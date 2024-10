Evra a parlé avec Benatia pour POGBA ! La pression sur Balerdi et grosse opération pour Carboni… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Evra a parlé avec Benatia pour POGBA ! La pression sur Balerdi et grosse opération pour Carboni…

Mercato : « J’ai parlé à Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM »

Patrice Evra, ancien latéral gauche de l’équipe de France, a récemment réaffirmé son souhait de voir Paul Pogba relancer sa carrière à l’Olympique de Marseille (OM). Alors que les supporters marseillais s’inquiètent des déclarations de Pogba concernant son avenir, Evra reste convaincu que le milieu de terrain de 31 ans pourrait encore rejoindre le club phocéen.

Lors de son intervention dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC, Patrice Evra a assuré que Paul Pogba ne révélait pas toute la vérité concernant ses intentions. « Je veux qu’il y signe ! » a-t-il affirmé, exprimant son enthousiasme pour un éventuel transfert. Il a également mentionné une conversation avec Mehdi Benatia, soulignant son désir de faciliter cette transition. « J’ai parlé à Benatia pour que Paul Pogba vienne à l’OM. Quand Paul dit que je rigole, c’est parce que c’est mon enthousiasme ! »

Paul Pogba : retour sur les terrains en mars ?

Avant ces nouveaux commentaires d’Evra, Paul Pogba avait déjà réagi aux premiers : «Je rigole parce que c’est tonton Pat’, il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n’est pas crédible», avait alors avoué Pogba au quotidien L’Equipe.

Conclusion : Pogba doit déjà s’entendre avec la Juventus

La situation de Paul Pogba reste complexe, mais son désir de revenir au football, ainsi que le soutien d’Evra, laissent entrevoir des possibilités intéressantes. Les supporters de l’OM et les fans de football attendent avec impatience de voir ce que l’avenir réserve à ce talentueux milieu de terrain. A noter que la MLS et plus précisément le club de Los Angeles FC est également intéressé par le milieu de terrain français…

OM : Balerdi, le poids d’un nouveau statut !

Leonardo Balerdi, récemment nommé capitaine de l’Olympique de Marseille (OM) par l’entraîneur Roberto De Zerbi, traverse une phase délicate pour retrouver son niveau de performance exceptionnel de la saison précédente. Cette nouvelle responsabilité génère une pression importante sur ses épaules.

Selon une source proche du club relayée par le journal la Provence, Léo Balerdi ressent une forte nervosité liée à son nouveau statut. « Il est super nerveux parce qu’on lui a donné des responsabilités qu’il ne pensait pas avoir », a-t-elle confié. En tant que leader, il doit répondre aux attentes élevées des supporters et de la direction, tant sur le plan défensif qu’offensif.

Balerdi, nouveau rôle

Bien qu’il soit encore en phase d’ajustement, Balerdi est conscient que ses performances pourraient susciter des critiques. Jacky Bonnevay, ancien capitaine de l’OM, souligne l’importance de la performance dans la Provence : « Il est crucial d’être performant, sinon ce choix pourrait être remis en question. » Des résultats décevants pourraient transformer le brassard de capitaine en un véritable fardeau, d’autant que la recrue Hojbjerg s’est affirmé dans le rôle du leader.

Pour Balerdi, le défi ne se limite pas à retrouver son meilleur niveau de jeu. Il doit également adopter une vision collective, servant de lien entre l’entraîneur, la direction et le staff. Le rôle de capitaine à l’OM exige à la fois des performances individuelles solides et une attitude exemplaire.

Conclusion

Leonardo Balerdi fait face à des défis importants en tant que nouveau capitaine de l’OM. Sa capacité à performer et à s’adapter à ses nouvelles responsabilités sera cruciale pour son succès et celui de l’équipe. Les prochaines semaines seront déterminantes pour l’avenir du défenseur central et pour l’Olympique de Marseille.

OM : Grosse opération prévue pour Carboni !

Enorme coup dur pour Valentin Carboni avec sa sélection. Le jeune argentin devrait se faire opérer à Barcelone de son genou.

Après avoir subi une énorme blessure avec la sélection argentine, Valentin Carboni va se faire opérer. D’après les informations du journaliste Matteo Moretto, Lionel Messi aurait recommandé au Marseillais de se faire opérer à Barcelone des ligaments croisés. La fin de saison est annoncée pour le joueur prêté à l’OM.

Consternation en Argentine concernant Carboni !

Deux jours après l’annonce initiale, l’OM a confirmé que la blessure était plus grave que prévu. Le club a indiqué que Carboni souffrait d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche, ce qui signifie qu’il ne devrait plus jouer cette saison. Selon certains sources en Italie, l’Olympique de Marseille envisagerait désormais de négocier avec l’Inter pour mettre fin à son prêt.

La nouvelle de la blessure de Carboni a suscité une grande consternation en Argentine. Lionel Scaloni, le sélectionneur, a exprimé son choc lors d’une conférence de presse avant le match de l’Albiceleste contre la Bolivie. « Je pensais au départ que la blessure n’était pas grave. C’est une nouvelle que personne ne souhaite, surtout pour un jeune joueur. Personne ne s’attendait à une telle gravité », a-t-il déclaré.

Scaloni étonné par la gravité de la blessure de Carboni

Scaloni a également souligné l’importance de Carboni pour l’équipe : « Nous espérons qu’il se remettra rapidement. Walter (Samuel) a déjà pris contact avec lui, et nous serons là pour le soutenir après cette trêve internationale. C’est une très mauvaise nouvelle, surtout parce que nous avons beaucoup d’espoir en lui. »

La situation de Valentín Carboni soulève des questions sur l’avenir du jeune milieu de terrain. Certains médias avancent l’idée que son prêt à l’Olympique de Marseille pourrait être cassé cet hiver, entraînant son retour à l’Inter Milan. Cette option pourrait-elle se concrétiser, compte tenu de sa blessure et de l’impact sur son développement ?