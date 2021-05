Deux pistes de Longoria filent en Bundesliga, La réponse du fils Al Waleed sur la vente et le maillot 21/22 a fuité… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Deux pistes de Longoria filent en Bundesliga, La réponse du fils Al Waleed et le maillot 21/22 a fuité.

Les rumeurs autour du mercato estival de l’OM ne font que commencer. Les noms vont se multiplier mais certaines pistes annoncées semblent déjà se compliquer…

Pablo Longoria est un président hyper actif concernant le recrutement. Le nouveau patron de l’OM veut prouver qu’il a les épaules pour relancer le club olympien et veut réussir son mercato. Ce dernier dispose de longues listes et n’hésite pas à enchainer les discussions avec les agents et les joueurs. Deux joueurs annoncés dans son viseur devraient finalement opter pour la Bundesliga…

Longoria aimerait recruter un gardien pour venir concurrencer Steve Mandanda. Le nom de Alexander Nübel est évoqué, la doublure du Bayern est aussi dans le viseur de Monaco. Mais selon Bild, l’Union Berlin devrait récupérer le portier de 25 ans. Un prêt pour les deux saison serait en négociation, une option que le Bayern Munich verrait d’un bon œil. L’OM va donc surement devoir chercher un gardien ailleurs. Une autre option est annoncée en Allemagne.

Autre joueur annoncé dans le viseur de Pablo Longoria, le jeune Fabio Blanco. Selon Sky Sports Allemagne le joueur devrait rejoindre l’Eintracht Francfort. Le journaliste de Sky Max Bielefeld a en effet affirmé via son compte Twiiter : « Il est 100% convaincu que Francfort est la meilleure étape pour sa carrière et il veut rejoindre la Bundesliga. Il ne manque que quelques détails ».

Spanish top talent and free agent Fabio Blanco is now very close to a move to @Eintracht! He’s 100% convinced that Frankfurt is the best next step for his career and he wants to join the Bundesliga. Only details are missing #TransferUpdate @Sky_Marc pic.twitter.com/v6A5NbVgs1

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) May 4, 2021