Deux milieux de Serie A pour remplacer Kamara, Longoria répond sur Dybala, Luan Peres encense Gerson… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Deux milieux de Serie A pour remplacer Kamara, Longoria répond sur Dybala et Luan Peres encense Gerson…

Mercato OM : Deux milieux solides de Serie A pour remplacer Kamara?

D’après les informations du média Calciostyle, l’Olympique de Marseille aurait coché les noms de Bakayoko et Krunic afin de remplacer Kamara.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que l’on sait que Boubacar Kamara ne sera pas marseillais la saison prochaine. Les rumeurs et informations récentes affirment que la tendance est plus vers un départ libre dans un gros club européen qu’à une prolongation alors que son contrat se termine en juin prochain.

Bakayoko et Krunic dans la short-list?

L’Equipe l’a encore affirmé ce mardi dans un long article sur les départs au mercato estival… Pablo Longoria va donc devoir trouver un remplaçant à ce poste pour contenter Jorge Sampaoli qui a fait de Kamara l’un de ses piliers depuis le début de la saison.

D’après les informations de Calciostyle en Italie, l’Olympique de Marseille s’activerait bien sur des solutions à ce poste. Les noms de Tiémoué Bakayoko (ancien joueur de l’AS Monaco) et de Rade Krunic sont cités afin de remplacer Kamara.

Sampaoli réclame quatre recrues !

Depuis plusieurs semaines, l’entraineur Jorge Sampaoli ne cesse de répéter la nécessité de renforcer l’effectif tout en gardant l’ossature de l’équipe. À la veille du match contre Nantes, l’Argentin a réitéré ses propos :

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Frio et Pablo Longoria. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y a aura des départs. Le plus important est de garder la base et d’y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. Ça dépend si on se qualifie ou non en Ligue des champions. On aura aussi une réunion avec le propriétaire pour lui proposer des noms. On suit toujours des joueurs. On verra avec le président et le directeur sportif. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence d’avant match (19/04/2022)

Mercato OM : Longoria répond à la rumeur Dybala !

Dans un entretien accordé à Tuttosport, Pablo Longoria a été interrogé sur des pistes éventuelles en Serie A et la rumeur Paulo Dybala, qui sera libre de tout contrat à la fin de la saison.

Le mercato estival se rapproche. Ces dernières semaines, quelques rumeurs commencent à faire leur apparition. Si certaines d’entre elles semblent réalisables, d’autres sont plus complexes voire irréalisables. De son côté, Pablo Longoria travaille donc déjà sur plusieurs dossiers pour améliorer l’équipe la saison prochaine. S’il a reconstruit la quasi-totalité de l’effectif la saison dernière, le président de l’OM espère une qualification de son équipe en Ligue des champions pour se renforcer.

Face aux contraintes financières actuelles, c’est une nouvelle fois une tâche compliquée qui se prépare pour Pablo Longoria. De plus, l’OM est pour l’instant toujours interdit de recrutement par la FIFA pour le prochain mercato estival. Reste donc à savoir comment il va réussir à s’organiser ces prochaines semaines.

Dybala, nous ne pouvons pas nous le permettre – Pablo Longoria

Mais malgré tout, les rumeurs, elles, ne cessent de se multiplier dans la presse. Cette semaine, Pablo Longoria a accordé une interview à Tuttosport. Un entretien dans lequel il est interrogé sur des potentielles pistes dans le championnat italien. Passé par la Juventus de Turin en tant que scout, le président de l’OM est aussi questionné sur un probable intérêt de Paulo Dybala, libre de tout contrat à la fin de la saison. Une question qui a fait réagir Pablo Longoria :

« Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c’est la logique et l’équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport

OM : Luan Peres encense Gerson

L’Olympique de Marseille reçoit le FC Nantes ce soir à 21h au Stade Vélodrome. Pour cette occasion Luan Peres était en conférence de presse en début d’après-midi ce mardi. Le défenseur s’est montré entre autres très élogieux sur son compatriote brésilien, Gerson.

Auteur de six buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, Gerson confirme match après match son renouveau au sein de l’effectif marseillais. Beaucoup plus juste techniquement, plus affuté qu’à son arrivée, l’international brésilien possède encore une bonne marge de progression selon Luan Peres.

Je ne suis pas surpris par Gerson, je connaissais ses qualités. Ce n’était pas facile au début à cause de l’adaptation, mais c’est quelqu’un qui a un niveau très élevé, et encore, il peut améliorer encore plus son jeu. Luan Peres – Source : Conférence de presse avant match OM-Nantes (19/04/2022)

Il a eu une adaptation compliquée – Peres

Souvent décrié durant ses premiers mois à l’OM, Gerson a pu compter sur le soutien de son coéquipier Luan Peres.

Il a eu une adaptation compliquée. Il m’en parlait assez souvent. Mais aucun joueur n’aime être critiqué comme il l’a été. C’était un moment difficile de sa vie. Il y a eu beaucoup de changements. Changements de pays, de culture, de position dans le jeu. Mais c’est un grand joueur, un international brésilien. Il ne s’est pas laissé abattre. Il s’est adapté, il a de l’ambition. Hier, il a eu trois occasions de marquer. C’est un excellent joueur. Luan Peres – Source : Conférence de presse

Les récentes performances de Gerson lui ont assuré une place de titulaire. De plus, le milieu de terrain brésilien a su changer son jeu et est capable d’évoluer à plusieurs postes, une aubaine pour Jorge Sampaoli qui devra compter sur chacun de ses joueurs pour atteindre les objectifs de la saison qui sont de participer à la prochaine Ligue des Champions et de se qualifier pour sa sixième finale de Coupe d’Europe.

