Et si Tudor ramenait Simeone? Kim Min-Jae dans le viseur de Longoria, Milik poussé vers la sortie? Les 3 infos OM de ce dimanche !

Mercato : Et si Tudor ramenait son meilleur joueur dans ses bagages à l’OM?

Igor Tudor est attendu à Marseille ce week-end et devrait être annoncé ce lundi. Selon l’ancien consultant de RMC Thierry Cros, cela pourrait être une bonne idée que le Croate débarque avec son attaquant de Vérone, Giovanni Simeone…

L’Olympique de Marseille vit un réel bouleversement ! Jorge Sampaoli a quitté le club et comme FCM vous l’annonçait, il se pourrait bien qu’Igor Tudor rejoigne l’OM… L’Argentin aurait claqué la porte après des désaccord avec la direction sur le recrutement.

Le Croate sera-t-il aussi gourmand? Une chose est sûre, il avait un joueur qui fait saliver Pablo Longoria depuis plusieurs mois : Giovanni Simeone. Annoncé dans le viseur du président marseillais, il est toujours sous contrat à l’Hellas Verone, club où Tudor évoluait. Et s’il le ramenait dans ses valises? C’est le scénario qu’imagine Thierry Cros, ancien correspondant pour RMC en Italie.

La question intéressante à se poser maintenant la #teamOM est de savoir si par hasard Tudor pourrait amener Giovanni #Simeone dans ses bagages. Qui vient de réaliser une superbe saison à Vérone et a vraiment passé un cap (finalement). Absolument prêt pour un top club à mon avis. — Thierry Cros (@tcros) July 2, 2022

Simeone après un départ de Milik ?

Ce n’est un secret pour personne, cette saison Arek Milik a eu quelques difficultés au sein du club marseillais. Des blessures à répétition, de l’irrégularité mais surtout des mésententes avec son entraineur qui n’a pas hésité à le placer sur le banc des remplaçants plusieurs fois cette année.

Toujours courtisé, on peut donc imaginer que l’international polonais pourrait quitter le club cet été. Pour Nicolas Filhol, journaliste à FCM, Simeone pourrait donc venir prendre la place de l’ex napolitain :

« Lui en terme de profil, tu peux plus te dire c’est plus si Milik s’en va. C’est pas du tout un joueur de profondeur, c’est un attaquant qui va faire du pressing, c’est pas un profil à la Bamba Dieng quoi. Lui, si Milik s’en va, il a 26 ans, il a atteint une certaine maturité, ça peut s’entendre, le tarif ne parait pas prohibitif même si ça sera plus cher que Milik » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Simeone une fin de saison en dent de scie ?

Si l’international argentin a tout sur le papier du bon coup, il faudra tout de même se méfier de sa régularité. Parti sur les chapeaux de roues avec un début de saison canon à Vérone, Giovani Simeone est moins performant ces dernières semaines comme a tenu à le souligner notre invité, David :

« Il a marqué quasiment les 3/4 de ses buts en première partie de saison, il est moins bien depuis 2-3 mois. Il a commencé très très fort dont un quadruplé au mois de novembre et là c’était incroyable, on s’est dit on est passé à côté de quelque chose et là il est un peu plus rentré dans le rang. Mais après 16 buts en Serie A c’est quand même pas mal » David – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Mercato OM : Milik poussé vers la sortie par Longoria?

Igor Tudor devrait débarquer au poste d’entraîneur à l’Olympique de Marseille… Pablo Longoria tenterait de pousser Arek Milik vers la sortie malgré le départ de Jorge Sampaoli?

Après la saison que l’Olympique de Marseille vient de passer, on pouvait légitiment se poser des questions sur l’avenir d’Arek Milik. Après sa blessure, le Polonais n’a pas eu une place de titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli.

Le coach argentin a d’ailleurs quitté le club en cette fin de semaine. Igor Tudor devrait le remplacer comme nous l’annoncions dès vendredi soir… La question de l’avenir d’Arek Milik se pose encore plus. Que voudra faire le Croate de l’ancien buteur du Napoli?

