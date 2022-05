Ex-OM : L’analyse de Passi sur la saison de Sampaoli !

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono et un ancien joueur et entraîneur de l’OM, Franck Passi. Un extrait consacré au l’avis de Franck Passi sur la saison de l’OM de Sampaoli.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono et l’ancien joueur et entraîneur de l’OM Franck Passi, ont livré leurs ressentis globales sur la saison du club olympien.

« Personnellement je trouve que la saison de l’OM est réussie, ils ont su atteindre leurs objectifs, on sait très bien que si l’OM parvient chaque année à se qualifier pour la Ligue des Champions, c’est un club qui n’aura aucun problème financier. (…) C’est vrai que la saison aurait pu être plus belle avec une finale de Ligue Europa Conférence ou une finale de Coupe de France, ils n’y sont pas arrivés mais ce n’est pas très grave, ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions donc pour moi c’est réussi. » Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)

On ne joue pas une saison sur un match – Passi

Interrogé sur l’incroyable scénario de la dernière journée où le RC Lens a permis à l’OM de récupérer la 2ème place au profit de Monaco en sous-entendant que si Lens n’avait pas marqué, le discours sur une saison réussie n’aurait peut-être pas été le même. Franck Passi préfère féliciter l’équipe pour le travail effectué en pointant du doigt certains matchs où l’OM a failli.

On ne joue pas une saison sur un match. L’OM n’aurait pas réussi sa saison si Lens n’avait pas égalisé contre Monaco ? Non, il y avait d’autres matchs peut-être dans la saison où ils n’ont pas performé autant que celui-ci (OM-Strasbourg) parce qu’il n’aurait pas mis cinq buts contre Strasbourg donc pour moi de toute façon il ne faut pas non plus transformer le cerveau. Voilà Marseille est arrivé second parce que souvent ce n’était pas le cas, c’était différent (à propos de la seconde place de l’OM) donc voilà il faut applaudir et respecter le travail qui a été fait surtout. Franck Passi – Source : Débat Foot Marseille (23/05/2022)