Ex OM : L’agression horrible de Zlatan Ibrahimovic sur Azpilicueta !

La Suède a concédé une défaite hier soir contre l’ Espagne en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (1-0). Cette rencontre a notamment été marqué par une agression caractérisée de l’ancien joueur du PSG Zlatan Ibrahimovic à l’encontre de l’ex défenseur de l’OM Cesar Azpilicueta

Ce week-end, l’Espagne affrontait la Suède en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La sélection espagnol s’est imposée (1-0) face à aux suédois. Zlatan Ibrahimovic est rentré en fin de match pour disputer qu’un gros quart de cette rencontre. Il ne lui a pas fallu bien longtemps pour se distinguer de la plus mauvaise des manières. En effet l’ancien attaquant du Paris Saint Germain littéralement agressé l’ex joueur de l’OM Cesar Azpilicueta dès son entrée en jeu en lui assénant un violent coup dans le dos. Deux minutes à peine après son apparition sur le pré…

Sur un coup de pied arrêté, le buteur de l’AC Milan a ainsi percuté Cesar Azpilicueta dans le dos avec un coup d’épaule tellement violent que le défenseur de Chelsea a été projeté contre son partenaire Aymeric Laporte en hurlant de douleur avant de se retrouver au sol.

A noter que l’arbitre de la rencontre a décidé de ne pas exclure l’ancien joueur du PSG qui a donc pu finir tranquillement la rencontre sans pour autant se montrer décisif.

Grace à cette victoire (1-0) les espagnols se sont filialement qualifiés pour la coupe du monde 2022 au Qatar. « Se qualifier pour une Coupe du Monde est une fierté, d’autant plus que c’est un exploit pour lequel l’équipe nationale s’est beaucoup battue dans des situations difficiles mais a bien fini. Les fans et le groupe l’ont mérité », a ainsi déclaré Azpi au terme de la rencontre

César Azpilicueta: »Qualifying for a World Cup is a source of pride, especially because it is an achievement for which the national team has fought a lot in difficult situations but has finished well. The fans and the group deserved it. » #ESPSWE pic.twitter.com/gyJ3spj5DN

