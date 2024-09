Ex OM : L’incroyable anecdote de cet ancien joueur marseillais sur Labrune !

Un ancien olympien fait des révélations Vincent Labrune, l’ancien président de l’OM. La source, restée anonyme, souligne la malhonnêteté et la cupidité du président de la LFP, au micro de So Foot.

L’élection du nouveau président de la ligue de football professionnel (L.F.P.) aura lieu le 10 septembre prochain. Un ancien joueur de l’Olympique de Marseille en profite pour faire des révélations sur celui qui en est actuellement à la tête : Vincent Labrune.

Vincent Labrune est un homme d’affaire français. En 2011 il prend la relève de Jean-Claude Dassier à la présidence de l’Olympique de Marseille. Il occupe ce poste jusqu’en 2016. Selon Foot Marseille, le natif d’Orléans a quitté l’OM après une saison 2015-2016 catastrophique. Le club phocéen a terminé à la treizième place de Ligue 1, soit le pire classement depuis 2001, avec un déficit de 47 millions d’euros hors-mutations. Depuis le 10 septembre 2020, il occupe le siège de président de la LFP.

Entre joueurs, on a commencé à se faire passer le mot : « Fais attention à Labrune »

Dans l’édition mensuelle de So Foot, un ancien joueur de l’Olympique de Marseille, dont l’identité est gardée secrète, s’exprime sur le comportement de Vincent Labrune, à l’époque où il était président du club. « Pour lui, seul le business comptait », affirme la source restée anonyme . « Ça se passait bien avec le coach, et pourtant mon agent me disait qu’il fallait que je trouve une porte de sortie. Je ne comprenais pas, alors un jour je suis allé le voir. « Président, vous voulez que je parte ? » « Non, tu es fou, jamais de la vie ! » Il utilisait des grands mots, mais en fait, il voulait juste que je laisse la place à des jeunes internationaux français qu’il pourrait revendre plus cher. Qu’il veuille changer l’effectif, pas de souci. Moi je demandais juste qu’il me dise la vérité. Entre joueurs, on a commencé à se faire passer le mot : « Fais attention à lui. » »

