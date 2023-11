Des premières infos mercato rassurantes ? Longoria a trouvé un concurrent à Harit ? Nouveau poste pour Papin… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi: des premières infos rassurantes ? Longoria a trouvé un concurrent à Harit ? Le club officialise le rôle de Benatia et le nouveau poste de Papin !

Mercato OM: des premières infos rassurantes ?

Malgré la décision donnée par la DNCG ce mercredi soir, Foot Mercato annonce que l’OM pourra tout de même recruter sans problème cet hiver.

En conférence de presse, Gennaro Gattuso avait réclamé des recrues il y a quelques jours avant le déplacement à Strasbourg. Le vœu du coach italien pourra être exhaussé malgré les récentes décisions de la DNCG au sujet d’un encadrement de la masse salariale.

L’OM pourra recruter cet hiver

En effet, Foot Mercato explique ce mercredi après le communiqué du club que cela ne les empêchera pas de se renforcer cet hiver : « L’objectif de cette annonce du gendarme financier du football français est simplement de rappeler au club dirigé par Pablo Longoria qu’il doit s’engager à respecter jusqu’à la fin de saison le budget qu’il a proposé à la DNCG. Comprenez donc que l’OM pourra tout de même recruter cet hiver et même l’été prochain dans les limites que le club phocéen s’est lui-même engagé à respecter. », détaille le site spécialisé.

Le communiqué de l’OM

« L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision rendue par la DNCG. Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria.

Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire.

Cette mesure s’inscrit dans la relation de confiance entre la Direction de l’Olympique de Marseille et la DNCG, construite depuis plusieurs années et renforcée par la présentation du meilleur résultat comptable de ces huit dernières saisons. »

Mercato OM: Longoria a trouvé un concurrent à Harit ?

Amine Harit a bien du mal à être régulier, même si ces derniers matches sont du même niveau que le collectif de l’OM. Si ce dernier pourrait voir son compatriote Ounahi venir le conccurencer, une recrue pourrait aussi débarquer dès le mois de janvier !

Même si l’OM devrait avoir des moyens limités cet hiver, le club devrait recruter en attaque. Entre méformes et départs à la CAN, plusieurs profils sont recherchés. Selon Footmercato, « l’actuel meilleur passeur des grands championnats européens Cameron Puertas plait beaucoup en Ligue1. L’OM, l’AS Monaco et le Stade Rennais suivent le milieu espagnol valorisé à 6 M€ par l’Union Saint Gilloise. » Ce milieu offensif axial de 25 ans est suisso-espagnol, il a fait toutes ses gammes en Suisse. Le joueur d’1m78 dispose d’un contrat avec l’Union Saint-Gilloise jusqu’en 2025, plus une année en option. Il a marqué 4 buts et délivré 14 passes décisives TCC depuis le début de la saison.

Dans l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi, le journaliste Nordine Ali Said évoque notamment le niveau de l’attaquant de l’OM Amine Harit qui est passé une nouvelle fois à côté de son match contre Lens dimanche soir.

Il y a peut-être à revoir la composition d’équipe

« Harit, le problème, c’est qu’il revient d’une grosse blessure au genou et que peut être il est sur-responsabilisé. Dans une équipe normale quand tu reviens d’une blessure des ligaments croisés, tu es peut être moins utilisé que les autres dans une rotation, or à l’OM tu n’as pas le choix c’est le seul joueur dans la création qui peut te faire une différence. Et du coup, il y a peut-être à revoir la composition d’équipe au niveau du schéma de jeu. L’année dernière l’entraîneur a peut être vu qu’il n’avait pas suffisamment de joueurs capables de faire des différences offensivement et du coup il a composé différemment avec deux pistons apportent de la folie offensivement dans un 3-4-3 » a ainsi expliqué le journaliste de LCI sur notre plateau.

Mercato OM: le club officialise le rôle de Benatia et le nouveau poste de Papin !

Il était déjà avec le staff en tribune lors de Strasbourg – OM, Mehdi Benatia vient d’être officialisé par un communiqué officiel de l’OM. A cette occasion, le club précise que JPP devient le coach de l’équipe reserve de l’OM !

L’Olympique de Marseille annonce ce jour la réorganisation de son pôle sportif.

Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve

« L’Olympique de Marseille informe qu’un accord a été trouvé avec Mehdi Benatia pour exercer les fonctions de conseiller sportif. Formé à l’OM puis passé par certains des plus prestigieux clubs européens, dont le Bayern Munich et la Juventus FC, Mehdi Benatia mettra à la disposition de l’OM, en qualité de prestataire, son vécu et sa connaissance du football moderne.

En collaboration étroite avec Pablo Longoria, Président du Directoire, et Stéphane Tessier, Directeur Général, il apportera son concours à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club, notamment pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Toujours dans un rôle de consultant, il participera également à des missions de détection et de scouting, en lien avec Roberto Malfitano promu responsable du scouting de l’équipe professionnelle.

Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, « JPP » partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM. »