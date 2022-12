Départ surprise d’un titulaire ? Longoria bien placé pour un défenseur et déjà 3 absents pour le match face à Toulouse… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Balerdi pourrait quitter l’OM dans les prochains jours, Longoria en pole pour Karsdorp et 3 absents des deux côtés face au TFC.

Balerdi rapidement transféré ?

Pablo Longoria a déjà bouclé le prêt avec OA de Luis Suarez à Alméria, Gerson espère toujours repartir à Flamengo. De plus, Tudor va devoir faire sans Amine Harit blessé et opéré du genou et donc absent jusqu’à la fin de la saison. Un autre départ pourrait intervenir en défense. En effet, selon l’After Foot sur RMC, Leonardo Balerdi pourrait quitter l’OM dans les prochaines heures. Le joueur de 23 ans était déjà proche de rejoindre Bologne l’été dernier, un joli chèque pourrait convaincre la direction olympienne. Pour rappel, Balerdi est un titulaire indiscutable dans le onze de Tudor, il a joué les 15 matches de Ligue 1 et les 6 de Ligue des Champions.

Leonardo Balerdi, auteur d’un bon match contre les gones, était monté au créneau pour défendre son coach après la rencontre en zone mixte.

« Oui, on est tous ensemble avec le coach, le staff et le président. On est aussi avec les supporters. Je pense que lors du dernier match on a fait de très bonnes choses. Je pense que quelques petits détails ont manqué. Mais aujourd’hui on a été bons sur les petits détails. » Leonardo Balerdi – Zone mixte – 06/11/2022

On mérite ça! Il faut continuer tous ensamblé 🦾🧠🫀 pic.twitter.com/15HwntHclk — Leo Balerdi ⚡️ (@leoobalerdi5) November 7, 2022

Karsdorp, Longoria en pole ?

Selon le média RomaGiallorossa, l’OM est le club le mieux placé dans la course à la signature de Rick Karsdorp, Le latéral néerlandais va changer d’air lors du mercato hivernal. Le joueur a clairement été écarté par Jose Mourinho. Alors que l’OM négocieraient depuis plusieurs semaines un prêt avec option d’achat, la Roma espère au moins 10M€.

Nicolas Filhol donne son avis à l’occasion de l’émission Débat Foot Marseille.

Karsdorp mentalement il a l’air hyper léger

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence. Mourinho il n’en veut plus, il l’a assassiné en conférence de presse, il a dit qu’il y avait un joueur qui n’avait pas été professionnel et qui partirait en janvier, c’est lui. Il a un contrat jusqu’en 2025, maintenant c’est un joueur qui avait une grosse côte avant, là c’est un peu plus compliqué en Italie. Il n’était pas venu à la convocation en début de saison avant de partir en stage, clairement il a été mis de côté. Je suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

L’OM ne serait pas seul sur le dossier : la Juventus de Turin et son ancien club, Feyenoord, sont également intéressés.

Pour revoir ce DFM en intégralité : OM : Les premières rumeurs MERCATO ! Harit OUT, quelles conséquences? BILAN DEFENSEURS ET GARDIEN!

3 internationaux absents pour OM vs TFC

Cela fait quelques semaines que l’Olympique de Marseille n’a pas joué de matchs et que les supporters sont dans l’attente du retour de leur équipe ! Le match amical face à Sassuolo qui a eu lieu ce dimanche n’a malheureusement pas été diffusé. Il faudra donc attendre jusqu’au 29 décembre pour voir officiellement les Marseillais jouer un match !

Guendouzi, Veretout, Aboukhlal… les internationaux encore en vacances?

Ce soir-là, les Olympiens joueront le 16e match de Ligue 1 face à Toulouse. La rencontre aura lieu au Stade Vélodrome à 21h. Un match trop proche pour que Zakaria Aboukhlal soit disponible côté toulousain? En effet, d’après les suppositions du média Les Violets, l’international marocain devrait être trop juste pour être appelé par son coach.

En demi-finale de la Coupe du Monde avec le Maroc pour affronter l’Equipe de France, le jeune ailier sera certainement encore en vacances alors que ses coéquipiers affronteront l’Olympique de Marseille. Pour le moment, le club toulousain n’a pas communiqué à ce sujet tout comme l’OM. En effet, cela pourrait aussi concerné Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi qui sont en sélection avec l’Equipe de France.

Zakaria Aboukhlal va-t-il manquer OM – TFC ? https://t.co/VXXQDI7TXG — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) December 12, 2022

Le Maroc? On va les prendre avec beaucoup de sérieux –Deschamps

En conférence de presse ce samedi soir après la victoire sur les Anglais sur le score de 2-1, Didier Deschamps n’a pas caché sa joie. Il prend en revanche très au sérieux le prochain adversaire qui, malgré le fait qu’il soit qualifié de « surprise » depuis des jours, n’est pas arrivé ici par hasard…

« C’est fabuleux. C’était un gros match. On a vraiment rencontré une très belle équipe d’Angleterre, par ce qu’elle est capable de faire athlétiquement et techniquement. On a répondu. C’est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre un peu le temps. Ce soir, on va savourer, il y a de la qualité dans cette équipe, mais il y aussi un mental et un état d’esprit. On est peut-être un peu heureux, mais c’est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties mais c’est avec les cœurs et les tripes qu’on a tenu ce petit but d’avance. Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. Il ne faisait peut-être pas partie des équipes qu’on attendait là, mais c’est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matches. On va les prendre avec beaucoup de sérieux. » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (10/12/22)