Départ de Radonjic, Longoria refuse 17,5M€ pour Caleta-Car, Lirola c’est pour lundi? Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Toutes les semaines, Football Club de Marseille vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu ce dimanche : Départ de Radonjic, Longoria refuse 17,5M€ pour Caleta-Car, Lirola c’est pour lundi?

Mercato OM : Lirola, c’est pour demain?

L’Olympique de Marseille espère toujours boucler le transfert de Pol Lirola… Selon Nicolo Schira, la Fiorentina devrait donner son accord pour qu’il quitte le club dans les prochaines heures pour finaliser le deal ce lundi !

A quelques jours de la fin du mercarto, l’Olympique de Marseille n’a pas encore finalisé le transfert de Pol Lirola. Le latéral droit qui évolue à la Fiorentina a été prêté à l’OM la saison dernière et veut absolument jouer sous les ordres de Sampaoli cette saison.

Malgré son forcing pour rejoindre l’Olympique de Marseille, Pol Lirola n’est toujours pas là. Plusieurs médias dont RMC affirmaient en fin de semaine que le deal était bouclé et que le club allait demander de l’enregistrer pour la rencontre face à l’OGC Nice.

Feu vert de la Fiorentina dans les prochaines heures?

Malheureusement, la Fiorentina aurait bloqué le départ de Pol Lirola vers la France. L’Espagnol n’a pas été retenu pour la prochaine rencontre de la Viola et est donc entre deux clubs. Mais selon les informations de Nicolo Schira, journaliste italien, la Fiorentina pourrait donner son feu vert dans les prochaines heures.

L’Olympique de Marseille aurait bien trouvé un accord autour de 13 millions d’euros pour le transfert de Pol Lirola et espère finaliser le deal ce lundi. Il y signera un contrat de cinq ans assortis d’un salaire qui n’a pas encore filtré.

#OlympiqueMarseille are confident to finalize Pol #Lirola’s deal for €13M on tomorrow. The spanish fullback wants only #OM. He will play for #TeamOM. No doubts. Ready a contract until 2026. #Fiorentina will give the green light for his departure in the next hours. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2021

On a des joueurs qui pensent à partir. J’espère qu’on aura fini la semaine prochaine — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli n’a pas caché son envie de voir encore quelques joueurs arriver avant la fin du mercato… Il manque au moins un latéral droit au coach argentin pour avoir un effectif au complet.

« Il manque quatre ou cinq joueurs dans l’effectif. On ne pourra pas tout faire, on sera créatif. On a des joueurs qui pensent à partir. J’espère qu’on aura fini la semaine prochaine. Il faudra faire une analyse générale avec le club avec les départs et les arrivées » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (20/08/21)

Mercato OM : Radonjic, deuxième départ réglé !

Dario Benedetto a été officiellement prêté à Elche. Mais l’attaquant argentin ne sera pas le seul a quitté l’OM en cette fin de mercato. En effet, Nemanja Radonjic devrait s’engager avec le Benfica Lisbonne…

Selon l’Equipe, « Nemanja Radonjic va être prêté à Benfica, avec une option d’achat autour de 8M€ et quasi-obligatoire – elle sera levée en fonction de certaines conditions (nombre de matches joués, etc.). L’OM et le club lisboète ont un accord de principe et règlent les derniers détails formels, l’ailier et son agent vont s’envoler ce soir pour Lisbonne. » Avec Konrad et Under, le club olympien a déjà bien renforcé ce secteur de jeu. Egalement absent du groupe pour Nice, Duje Caleta Car pourrait lui aussi quitter Marseille, des clubs anglais sont sur les rangs…

Nemanja Radonjic va s’envoler ce soir pour rejoindre le Benfica Lisbonne, où il va être prêté pour la saison avec une option d’achat avoisinant les 8M€. https://t.co/2dUMdimQSl pic.twitter.com/pnPfOaRRM0 — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 21, 2021

Radonjic avait affiché son envie de repartir en Bundesliga au Herta Berlin, il a finalement été convaincu par le Benfica…

J’AIMERAI JOUER POUR LE HERTHA DANS LE FUTUR — RADONJIC

Toutefois, la volonté de Nemanja Radonjić de rester au Hertha Berlin ne daterait pas d’hier. En effet, l’attaquant serbe l’avait clairement fait savoir dans les colonnes de Bild il y a plusieurs semaines.

