Départs, Strootman, Cuisance… Les rumeurs et infos mercato OM de ce mardi

Eyraud s’exprime sur le mercato, Strootman proposé gratuitement et un jeune joueur en prêt… Les rumeurs et infos mercato OM de ce mardi !

Mercato OM : Eyraud affirme que ces trois joueurs majeurs ne partiront pas cet été !

L’OM doit vendre pour renflouer ses caisses. Le président Eyraud était ce matin sur Europe 1 et a une nouvelle fois martelé qu’il n’y aurait pas de soldes cet été. JHE a même précisé que Mandanda, Thauvon et Payet seraient encore des joueurs de l’OM la saison prochaine…

Interrogé sur l’avenir des joueurs clés comme Steve Mandanda, Florian Thauvin ou Dimitri Payet la saison prochaine, Eyraud a affirmé que ces trois là resteraient au club.

On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires — Eyraud

« Il n’y aura pas de grandes soldes à l’OM, a ainsi déclaré le président olympien. Pendant quatre ans, Il y a eu des investissements massifs pour remanier le club. Nous n’avons pas tout bien fait. Il y a eu des échecs mais aussi des succès. Le club est club est revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa. Après une troisième saison complète, il retrouve la ligue des champions. Quid d’un départ de Mandanda, Payet et Thauvin ? Bien sûr qu’ils seront là avec un maillot marseillais. Il y a une volonté d’être le plus compétitif possible mais sur la base d’un mode économique pérenne. On ne peut pas soutenir un investissement aussi massif pendant une période aussi longue. On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires mais avec un modèle économique pérenne. » Jacques-Henri Eyraud – source : Europe 1

Transferts de l’été : « Il n’y aura pas de grandes soldes à l’ #OM (…) [Mandanda, Thauvin, Payet…] ils seront là avec un maillot marseillais », @jheyraud président de @OM_Officiel #TeamOM sur #Europe1 pic.twitter.com/2y2PWia1NG — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) June 23, 2020

Mercato : L’OM veut toujours se faire prêter un jeune espoir du Bayern ?

Selon les informations du site Foot Mercato l’Olympique de Marseille penserait toujours à se faire prêter le jeune milieu de terrain du Bayern Michael Cuisance (20 ans).

Les sanctions du Fair Play Financiers sont tombées et l’OM est désormais assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Le club marseillais aura toutefois des moyens limités pour renforcer l’équipe de Villas-Boas. Il faudra ainsi flairer les bons coup et tenter de se faire prêter quelques joueurs pour limiter les dénpenses.

Selon les informations du site Foot Mercato l’Olympique de Marseille n’aurait ainsi pas abandonné l’idée de se faire prêter le milieu de terrain du Bayern Michael Cuisance (20 ans). L’international français U20 (13 sélections, 2 buts) est suivi par le club olympien depuis plusieurs mois. Son nom avait en effet déjà été évoqué en janvier dernier. Bordeaux et Metz seraient également intéressés par l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach.

Info : de plus en plus utilisé au Bayern, Michael Cuisance fait l’objet de vifs intérêts de Bordeaux, Metz et surtout l’OM qui rêvent de le récupérer en prêt. Le joueur attend d’avoir des garanties du Bayern avant de fixer sa décision pour son avenir https://t.co/1i0G2CsENG — Sébastien Denis (@sebnonda) June 23, 2020

Rumeur Mercato : L’OM « offre » Strootman à Fenerbahçe ?

L’OM doit réduire sa masse salariale. Première cible, car plus gros salaire de l’effectif, Kevin Strootman. L’international néerlandais pourrait être libéré s’il trouve un point de chute. Le club olympien l’aurait proposé à Fenerbahçe…

Alors que l’Equipe expliquait lundi que l’OM serait prêt à donner gratuitement le milieu de terrain de 30 ans, Kevin Strootman. Selon le media turc Fanatik, le joueur aurait été proposé à Fenerbahçe qui avait déjà recruté un autre ancien gros salaire olympien, Luiz Gustavo pour 6 millions d’euros l’été dernier. Pour rappel Strootman a été recruté pour un montant de 25M€ il y a deux saisons, il dispose encore d’un contrat jusqu’en 2023 à Marseille…

Interrogé par Europe 1 ce mardi, le président Eyraud a expliqué que l’OM n’allait pas bradé ses joueurs. A part peut être des joueurs qui ne partent pas titulaires et avec de gros salaires comme Strootman ou Mitroglou…

