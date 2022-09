Dieng bientôt de retour dans le groupe ? Longoria veut prolonger un cadre de Tudor, l’ambition de Payet en LDC … Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Bamba Dieng bientôt réintégré dans le groupe ? Longoria veut prolonger et revaloriser ce cadre de Tudor, Payet affirme ses ambitions pour la Ligue des Champions !

OM : Le retour de Bamba Dieng dans le groupe est fixé ?

Selon les informations de Provence, l’international Sénégalais sera réintégré au retour du groupe de Londres. Il serait en phase de réathlétisation.

Bamba Dieng a été l’acteur principal du feuilleton de l’été à l’Olympique de Marseille. Écarté par Igor Tudor lors des six premiers matchs de championnats, l’international Sénégalais est passé par toutes les émotions. Annoncé proche de Lorient, puis de Leeds et enfin de l’OGC Nice où il aurait dû s’engager s’il n’avait pas échoué à la traditionnelle visite médicale, le jeune buteur de 22 ans va donc reprendre le cours de sa saison à Marseille. La Provence révèle ce mercredi que Bamba Dieng sera réintégré au groupe dès que celui-ci sera rentré de Londres. Toujours selon le quotidien régional, L’attaquant marseillais serait en phase de réathlétisation. Il serait toujours déterminé à gagner sa place dans le onze de Tudor.

À LIRE AUSSI : Tottenham – OM : Plus qu’un simple match de Ligue des Champions pour Balbir !

Bamba Dieng 🇸🇳 sera réintégré au retour du groupe de Londres. Il est en phase réathlétisation. #TeamOM (Laprovence) pic.twitter.com/w0i2uY9w9l — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 7, 2022

OM : Des nouvelles de la blessure de Dimitri Payet – https://t.co/3gy6PxiLRz pic.twitter.com/C8zgiAcjqQ — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 7, 2022

En conférence de presse ce Lundi le président de l’OM Pablo Longoria a envoyé un message à l’international sénégalais en expliquant que c’était maintenant à lui de regagner une place dans l’équipe.

À LIRE AUSSI : OM : Seulement 20 joueurs en Ligue des Champions (sans Touré, Dieng et Bakambu)… Les raisons !

C’est à lui de prouver qu’il a sa place dans l’équipe

« Aujourd’hui, c’est un joueur de l’OM. On va étudier la situation, a indiqué Pablo Longoria face aux journalistes ce lundi. À partir du moment où il rentre, il doit se mettre à disposition du coach, c’est un joueur de l’équipe première. C’est à lui de prouver qu’il a sa place dans l’équipe. Après, ce sera au coach de prendre la décision et de mettre à disposition de l’équipe les meilleurs joueurs à chaque moment. » Pablo Longoria – Source Conférence de presse 05/09/2022

Mercato OM : Longoria veut prolonger et revaloriser un cadre de Tudor !

Présent en conférence de presse ce lundi lors de la présentation d’Issa Kaboré, Amine Harit et Eric Bailly, le président Longoria est revenu sur la prolongation de contrat de Valentin Rongier.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier s’est imposé cette saison comme un élément incontournable du système d’Igor Tudor. Auteur de six matchs en tant que titulaire et nommé capitaine de l’équipe lorsque Dimitri Payet ne joue pas, l’ancien nantais discute en ce moment d’une prolongation de contrat avec Pablo Longoria.

