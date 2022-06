Discussions pour Bazoer, le dossier Ali-Cho clos ?, Joaquin Correa pisté ?… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme ce lundi : Discussions pour Bazoer, le dossier Ali-Cho clos ?, Joaquin Correa pisté ?

Avec une qualification en Ligue des Champions en poche et plusieurs départs au poste de défenseur central, Pablo Longoria multiplient les pistes à ce poste…

Alvaro devrait résilié son contrat avec l’OM, William Saliba va repartir à Arsenal et n’est pas certain de revenir, Caleta Car sera encore proposé en Premier League… Une incertitude plane donc sur le poste de défenseur central, même si Luan Peres sera là et Leo Balerdi fera son retour. Longoria a déjà assuré le recrutement de Samuel Gigot, il serait en discussion avec un jeune défenseur néerlandais

Déjà évoquée, la piste Riechedly Bazoer semble se confirmer. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM a entamé des discussions avec les représentants du défenseur central, qui a l’avantage d’être polyvalent et de pouvoir jouer aussi au poste de milieu défensif. Le joueur de 25 ans est en fin de contrat avec le Vitesse Arnhem et ne serait pas la priorité du président olympien. Lyon, Monaco, Lille mais aussi le Bayer Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach, le VfB Stuttgart, l’AS Rome, Sassuolo ou encore la Fiorentina sont aussi sur le coup…

« L’Olympique de Marseille est en pourparlers avec les agents de Riechedly Bazoer pour discuter d’un éventuel transfert gratuit, pas encore entièrement convenu. Il est une option dans la liste car Bazoer est disponible sur un transfert gratuit ; mais pas le seul nom considéré. » Fabrizio Romano – source : Twitter (12/06/2022)

