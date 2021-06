De grosses concessions pour Gerson, les pistes Leao et Kluivert se refroidissent… Les 3 infos OM de ce samedi !

Les 3 infos OM sont publiées tous les soirs sur FCM ! Au programme ce samedi : L’OM cède du terrain dans les négociations avec Gerson, Leao et Kluivert s’éloignent d’une éventuelle arrivée…

Dans une volonté de renforcer l’effectif marseillais en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria s’active sur de nombreuses pistes cet été. Et l’une d’entre elles se verrait bloquée par un certain José Mourinho selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio…



Avec le départ surprise de Florian Thauvin pour les Tigres de Monterrey, Pablo Longoria doit s’activer pour trouver un remplaçant du calibre du champion du monde. Si de nombreux noms ont circulé comme Amine Adli ou encore Sebastian Villa, une autre piste était également envisagée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille : Justin Kluivert.

Prêté la saison passée au RB Leipzig, le jeune ailier néerlandais est retourné dans son club de l’AS Rome. Et le nouvel entraîneur, José Mourinho, ne compte pas faciliter la vie de l’OM…

Également courtisé par le RB Leipzig, qui aurait vu une offre de 12 millions d’euros lui être refusée, Justin Kluivert serait dans les petits papiers de José Mourinho selon Gianluca Di Marzio. Auteur de 4 buts l’année dernière avec le club allemand, une éventuelle arrivée de Kluivert à l’OM s’assombrit…

Tandis que Gerson évoluera sous les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison prochaine, le correspondant du quotidien L’Équipe au Brésil, Éric Frosio, nous apprend sur Twitter que le club aurait fait deux concessions au milieu de terrain brésilien…

Si Gerson est le premier renfort de l’Olympique de Marseille pour la saison prochaine, le montant de son transfert est encore à prendre avec des pincettes. En effet des sommes entre 15 et 25 millions ont été citées ces dernières semaines. Toutefois, selon le correspondant du journal L’Équipe au Brésil, Éric Frosio, l’OM aurait cédé du terrain à Gerson dans les négociations. Le joueur pourra encore jouer sous le maillot de Flamengo et disputer les Jeux Olympiques…

« Gerson sera à Marseille le 25 juin ! Il pourra disputer encore 4 matches avec le Flamengo avant de se rendre en France pour passer sa visite médicale et signer son contrat de 5 ans. Et s’il est convoqué pour les JO, il ira. L’OM a donné son accord.. » Éric Frosio – Source: Twitter (11/06/21)

Alors que le journaliste Pedro Almeida nous apprenait que la piste menant à Rafael Leao était ouverte, le Milan AC ne semble pas enclin à laisser son attaquant prometteur partir sous la forme d’un prêt selon le journal italien La Gazzetta dello Sport…



Annoncé hier par le journaliste Pedro Almeida, l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le jeune attaquant portugais Rafael Leao ne serait pas qu’une simple rumeur. Arrivé au Milan AC en provenance du LOSC, Leao a réalisé une saison solide avec le club lombard. Toutefois le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, par l’intermédiaire de son journaliste Nicolo Schira, nous informe que le Milan AC ne serait pas favorable à un prêt souhaité par l’OM.

Rafael #Leao could leave #ACMilan this summer. Rossoneri ask €25-30M for the portuguese player. #Wolverhampton, #Everton and #OlympiqueMarseille have shown interest with his agent (Jorge Mendes). #transfers #Wolves #EFC

