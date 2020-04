De retour en Ligue des Champions, un minot pisté à l’étranger et l’embrouille Aulas/Eyraud… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Le club olympien qualifié en Ligue des Champions, un jeune pisté, et Aulas se dispute avec Eyraud… Les 3 infos OM de ce jeudi !

OFFICIEL: L’OM en Ligue des champions la saison prochaine !

La LFP a décidé ce jeudi d’entériner le classement de la Ligue 1. L’OM est donc directement qualifié pour la Ligue des champions.

Le bureau de la Ligue a décidé de valider l’arrêt de la saison 2019/2020. Le classement est ainsi figé avec le principe du quotient afin de compenser le match non joué de la 28e journée ( PSG-Strasbourg).

L’OM qualifié pour la Ligue des champions

L’OM est donc directement qualifié pour la ligue des champions tandis que le club de Jean Michel Aulas se retrouve 7e du classement et non qualifié pour la Ligue Europa…

Mercato OM : Un jeune du centre de formation convoité par Nice et des clubs étrangers…

Le jeune latéral gauche du centre de formation de l’OM Niels Nkoukou serait sollicité par plusieurs clubs français et étrangers….

« On n’a eu aucune nouvelle, aucun jeune ne sait ce qu’il va devenir » indiquait un agent il y a quelques jours dans les colonnes de La Provence. De nombreux jeunes du centre de formation de l’OM s’interrogent en effet sur leur avenir à cause de la crise sanitaire. Le club phocéen, qui a pourtant fait de la formation une grande priorité de son nouveau projet, n’aurait visiblement toujours avancé sur le moindre dossier.

Nkounkou convoité par Nice et Everton ?

Certains jeunes olympiens seraient pourtant sollicités par des clubs en France comme à l’étranger. Selon le compte twitter @treize013 Niels Nkoukou serait par exemple convoité par Everton et l’OGN Nice. Le compte spécialiste des jeunes de l’OM indique par ailleurs que le FC Barcelone avec également déjà supervisé le jeune latéral gauche olympien

LFP – OM/LYON : Eyraud et Aulas s’insultent en pleine réunion !

Mercredi on apprenait que le ton était monté entre le président de l’OM et son homologue de Lyon lors d’un conseil d’administration de la LFP la veille. Les tensions entre les deux hommes ne sont visiblement pas apaisées, bien au contraire. Eyraud et Aulas se seraient même insultés hier pendant une nouvelle réunion de travail…

Hier, après l’annonce du gouvernement de mettre un terme à la saison en cours de football, les réunions se multiplient à la LFP. Jean Michel Aulas n’a pas hésité à s’épancher dans les médias pour expliquer qu’il militait désormais pour des play-offs durant le mois d’Aout. Ce dernier ne veut pas encore croire à l’arrêt définitif de la Ligue 1.

Aulas veut des play-offs pour clôturer la saison !

Selon les informations du journal L’Equipe, le ton est encore monté d’un cran entre président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas. Lors d’une nouvelle réunion de travail hier, les deux hommes se seraient même littéralement insultés. Des noms d’oiseaux ont ainsi été échangés, à la stupeur des autres participants consternés par cette nouvelle querelle, rapporte le quotidien sportif/