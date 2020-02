Des suspendus côté lyonnais, l’avenir d’Alvaro et Aulas qui se paye encore les dirigeants marseillais… Les 3 infos OM de ce mardi !

Garcia doit faire avec les suspendus, le futur de Alvaro et Aulas qui attaque encore le club marseillais… Les 3 infos OM de ce mardi !

Lyon vs OM : Garcia doit aussi faire avec des suspendus…

L’OM se rend à Lyon pour le dernier quart de finale de la Coupe de France ce mercredi soir. Si André Villas-Boas devra se passer des services de Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, suspendus, voire de Mandanda et Benedetto, Rudi Garcia devra lui aussi composer avec des absences.

Outre les blessés de longue date : Depay et Reine-Adelaïde, le coach lyonnais doit lui aussi faire avec deux joueurs suspendus. En effet, le défenseur central Marcelo et le milieu Jean Lucas seront absents suite à l’accumulation de 3 cartons jaunes. Par contre, Garcia devrait enregistrer le retour de Maxwell Cornet, forfait dimanche lors de la défaite à Paris. L’ailier droit pourrait être aligné au poste de latéral gauche…

Le onze probable marseillais

Mandanda (ou Pelé)

Sarr Kamara Alavaro Sakai

Rongier Strootman Sanson

Lopez Germain Payet

Le onze probable lyonnais

Lopes

Rafael Andersen Denayer Cornet

Caqueret Tousart Aouar

Toko-Ekambi Dembélé Terrier

OM : Alvaro, de la suite dans les idées ?

C’est une statistique qui colle à la peau d’Alvaro. l’OM n’a pas perdu un seul match avec son défenseur espagnol titulaire cette saison. Si ce chiffre n’émeut pas AVB, il a donné lundi des détails sur les qualités de la recrue estivale…

Au delà de ses qualités de combat, André Villas-Boas a souligné d’autres qualités que possède de son défenseur. Le technicien portugais a même expliqué qu’Alvaro voit plus loin et était en train de passer ses diplômes d’entraîneur.

Alvaro a commencé à passer ses diplômes d’entraîneur — Villas-Boas

« Il a des qualités exceptionnelles, tactiques, comme leader, d’organisation, de connaissance du jeu. Il a commencé à passer ses diplômes d’entraîneur. Il a déjà le niveau B, donc il lui manque le A et le pro. Il a une connaissance du jeu tactique, une organisation de ligne. Il sait quand sortir, quand reculer. Mettre les joueurs hors-jeu, fermer les espaces, anticiper les courses. C’est ce type de détails qui font que ce n’est pas un porte-bonheur. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse

Le chiffre : 16

C’est le nombre de matches de Ligue 1 auxquels Alvaro a participé cette saison. Un total de 1239 minutes pour le défenseur espagnol..

Nouvelle interview et nouveau gros tacle d’Aulas sur les comptes de l’OM !

Il ne peut pas s’en empêcher, c’est comme un toc qu’il ne maitrise pas, Jean Michel Aulas se sent systématiquement obligé de mettre un tacle à l’OM. Il a récidivé dans les colonnes de l’Equipe ce mardi…

Interviewé sur la situation de son club en mauvaise posture dans la course à l’Europe en ligue 1, Aulas ne se démonte pas et vise toujours le podium. Le président lyonnais explique aussi qu’il devrait conserver Rudi Garcia et en profite pour étaler ses bons résultats financiers se moquant au passage des déficits générés par la présidence Eyraud à l’OM…

Tout le monde ne fait pas 170 M€ de pertes sur deux exercices — Aulas

« L’OL a une structure financière exceptionnelle. On publie demain (aujourd’hui) nos résultats et, sur le premier semestre, on a fait à peu près ce qu’on gagne sur une année en Ligue des champions. Quand je parle de résultats, je parle de l’excédent brut d’exploitation, l’EBITDA, qui est cher à un certain nombre de mes fans (rires) ! Le jour où on n’a pas tous les résultats, c’est quand même l’EBITDA qui fait la capacité à pouvoir surmonter l’événement. Sur l’exercice (actuel), cela ne changera rien aux résultats comptables si, par malheur, on n’est pas qualifiés en C1. Et on restera sur un budget 2021-2022 qui atteindra, présence en C1 ou non, des montants jamais vus (on évoque environ 400 M€). Donc vouloir jouer les annonciateurs de drame, pas avec l’OL. Qui d’autre que nous pouvait investir environ 60 M€ (49,5 M€ sans compter les bonus, avec l’option d’achat de Toko Ekambi) dans le recrutement cet hiver ? Ce n’est pas un miracle ! Ce n’est pas Lourdes ! Je ne suis pas Bernadette Soubirous ! Tout le monde ne fait pas 170 M€ de pertes sur deux exercices (il fait référence aux déficits de l’OM en 2017-2018 et 2018-2019). Nous, c’est plutôt 170 M€ d’EBITDA sur deux exercices et demi, grâce à notre structure financière et notre vision des choses. » Jean Michel Aulas – source : L’Equipe