« Bien sûr que j’aimerai jouer pour le Hertha dans le futur. Mon contrat de prêt a expiré mais le Hertha se battra pour une place dans une compétition européenne la saison prochaine, j’en suis sûr. Depuis que je suis au Hertha, le Hertha est la seule chose à laquelle je pense ». Nemanja Radonjic – source : Bild / Dailymercato (25/05/2021)

C’EST UN JEUNE QUI A BESOIN D’ÊTRE EN CONFIANCE — STOJKOVIC

Dans un entretien accordé à La Provence, le sélectionneur de la Serbie s’était exprimé au sujet de l’ailier toujours sous contrat avec l’OM. Selon lui, il ne lui manque qu’un coach qui lui fait confiance !

« Il a été l’homme-clé de notre deuxième période face au Portugal, son entrée a été décisive. Par sa vitesse incroyable, il a tué le Portugal et tout changé, le jeu, le résultat. C’est un jeune qui a besoin d’être en confiance. À l’entraîneur de la lui donne » Dragan Stojkovic – Source : La Provence

Mercato : L’OM refuse une offre de 17,5M€ pour Caleta-Car !

Moins performant après son faux départ à Liverpool, Duje Caleta-Car pourrait enfin quitter l’Olympique de Marseille et rejoindre la Premier League. West Ham aurait formulé une offre de 17,5 millions d’euros, refusée par la direction de l’OM !

La saison dernière, Duje Caleta-Car a brillé pendant les premiers mois avant de sombrer lorsque son transfert à Liverpool a été avorté au dernier moment. Le Croate aurait très mal vécu cette période et n’a jamais réussi à être impliqué à 100% dans le jeu de l’Olympique de Marseille.

Selon le journaliste anglais @JMontanelliLNDN sur Twitter, West Ham aurait bel et bien formulé une offre pour récupérer le défenseur central de l’OM. 15 millions de livres auraient été mis sur la table, soit 17,5 millions d’euros plus des bonus.

BREAKING: West ham have made an opening offer for Caleta-Car. 15 million plus add ons. #WHUFC — J MONTANELLI (@JMontanelliLNDN) August 21, 2021

West Ham va revenir à la charge pour Caleta-Car

Le même journaliste affirme quelques heures plus tard que l’Olympique de Marseille a refusé cette première offre, jugeant que les bonus n’étaient pas assez élevés… Mais les Hammers n’auraient pas laissé tomber le dossier menant à l’international croate !

Une seconde offre devrait être transmise bientôt de la part des Londoniens qui seraient déterminés à l’idée de faire signer le défenseur central. Pablo Longoria devrait donc réussir à boucler trois départs en quelques jours avec ceux de Benedetto et Nemanja Radonjic.

Exclusive:

West Ham’s first bid for Caleta-Car is set to be REJECTED by Marseille. The bonus structure in the offer was seen as not good enough. West Ham will likely come in again. #WHUFC — J MONTANELLI (@JMontanelliLNDN) August 22, 2021

Il n’entrait plus dans les plans de Sampaoli

Pour le moment, Duje Caleta-Car n’a pas été titularisé par Jorge Sampaoli en Ligue 1 cette saison. Il n’a même pas été retenu pour la rencontre face à l’OGC Nice ce dimanche soir… Au même titre que Nemanja Radonjic qui a été aperçu à Lisbonne de la nuit de samedi à dimanche afin d’y signer un contrat avec Benfica.

Pour remplacer Caleta-Car, la piste la plus probable serait celle menant à Micky Van de Ven, jeune néerlandais à fort potentiel, représenté par Mino Raiola et qui aurait même eu un accord avec Pablo Longoria il y a quelques semaines.