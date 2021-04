De gros clubs veulent Germain, ça se confirme pour Strootman et une piste offensive tombe à l’eau pour Longoria? Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : De gros clubs veulent Germain, ça se confirme pour Strootman et une piste offensive tombe à l’eau pour Longoria.

Mercato OM : Une piste offensive tombe déjà à l’eau pour Longoria?

Avec le probable départ d’Arek Milik vers la Juventus cet été, Pablo Longoria aurait tenté de faire venir un joueur turinois… Ce dernier pourrait débarquer au FC Séville en échange d’un autre joueur !

L’Olympique de Marseille va vivre un mercato estival très mouvementé. Avec plusieurs fins de contrat et des joueurs qui vont certainement être courtisés, Pablo Longoria va devoir s’activer pour proposer un effectif suffisant à Jorge Sampaoli.

Avec la possibilité de voir Arek Milik quitter l’OM dès cet été vers la Juventus, des médias italiens affirmaient que la piste menant à Frederico Bernardeschi était étudiée par Pablo Longoria. Le milieu offensif reconverti en latéral gauche cette saison est poussé vers la sortie par la direction turinoise.

LA JUVENTUS VEUT INCLURE BERNARDESCHI DANS LE DEAL POUR ACUNA

Selon Estadio Deportivo, l’OM n’est pas le seul club à envisager cette possibilité. CalcioMercatoNews affirme que la Juventus aimerait récupérer Marcos Acuna, latéral gauche qui évolue au FC Séville. Pour ce faire, les Turinois souhaiteraient inclure Bernardeschi dans le deal afin de récupérer l’Argentin à moindre coût.

Avec 36 rencontres à son actif, Bernardeschi évolue plus en tant que latéral gauche qu’ailier cette saison. Il entre souvent en cours de jeu pour apporter un peu de fraîcheur mais a du mal à peser. La Juventus avait pourtant payé 40M€ pour s’attacher ses services… Une grosse déception pour les Bianconeri.

Mercato OM : Ça se confirme pour Strootman…

Prêté lors du mercato hivernal au Genoa jusqu’à la fin de saison, Kevin Strootman pourrait être de retour cet été à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, son salaire est inabordable pour le club italien.

Kevin Strootman s’est rapidement intégré comme un pion essentiel du Genoa. Depuis son arrivée cet hiver sous forme de prêt, le club italien n’a perdu qu’à deux reprises (4 victoires et 6 nuls en douze matches). Le Genoa aimerait bien pouvoir conserver l’intersaison a néerlandais de 31 ans la saison prochaine, mais son salaire est tout simplement inabordable.

C’est d’ailleurs l’Olympique de Marseille qui prendrait en charge les deux tiers de ses émoluments actuellement. Selon les informations de Calciomercato, le Genoa envisagerait ainsi de recruter un autre milieu de terrain cet été : Giulio Maggiore (23 ans – La Spezia).

Reste à savoir si Kevin Strootman aura d’autres pistes en Italie ou ailleurs. Une chose est sûre, l’Olympique de Marseille espère lui trouver une porte de sortie définitive. Les dirigeants olympiens seraient même prêts à le libérer de ses dernières années de contrat et de faire une croix sur une indemnité de transferts.

Mercato OM : Germain, la liste de ses prétendants est déjà grande !

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain a complètement disparu de la circulation. L’ancien attaquant de l’AS Monaco quittera l’Olympique de Marseille en fin de saison au terme de son contrat. Plusieurs clubs français et étranger sont déjà sur le coup.

Valère Germain ne compte qu’une seule minute de jeu depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Alors que son contrat avec l’Olympique de Marseille prend fin en juin prochain, le coach argentin ne compte plus plus du tout sur lui. L’ancien monégasque va donc quitter l’OM dans quelques mois et ce dernier a des pistes en France comme à l’étranger. Selon les informations du journal l’Equipe ce mardi des discussions ont même déjà été amorcées avec le Genoa et la Sampdoria.

Bordeaux et Rennes en Ligue 1

En Ligue 1 Bordeaux et Rennes font partie des clubs intéressés par l’attaquant de l’Olympique de Marseille. D’après le quotidien sportif d’autres clubs comme, Everton et le Milan AC se seraient également renseignés pour compléter leur effectif respectif avec un joueur gratuit cet été.