À LIRE AUSSI : OM : Des nouvelles de la blessure de Dimitri Payet

« C’est un joueur qui incarne toutes les valeurs de l’OM, de l’exigence et de l’adaptabilité. La saison dernière, il a découvert une nouvelle position, il a fait une grande saison. Pour s’adapter au nouveau système de jeu, il était le premier à être réceptif. Il a été exemplaire aux entraînements dans sa façon d’écouter et de vouloir mettre en place ce que le coach dit. Dans les dernières minutes du match à Auxerre, on a bien vu comment il s’est adapté à ce poste de piston droit. C’était une horloge, il faut faire preuve de concentration. Il incarne toutes les valeurs qu’on veut mettre en place dans l’effectif. On a commencé à discuter cet été pour continuer l’aventure ensemble. Dans la vie, quand des gens le méritent, il faut savoir donner en retour. Quand un joueur te permet d’avoir des résultats, il doit être récompensé. On cherche à continuer l’aventure ensemble parce qu’il est devenu un des joueurs les plus importants de l’effectif. Il va y avoir des négociations. Il doit être mis dans le vestiaire à une position salariale à la hauteur de ce qu’il apporte sur le terrain. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (05/09/2022)

LONGORIA sur l’absence de BAKAMBU pour la LDC, le dossier DIENG, la prolongation de RONGIER…

OM : L’ambition de Payet en Ligue des Champions…

L’OM débute la Ligue des champions ce mercredi avec un déplacement à Tottenham (Coup d’envoi à 21 heures). Dimitri Payet est revenu en conférence de presse sur le début de cette nouvelle campagne européenne.

Deux ans après, l’OM retrouve la Ligue des Champions ce mercredi soir à Tottenham. Placé dans un groupe homogène avec les Spurs, Francfort et le Sporting, l’OM peut espérer réaliser un beau parcours. Présent en conférence de presse ce mardi, le capitaine marseillais Dimitri Payet a expliqué que l’OM devra se servir de ses précédentes campagnes européennes pour avancer dan la compétition. Il estime que le club olympien devra gagner des points rapidement pour espérer se qualifier pour les huitième de finale.

Faire mieux qu’une troisième ou quatrième place — Payet

À LIRE AUSSI : Tottenham – OM : Plus qu’un simple match de Ligue des Champions pour Balbir !

« La dernière campagne n’a pas été bonne, on n’était pas au niveau. On aspire à faire beaucoup mieux. Si on arrive à être à notre niveau, on pourra faire de meilleures choses, mieux qu’une troisième ou quatrième place. (…) Avec notre début de saison, on a eu des certitudes dans notre jeu au fil des matchs. On est prêts à entrer dans cette compétition. Il va falloir faire preuve d’exigence et de sérieux pour pouvoir exister et faire mal à cet adversaire habitué à cette compétition. La première journée vous met sur les bons rails. Dans un championnat à six matchs, il faut vite prendre des points. » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse (06/09/2022)

Dimitri Payet devrait commencer le match de l’OM sur le banc face à Tottenham en Ligue des champions https://t.co/4ncJ498ZOo pic.twitter.com/CPZT4L1uy8 — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 6, 2022

Avec des joueurs comme Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football — Dimitri Payet

S’il devrait commencer la rencontre contre Tottenham sur le banc de touche, Dimitri Payet est bien dans le groupe marseillais à Londres. Son coéquipier chilien n’est lui pas du déplacement, suspendu la saison dernière avec l’Inter Milan. Le capitaine marseillais était revenu sur les qualités de son nouveau partenaire d’attaque et sur sa capacité à faire la différence dans les moments importants.

« C’est sûr que lorsque on marque rapidement, qu’on fait le break et que l’on tue pratiquement le match à la mi-temps, ça devient plus facile à gérer. On a fait une première période très sérieuse avec beaucoup d’efficacité. En seconde mi-temps on a été costaud défensivement sans trop leur laisser le ballon pour pouvoir ensuite gérer sereinement la fin du match. Avec des joueurs comme Alexis Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football, on se trouve facilement dans les petits espaces. Il a réussi à marquer deux buts, cela nous a fait beaucoup de bien. C’est une bonne première pour nous. (…) Quand on prend son mal en patience depuis un mois et qu’on travaille, quand on vous donne votre chance il faut profiter. J’ai essayé de donner le maximum. Mais peu importe qui est sur le terrain. Le plus important c’est que Marseille gagne. » Dimitri Payet – Source Prime Video