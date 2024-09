Des absents face à Nice, Mbemba c’est pas nouveau, Greenwood… Les 3 infos OM de ce vendredi 13 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce vendredi 13 septembre 2024, nous évoquons le dossier Chancel Mbemba, les absents face à Nice et l’avis de Pablo Longoria sur Mason Greenwood !

1 – OM : « C’était tendu depuis longtemps entre Mbemba et la direction… »

Nicolas Vilas, Florent Germain et Alexandre Jacquin (chef du service des sports de La Provence) ont parlé de l’Olympique de Marseille et du cas Mbemba, hier soir dans l’After Foot. Ils ont notamment évoqué ses qualités sportives et les raisons de sa mise à l’écart.

Après de nombreuses péripéties, Chancel Mbemba est toujours coincé dans le « loft » de l’OM. Malgré des offres venues de plusieurs clubs étranger (Italie, Arabie Saoudite), le défenseur congolais est toujours à Marseille, à l’écart du groupe de Roberto De Zerbi.

« L’OM veut s’inscrire sur du long terme »

⚪🔵 After Marseille : L’OM et le cas Chancel Mbemba ► https://t.co/6h4gNm9mCC Les raisons de la mise à l’écart de Chancel Mbemba à l’Olympique de Marseille. 👥 @flogermain, @AJac13 et @nicolas_vilas pic.twitter.com/AS7raxXP0k — After Foot RMC (@AfterRMC) September 12, 2024

Florent Germain commence par expliquer que la mise à l’écart de Chancel Mbemba n’est pas lié à un problème sportif. « C’est un joueur qui peut apporter offensivement, qui a une certaine expérience et qui, grâce à son niveau de jeu, a prouvé qu’il aurait pu être un joueur intéressant en complément de Balerdi et Brassier », estime le correspondant RMC Sport à Marseille. « Sportivement, Mbemba a prouvé qu’il aurait pu avoir sa place mais il y a une stratégie plus globale. L’OM veut s’inscrire sur du long terme et se débarrasse des joueurs en fin de contrat. Ce « changement radical » évoqué par Roberto De Zerbi inclus donc Mbemba. »

« C’était tendu depuis longtemps entre Mbemba et la direction »

Florent Germain poursuit en racontant une anecdote pour décrire le caractère de Chancel Mbemba. « On ne peut pas se pencher uniquement sur le côté sportif », confie-t-il. « C’était tendu depuis longtemps entre Mbemba et la direction, ça ne date pas de cet été, ni du clash avec Ali Zarrak. Les relations entre le joueur et Pablo Longoria étaient compliquées. Une fois, le président de l’OM s’est rendu à l’hôtel de la sélection congolaise pendant la CAN pour rentrer en contact avec Mbemba. Ce dernier n’a pas été prévenu de sa venue et n’a pas daigné descendre de sa chambre d’hôtel. Il y a eu des tensions aussi avec le staff médical […] donc on ne peut pas mettre de côté l’extra-sportif et ne considérer que les performances sur le terrain », conclut-il.

2 – OM : De Zerbi confirme un absent et des joueurs très incertains face à Nice !

Avant la reception de Nice, l’OM a organisé la traditionnelle conférence de presse d’avant match ce vendredi au centre RLD. Roberto De Zerbi a fait le point sur son groupe, deux internationaux sont rentrés blessés, il a un doute pour Merlin.

Interrogé sur l’état de son groupe, Roberto De Zerbi a précisé que Merlin et Carboni sont rentrés blessés. Deux qui se rajoutent à celui de Balerdi annoncé forfait pour ce match. « Le cas de Quentin Merlin, il y a un doute quant à sa participation, c’est plus non que oui actuellement. Carboni a eu un problème en sélection donc il est incertain. On a travaillé avec ceux qui sont restés. » A noter que Wahi est lui aussi incertain, il était absent de l’entrainement ce vendredi matin et le coach italien a précisé, « j’ai un doute effectivement pour Wahi, pour Maupay on verra s’il débute. Je suis très heureux qu’il soit avec nous, il apporte de l’expérience et de l’agressivité. » Par contre, Koné sera lui présent dans le groupe.

Un gros doute pour Wahi, Merlin et Carboni, Balerdi est annoncé forfait…

#DeZerbi : « Concernant Merlin y’a un doute sur sa participation, pour l’instant c’est plus non que oui. C’est navrant mais c’est le jeu de la sélection. On a travaillé avec ceux qui restaient. » #OM #Conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 13, 2024





3 – Mercato OM : Longoria s’enflamme sur Greenwood

Le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria s’est exprimé sur le début de saison de l’attaquant anglais Mason Greenwood

Auteur de cinq buts en trois matchs de Ligue 1 Mason Greenwood réalise un début de saison tonitruant. Au cours d’un entretien réalisé dans le cadre du « Thinking Football Summit », le président de l’OM Pablo Longoria a donné son sentiment sur les performances du jeune attaquant anglais.

« Mason Greenwood est un excellent joueur. Il fait la différence. Si vous demandez à tous les joueurs, à toutes les personnes qui travaillent au quotidien avec l’équipe, ils peuvent vous dire que son niveau est incroyable et nous sommes très heureux de l’avoir. Nous sommes très heureux du début de saison qu’il fait et du comportement qu’il a avec nous à Marseille, » a ainsi déclaré le dirigeant olympien dans des propos rapporté par L’Equipe.

