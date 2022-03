Deschamps prévient les supporters de l’OM pour MBappé !

Dans un entretien à la Provence, le sélectionneur Didier Deschamps a adressé un message aux supporters de l’OM au sujet de l’accueil de Mbappé au Vélodrome demain soir avec l’Equipe de France. L’Équipe de France dispute un match amical au Stade Vélodrome ce vendredi soir face à la Côte d’Ivoire. Didier Deschamps a donné un entretien au journal La Provence dans lequel il évoque l’accueil de Mbappé à Marseille. Il envoie ainsi un message aux marseillais afin que le joueur du PSG ne soit pas sifflé par le public lors de cette rencontre.

S’il y en a deux qui sifflent, ce serait deux de trop — Deschamps

Didier Deschamps n’imagine pas que Kylian Mbappé soit sifflé avec les Bleus au Vélodrome https://t.co/bAPOye4RaM pic.twitter.com/SSJjxBug5I — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 24, 2022

«Je n’ose même pas l’imaginer. S’il y en a deux qui sifflent, ce serait deux de trop, mais on retiendra autre chose. Ce sont des joueurs de l’équipe de France ; à partir du moment où les supporters viennent voir un match des Bleus, la logique veut qu’ils soient derrière eux. « L’apport du public a été essentiel (lors de l’Euro 2016, où le public du vélodrome les avait portés vers la victoire en demi-finale, ndlr). Il y a eu le succès et la communion. Cette victoire n’est pas un titre et nous a juste permis d’accéder à la finale. Mais ça fait partie des très bons souvenirs.» Didier Deschamps – Source : La Provence (24/02/2022)

Quand je l’entends parler, j’ai l’impression d’entendre un politicien — Evra

Questionné sur l’attitude des joueurs lors de la sortie de son autobiographie en début d’année, Patrice Evra avait envoyé un message fort à Kylian Mbappé concernant sa personnalité.

«Il possède une bonne éducation. J’aimerais voir Kylian déraper. Je le trouve trop formaté. Je l’adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l’entends parler, j’ai l’impression d’entendre un politicien. Sur le terrain, j’espère qu’il pensera à l’équipe et non à ses objectifs personnels parce que la star, c’est l’équipe, et pas seulement un seul joueur» Patrice Evra – Source : Le Parisien (12/01/22)