De Sanctis affirme que Milik lui a été proposé

D’après plusieurs médias italien, la Salernitana apprécierait le profil de l’international polonais. Le directeur sportif De Sanctis a d’ailleurs été questionné à ce sujet en conférence de presse ce samedi. L’ancien gardien de but de l’AS Roma a affirmé que l’attaquant lui a été proposé.

La direction de l’Olympique de Marseille tenterait-elle de trouver une porte de sortie à Arek Milik? L’arrivée d’un nouvel entraîneur pourrait tout remettre en cause… De même pour Alvaro Gonzalez qui était en froid avec Jorge Sampaoli?

« Je voudrais rester »– Milik

« Je voudrais rester. Avec l’OM, on a mutuellement beaucoup à s’offrir encore. » Arkadiusz Milik Source : La Provence

À 28 ans, l’international polonais est à un tournant de sa carrière et doit faire le bon choix. À quelques mois d’une probable participation à une coupe du monde particulière, le joueur à tout intérêt à rester dans un contexte qu’il connaît bien et où il pourra s’épanouir. S’il veut continuer à Marseille, nul doute aussi qu’il sera important dans la campagne européenne de l’OM la saison prochaine. « Je suis à un moment intéressant de ma carrière, expérimenté d’une part, mais encore relativement jeune et en développement. En regardant Karim Benzema, qui a plus de six ans de plus, je peux être optimiste ». Arkadiusz Milik Sources : La Provence

Mercato OM : Longoria a coché le nom d’un défenseur central coréen?

Après les arrivées de Samuel Gigot et Isaak Touré, l’Olympique de Marseille avance sur le dossier d’un autre défenseur central? Selon RMC, le club espère recruter Kim Min-Jae.

L’Olympique de Marseille a déjà signé les arrivées de Samuel Gigot et Isaak Touré pour ce mercato estival 2022… Deux défenseurs centraux pour remplacer notamment le départ de William Saliba qui ne semble pas proche de signer son retour.

L’OM a du retard dans le dossier?

D’après les informations de RMC, l’OM aurait coché le nom du défenseur central Kim Min-Jae. L’international coréen évolue en Turquie, à Fenerbahçe. D’autres clubs apprécient son profil et notamment en Ligue 1.

Le Stade Rennais aurait un temps d’avance dans ce dossier. RMC explique que Florian Maurice était à Istanbul à la fin de cette semaine afin de négocier avec le club turc. Le Napoli aurait également poser ses pions pour le défenseur de 25 ans.

Aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle– Longoria

Lors de son point presse pour l’annonce du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a rappelé qu’aucun joueur ne devra partir en fin de contrat… Un message à Caleta-Car à qui il ne reste qu’un année et qui pourrait donc être vendu cet été?

« Cette saison, aucun joueur en fin de contrat ne devra rester dans l’effectif de manière intentionnelle. » Pablo Longoria— Source: Conférence de presse (01/07/22)

On a un candidat en tête, c’est la piste qu’on va privilégier — Longoria

« Manque de moyens ? Non, ce qui nous permet de jouer la C1 c’est la stabilité économique. C’est une question importante. On a un propriétaire solide. Le niveau d’ambition doit être grand dans ce club. Le timing du propriétaire est le même que celui du club. Il continue d’investir dans le club. On a plus de moyens que la saison dernière. La C1 permet de retenir les joueurs. Il faut être patient dans ce mercato. C’est un mercato stratégique. Vendre des joueurs est important. On peut dire qu’on continue avec le même effectif, on veut être plus compétitif. Il faut être actif sur le marché. Gigot est un très bon joueur. Touré aussi. C’est un mercato très lent. La saison dernière, les joueurs ne sont arrivés qu’en juillet. Je me sens à l’aise avec le mercato. » Pablo Longoria – source : RMC / Conférence de presse (01/02/2022)