Les détails du prêt d’Amine Harit, Longoria pourra recruter en janvier, deux forfaits face à l’AJA… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : On connaît le montant de l’option d’achat d’Amine Harit, Longoria pourra recruter en janvier et Gueye pourra jouer la Coupe du Monde, Tudor annonce deux absences importantes à Auxerre.

Mercato OM : On connait le montant de l’option d’achat (quasi obligatoire) et le salaire d’Amine Harit

Le milieu de terrain Amine Harit a fait son retour à l’Olympique de Marseille hier soir dans les dernières heures du mercato. Le club phocéen l’a officialisé ce jeudi soir après 23 heures. On en sait un peu plus sur les détails de ce transfert. Le mercato s’est clôturé ce jeudi soir à 23h ! L’Olympique de Marseille a officialisé le retour d’Amine Harit dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le journal l’Equipe a donné quelques détails supplémentaires sur ce transfert. On apprend ainsi que l’option d’achat serait de 5 millions d’euros. Il percevra un salaire de 2,7 millions d’euros net annuel.

A lire aussi : OM Mercato : [OFFICIEL] Jordan Amavi est prêté à Getafe !

A lire aussi :Mercato OM – Officiel : Caleta Car rejoint Southampton !

A lire aussi : Mercato OM : [OFFICIEL] Amine Harit est de retour !

2,7 millions d’euros net — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 1, 2022

Dire que je n’ai pas envie de rester à l’OM serait mentir, car c’est un grand club ! — Harit

Avant la fin de la saison, Amine Harit avait réaffirmé dans une entretien pour le Dauphiné, son attachement à Marseille. Il expliquait son envie de jouer la Ligue des Champions et sa volonté de s’imposer à l’OM.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. D’autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire).

Mercato OM : Longoria pourra recruter en janvier, Gueye faire la Coupe du Monde !

Le Tribunal Arbitral du Sport a décidé de reporter l’audience qui devait juger l’affaire du transfert avorté de Pape Gueye à Watford et son transfert à l’OM. Initialement prévue en octobre, celle-ci a été décalée au mois de janvier.

Le milieu de terrain de l’OM, buteur ce mercredi en championnat lors de la victoire contre Clermont (1-0), est toujours dans l’attente de la décision du Tribunal Arbitral du Sport concernant son transfert avorté à Watford et sa signature à l’OM. Si l’audience était initialement prévue au mois d’octobre, celle-ci a été reportée en janvier 2023. L’Équipe explique que ce report va permettre à Pape Gueye, suspendu depuis, de disputer la Coupe du Monde au Qatar avec le Sénégal en novembre prochain. Également menacé dans le litige, l’OM pourra recruter lors du prochain mercato hivernal.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Dieng à Nice, c’est pas (totalement) fini ! Acte 2 aujourd’hui ?

L’audience de Pape Gueye devant le TAS reportée Buteur pour l’OM face à Clermont (1-0), Pape Gueye a connu un été agité en coulisses et appris que le Tribunal arbitral du sport avait décidé de repousser son audience en janvier https://t.co/Nyzxqc7Zan pic.twitter.com/mo6jgDgxCx — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 1, 2022

La direction marseillaise fixée en janvier 2023

Selon les informations du quotidien L’Équipe, les magistrats du TAS auraient déjà reçu les différentes pièces du dossier et les mémoires des différentes parties. Ces derniers devraient être entendus en janvier 2023 avant qu’un verdict ne soit rendu dans une affaire qui dure depuis plus de deux ans désormais. La direction marseillaise, qui considère Pape Gueye comme « un joueur de marché » pouvant encore être valorisé à l’avenir, s’est dit rassuré et attend désormais la décision du TAS.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : On connait le montant de l’option d’achat (quasi obligatoire) et le salaire d’Amine Harit

OM : Tudor confirme deux absences importantes face à Auxerre !

L’entraîneur Croate de l’Olympique de Marseille Igor Tudor était présent en conférence de presse à 24H du déplacement à Auxerre en Ligue 1. Il a notamment évoqué les blessures de Dimitri Payet et Samuel Gigot

L’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre ce samedi dans le cadre de la sixième journée de ligue 1 (coup d’envoi à 17h). L’entraîneur du club marseillais Igor Tudor était présent en conférence de presse ce vendredi après-midi pour évoquer le déplacement en Bourgogne. Il a confirmé les absences de Dimitri Payet et Samuel Gigot.

À LIRE AUSSI : OM : Tavares explique quel est son meilleur pied

« C’est exactement ça. Un match difficile, comme les cinq matchs déjà joués. Que ce soit Paris ou Auxerre, je prépare les matchs de la même manière. Tout doit être fait de la même façon si on veut atteindre nos objectifs. Payet a une douleur au mollet. Gigot et Payet ne seront pas disponibles ce week-end. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (02/09/2022)