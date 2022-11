Di Meco croit en un exploit vs Tottenham, une victoire rapporte gros et la baisse de Tavares n’étonne pas Arsenal… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Di Meco croit en un exploit vs Tottenham, une victoire rapporte gros et la baisse de Tavares n’étonne pas à Arsenal…

OM : Di Meco croit en un exploit face à Tottenham pour une raison bien précise !

Ce soir, l’Olympique de Marseille reçoit Tottenham en Ligue des Champions. Une rencontre aux allures de finale pour les Marseillais qui peuvent sortir des poules. Eric Di Meco a des motifs d’y croire.

L’Olympique de Marseille doit gagner son match ce mardi soir face à Tottenham pour arriver en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les hommes de Tudor joueront ce match aux allures de finale devant leur public au Stade Vélodrome.

Tottenham ils sont moyens en Ligue des Champions. Vous les avez vu les matchs? — Di Meco

Eric Di Meco a été invité à évoquer ce match ce lundi soir sur les ondes de RMC. L’ancien joueur de l’OM croit à un exploit des Marseillais face au club londonien ce mardi soir et il explique la raison !

« L’exploit, oui l’OM peut le faire ! J’aimerais que l’on se projette deux mois en arrière. Au moment du tirage au sort, on prend Tottenham qui est l’épouvantail de ce groupe et qui doit soi-disant survoler le groupe et le dernier match, on se dit que ce sera peut-être le match où on va se qualifier… Et à l’arrivée, bien sûr cette dernière journée est décisive. Mais, Tottenham ils sont moyens en Ligue des Champions. Vous les avez vu les matchs? Ils peuvent ne pas se qualifier pour les huitièmes. En perdant et s’il y a un vainqueur dans l’autre match. L’OM a sa chance. Mettez vous à la place de Conte. Rappelez vous de ce qu’ils ont dit à la sortie du match aller. Ils ont été étonnés de ce que l’OM a fait chez eux, ils se sont bien fait jouer. Là ils vont se dire qu’ils vont aller jouer la qualification dans un stade bouillant qui fera beaucoup de bruit, faites mois confiance. C’est un gros match, c’est tendu, ce n’est pas évident à faire… Mais les autres, ils n’arrivent pas la fleur au fusil au Vélodrome. Ils restent sur des résultats moyens en championnat, ils prennent énormément de buts. Après oui, tu te mets le feu avec ce match nul… Mais si Gameiro met sa volée dans la tribune, tu te refais sur le match à Strasbourg… C’est pour ça que j’ai les nerfs sur le match de samedi soir. Tu dois te refaire la cerise sur ce match en Ligue 1 tranquille et on ne parle que de ce match là. L’OM peut le faire et Tottenham doit un peu fouetter, je vous le dis ! » Eric Di Meco – Source : Moscato Show sur RMC (31/10/22)

OM : Les errements de Tavares ? Pas une surprise pour Arsenal !

Nuno Tavares avait impressionné tout le monde au mois d’août. Mais depuis le niveau de jeu proposé et l’attitude du piston gauche sont critiquables. Vue d’Angleterre, sa mauvaise période n’est pas une surprise, Arteta n’avait pas le temps de faire travailler le jeune défenseur selon Julien Laurens.

Correspondant pour RMC en Angleterre, Julien Laurens a expliqué les raison du prêt de Nuno Tavares à l’OM, ses limites sont criantes aujourd’hui.

Tavares a des errements défensifs assez incroyables

« Ce sont les mêmes faiblesses qu’il avait à Arsenal la saison dernière et qu’il affiche aujourd’hui avec l’OM. Je comprends que les supporters marseillais aient apprécié son profil offensif, notamment balle au pied. Tavares avait marqué des buts, notamment avec son pied droit. Avec le ballon en allant vers l’avant, il est très rapide, il est costaud physiquement, il dribble bien et il a quelque chose dans les frappes ou dans les centres. Il est bon dans les 30 derniers mètres adverses, en revanche là ou c’était très compliqué à Arsenal et ça l’est toujours à l’OM c’est qu’il a des errements défensifs assez incroyables. C’est un jeune joueur qui plus appris à jouer offensivement, d’ailleurs à la base c’était un ailier au Benfica. Les limites affichées à Arsenal étaient complétement rédhibitoires pour Arteta, il a été dur avec lui et je pense que Tudor est un peu fait du même métal. Un jeune joueur comme Nuno Tavares, il faut beaucoup de travail, d’attention… ils n’ont pas le temps pour lui. Il faut de la patience et lui faire retravailler les bases défensive, Tudor n’est as là pour ça, pou chaperonner Tavares. Il doit gagner en maturité, en disciple, ce n’est pas gagné. » Julien Laurens – source : RMC (31/10/2022)

