Dieng vs Derlort c’est tranché ? c’est fait, gros chèque pour Gerson et Guendouzi ça bouge, mais… Les 3 Infos mercato OM de ce samedi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : l’OM ne veut pas de Delort, c’est fait pour Gerson et Guendouzi pas d’approches concrètes.

Entre Dieng et Delort, Longoria a tranché ?

Selon l’Equipe, la situation en attaque est assez simple Bamba Dieng n’a pas été recontacté par Nice. Pour autant, l’international sénégalais n’a pas encore entamé non plus de négociations avec ses dirigeants pour prolonger. Le quotidien sportif précise qu’en « interne, la rumeur Andy Delort est formellement démentie. » Sauf surprise, Dieng devrait rester la doublure de Sanchez pour cette seconde partie de saison.

Dieng n’a pas (encore) prolongé, Delort pas une piste ?

Dimanche, Nice-Matin évoquait un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Andy Delort ! Déjà pisté il y a un an et demi au mercato d’été sous Sampaoli, l’attaquant avait finalement choisi de rejoindre l’OGC Nice, en partance de Montpellier. L’OM pourrait envisager de faire venir le buteur cet hiver afin de renforcer l’attaque avec le départ de Luis Suarez.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Si on donne Gerson, on prend Ocampos et un autre joueur »

Il y a de l’eau dans le gaz pour Andy Delort à l’OGC Nice https://t.co/JcpwnFWSkZ — Nice-Matin (@Nice_Matin) December 25, 2022

De Bono l’assure, Dieng « va exploser »

Une nouvelle recrue en attaque pourrait une nouvelle fois affaiblir le temps de jeu de Bamba Dieng qui est pourtant un joueur intéressant à ce poste. L’Olympique de Marseille réfléchirait d’ailleurs à prolonger son contrat bien que des clubs prestigieux tels que le FC Séville se serait positionné pour le récupérer.

« La différence entre Dieng et Bakambu c’est que Dieng il a cette mentalité, cette envie de prouver à l’OM et aux supporters marseillais qu’il est capable de jouer. Tout ce qu’il a montré là, quand on l’a mis à l’écart, de revenir, de travailler durement, c’est les joueurs qui le déclarent même Bakambu a dit « on lui a fait la misère ». Donc il est toujours là et il travaille toujours durement pour essayer de gagner sa place et de prouver qu’il a les capacités d’être titulaire. Donc maintenant attendons. Moi je le défend parce que je sais comment ça se passe dans un club, je l’ai vécu. Mais Dieng il démontre une certaine mentalité irréprochable, et ça j’aime parce qu’on pourra dire ce qu’on veut mais ce joueur là dans la mentalité, dans l’esprit, tu n’a rien à lui reprocher. Donc quand t’as rien a lui reprocher, ça veut dire qu’à un moment donné, il va exploser. En plus c’est pas un joueur qui te coûte des centaines de milliers d’euros donc tu peux le conserver jusqu’à la fin de l’année en le faisant jouer. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

Gerson c’est réglé, gros chèque pour l’OM

Comme indiqué dans la matinée, les positions entre l’OM et Flamengo se sont rapprochées ces dernières heures pour le transfert de Gerson. Selon les informations de La Provence, un accord aurait finalement été trouvé ce samedi après-midi. Le montant de la transaction serait d’environ 20 millions d’euros.

A lire aussi : OM Mercato : Ces deux pistes au poste de milieu offensif !

L’#OM et #Flamengo sont enfin tombés d’accord pour le transfert de #Gerson. Plus d’infos à suivre sur @laprovence — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 31, 2022

🚨Info: Gerson 🇧🇷💫 ▫️Flamengo et l’OM ne sont plus très loin d’un accord pour le transfert du milieu de terrain brésilien. Avec @sebnondahttps://t.co/seEksnmyAj — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 31, 2022

Sur le plateau de Débat Foot Marseille notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean Charles de Bono évoquait récemment le cas Gerson :

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la ressouder. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde « je me suis trompé sur Gerson » ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un jouer, c’est très compliqué. Tu peux revenir, parce que je pense pas aussi que Gerson ait un mental d’acier. Pour revenir très fort, pour t’imposer, si même il ne te met pas à ton poste, c’est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu’il a un jeu assez atypique, c’est pas du tout dans le registre que Tudor recherche. On pense que ça pourrait faire l’affaire. Mais est-ce que Tudor a la même vision que nous ? Non, il n’a pas la même vision. En plus, d’être parti au Brésil, dans sa tête, il était là-bas, il était plus à Marseille. Là aujourd’hui il va revenir avec un temps de retard ? C’est compliqué. » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 28/11/2022

Des sollicitations pour Guendouzi

le journal l’Equipe précise que « personne n’est intransférable, y compris Mattéo Guendouzi, sollicité mais pour lequel l’OM n’a pas encore reçu d’offres concrètes. Si elles arrivent, et dans le bon timing, c’est-à-dire pas trop tard pour qu’il puisse se retourner, Longoria les étudiera. » Reste qu’un départ de Guendouzi est initialement prévu en juin prochain, sauf si une grosse offre réussit à convaincre l’international français…

Pas d’offres concrètes pour Guendouzi ?

Si départ de Guendouzi il devait y avoir, il serait sans doute assez mal vécu par des supporters s’étant attaché au valeureux milieu de terrain. Cet été, Pablo Longoria avait expliqué avoir déjà repoussé des offres pour son international français.

« Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! » Longoria le 2 septembre

« Ce serait malhonnête de dévoiler des conversations entre les clubs. C’est la règle numéro un du mercato, les clubs malhonnêtes filtrent les informations… (pensif) Oui, on a eu des offres de la Premier League pour Gerson. Je ne parlerais ni du montant ni des clubs concernés. On en a aussi eu une d’un club espagnol. Pour Mattéo Guendouzi, il y a eu une offre d’un club italien mais on a tenu ! Leurs agents, les clubs, étaient tous au courant des différentes opérations. Parce que c’est comme ça que l’on fonctionne et spécialement vous connaissez la situation avec Gerson, c’est un peu son père qui s’occupe de sa gestion. Sur les chiffres du prêt de Milik, c’est une offre conforme au marché. Pendant un moment, on voulait en faire un mouvement permanent, on a eu des propositions qui n’étaient pas favorables pour le club notamment venus de l’Espagne. On a décidé que c’était mieux de prêter le joueur pour avoir la valeur de marché du joueur pour le futur. Dans le monde actuel, pour un attaquant qui n’a disputé que 41% du temps de jeu en Ligue 1, avoir 750 000€ plus des bonus pour un prêt, je considère que c’est un bon prix de marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (02/09/2022)