Boye…

Almada veut disputer la copa libertadores ?

Viendra-t-il à Marseille ? C’est la question que les supporters olympiens se posent depuis plusieurs semaines environ. Thiago Almada, jeune milieu de terrain de Velez en Argentine, est l’une des cibles de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria pour cet été. Selon calciomercato.com, d’autres clubs comme l’Inter Milan seraient intéressés par le profil mais le joueur aurait bien donné son accord aux dirigeants marseillais pour rejoindre le club. D’autres médias, quant à eux, désapprouve cette information et annonce une mauvaise nouvelle pour l’OM.

Selon un média spécialisé dans l’actualité du club de Velez, Thiago Almada ne souhaiterait pas quitter le club avant le mercato hivernal. Cela lui permettrait de disputer la Copa Libertadores avec son club.

🔴 AIRE | Thiago Almada le hizo saber a su representante sus ganas de quedarse a disputar lo que resta de la Copa Libertadores con #Vélez. Recién a partir de diciembre buscará salir a través de una venta. ➡️💻 Prendete @velezafondo EN VIVO: https://t.co/YUCW9B248G pic.twitter.com/vGjbVq8lua — Vélez a Fondo (@velezafondo) May 21, 2021

JE PENSE QUE VELEZ NE SERA PAS VENDEUR À MOINS DE 12 MILLIONS D’EUROS — GOTTELAND

Football Club de Marseille avait contacté en avril dernier l’agent Olivier Gotteland qui est un spécialiste du football d’Amérique du Sud. Ce dernier affirmait que quoi qu’il arrive, Vélez Sarsfield ne serait pas disposé à le laisser filer pour moins de 12 millions d’euros.

« Sur l’indemnité de transfert, sa clause serait aux alentours de 20 millions USD soit environ 16 millions d’euros. (Selon TyC Sports, sa clause libératoire est de 22 millions d’euros, ndlr) C’est une somme importante pour un jeune de 20 ans mais il y a une inflation dans les prix, notamment en Argentine. Je pense en tout cas que Velez ne sera pas vendeur à moins de 15 millions USD, soit environ 12 millions d’euros, c’est mon avis personnel. » Olivier Gotteland – Source : Football Club de Marseille (24/04/21)