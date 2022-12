Ex OM : « j’étais un animal, je voulais tout défoncer »

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM et international français Mathieu Valbuena s’est rappelé de la fameuse causerie de Didier Deschamps avant le match capital France-Ukraine de 2013.

Les bleus s’étaient imposés ce jour-là 3-0 (défaite 0-2 à l’aller) permettant ainsi à la France d’arracher sa qualification pour le Mondial 2014. Le discours du sélectionneur français Didier Deschamps résonne encore dans la tête de Mathieu Valbuena.

A lire aussi : Mercato ex OM : Le petite phrase glissée de Rudi Garcia sur CR7…« Je suis sorti de là, j’étais un animal, je voulais tout défoncer. Cela a donné beaucoup de force et de détermination à tout le groupe. Il a toujours su insuffler ça à ses équipes. Deschamps dans ses causeries, il va parler un peu de tactique mais il ne va pas s’attarder sur le sujet, il va surtout parler des familles, de l’humain, il va nous faire partager ses expériences de joueur et d’entraîneur. Il te donne des frissons. Tu sors de cette causerie, tu te dis ‘wahou' ». Mathieu Valbuena – Source : RMC Sport (11/12/2022)

A lire aussi : Mercato OM : Longoria sait à quoi s’en tenir pour Amrabat !

A lire aussi : La demande du père de Gerson, la somme folle réclamée par McCourt pour vendre, la fin d’un dossier de Longoria? Les 3 infos OM de ce dimanche !