Nuno Tavares avait évoqué son avenir et il ne cachait pas se sentir bien à Marseille, pour autant il ne veut pas trop s’avancer sur la suite. Il n’est que prêté par le club anglais, sans option d’achat comme Saliba la saison dernière.

« C’est notoire. Je suis bien ici, je m’y sens bien et ça se voit dans les matches. En plus, Marseille ressemble beaucoup à Lisbonne : les rues, l’espace, le climat, le soleil. L’avenir, je n’y pense pas. Je vis le moment présent, au jour le jour. Je n’ai pas de perspectives, je garde les pieds sur terre. Quant au Mondial, franchement, je n’y pense pas vraiment. Mon objectif est de faire du bon travail à l’OM ». Nuno Tavares – Source : La Provence (11/10/22)

Cela peut rapporter gros à l’OM !

L’OM affronte ce soir Tottenham à l’occasion du dernier match de poule de Ligue des Champions. Une victoire des hommes de Tudor rime avec qualification pour les huitièmes de finales et donc jackpot !

Malgré 3 défaites dans cette compétition, l’OM a encore son destin entre ses mains. Une victoire face à Tottenham ce soir ouvrirait les portes des huitièmes de finales de Ligue des Champions. Le club olympien va devoir réaliser un exploit pour sortir des poules de cette compétition ce qui n’est pas arrivé depuis 11 ans. L’aspect sportif est primordial, mais Longoria sait aussi que cela peut rapporter gros au club.

17M€ de plus pour une qualification !

Le journal l’Equipe explique que l’OM a déjà encaissé 15,64 M€ de prime de participation, mais aussi deux fois 2,8 M€ pour les deux victoires face au Sporting. Il faut aussi rajouter les recettes billetterie pour les trois rencontres de phase de groupes au Vélodrome ce qui équivaut à une dizaine de millions d’euros. Le club doit donc déjà encaisser entre 31 et 34M€ sur cette phase de poule, mais une qualification en huitième rapporte bien plus. Le quotidien sportif explique qu’en cas de victoire, l’OM touchera « un bonus de 9,6 M€ en raison de sa qualification pour les huitièmes de finale. Il sera ensuite assuré d’une nouvelle recette à domicile (autour de 3 M€) et de recettes supplémentaires issues du « market pool » (les revenus provenant des droits télévisés et du sponsoring) qu’il partage avec le PSG, l’autre club français engagé en C1. Difficile de quantifier précisément le bonus lié à ce poste de recettes en cas d’accession en huitièmes de finale, mais il devrait tourner autour de 4 M€. » Le montant d’une hypothétique qualification est estimé à 17M€

« Éric (Bailly) s’est entraîné avec l’équipe, pas Pape (Gueye). Demain (mardi), c’est un bon match à jouer, avec un bel objectif, une belle récompense pour les garçons qui ont fait un très beau parcours. Ils ont réalisé cinq bons matches, on vient du quatrième chapeau, on a commencé par deux défaites (0-2 à Tottenham, le 7 septembre, 0-1 contre Francfort le 13 septembre), il est beau de pouvoir disputer un match décisif dans un groupe aussi relevé, pour un outsider comme nous. Personne ne gagne avec la volonté : il faudra faire un match parfait dans les deux surfaces, ne rien rater. J’ai parlé de match de l’année, parce qu’il a une importance particulière. Une victoire, et on passe, ce serait incroyable compte tenu de l’histoire des précédentes campagnes en Ligue des champions. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/10/2022)

