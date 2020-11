Deschamps et Labrune sur la même longueur d’onde concernant la Ligue 1

Le nouveau président de la LFP, et ancien président de l’OM, Vincent Labrune souhaite révolutionner le football français. En effet, le nouvel élu à la tête de la Ligue de football professionnel souhaite réduire le nombre d’équipes dans l’élite du football français…

Récemment élu président de la Ligue, Vincent Labrune, souhaite relancer le débat sur le nombre de clubs en Ligue 1. Le débat sur les enchainements de matchs fait rage, notamment en Premier League avec les récentes sorties de Pep Guardiola et Jurgen Klopp. En France, il s’agit de réduire le nombre de clubs participant aux championnats de Ligue 1 voire de Ligue 2. Didier Deschamps à même validé l’hypothèse d’un championnat à 18 clubs récemment en conférence de presse…

Une Ligue 1 à 18 ?

« Je fais partie de ceux qui pensent que plus l’élite est resserrée, mieux c’est. Ce serait tirer le foot français vers le haut. On voit aujourd’hui les calendriers avec des enchaînements qu’on n’a jamais vus : des semaines à trois matches avec la Ligue des champions toutes les semaines. C’est compliqué. Avoir quatre matches de Championnat en moins, en passant à 18 clubs, ça va dans le sens de l’élite. Je sais qu’en disant ça, je ne vais pas me faire que des amis, mais la Ligue 1 doit aller dans ce sens. »

Didier Deschamps – Source : L’Equipe (09/11/2020)

« De manière générale, en Europe, il y a trop de compétitions, trop de clubs, trop de joueurs. Ça tire le niveau moyen vers le bas, il faut trouver des moyens de faire passer un cap aux plus gros clubs, par l’accroissement de leurs revenus. Il est nécessaire de redessiner le format de nos compétition. C’est obligatoire, sinon nous mourrons d’ennui en matière de spectacle et d’épuisement en matière d’investissements. Il souhaite ouvrir un débat sur le nombre de clubs participant à la Ligue 1 et à la Ligue 2. »

Vincent Labrune – Source : Le Journal du Dimanche (08/11/2020)