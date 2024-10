Ex OM : Luis Suarez dézingue Bielsa et sa gestion de la sélection uruguayenne !

Retraité de l’équipe d’Uruguay, Luis Suarez n’a pas été tendre avec le sélectionneur Marcelo Bielsa. Il dézingue l’ancien coach de l’OM sur son manque de communication, ses demandes et le ras le bol des joueurs…

Dans des propos relayés par The Athletic, Luis Suarez n’a pas mâché ses mots concernant la gestion du sélectionneur Marcelo Bielsa à la tête d’Uruguay. « Il y a eu des situations qui se sont produites à la Copa América et qui m’ont fait mal, et dont je n’ai pas parlé pour le bien du groupe. Cela va continuer à se produire. Les joueurs vont atteindre une limite et exploser. À la Copa América, certains joueurs m’ont dit : « Luis, je vais jouer la Copa América et ensuite, je ne jouerai plus. » Cela signifie que nous nous approchons d’une situation difficile. Puis, on s’en remet et on revient parce qu’on aime son pays. Nous aimons tous représenter notre pays. (…) Beaucoup de joueurs ont organisé une réunion (avec Bielsa, ndlr) pour demander à l’entraîneur de nous saluer au moins avec un bonjour. Il n’a même pas dit bonjour. J’ai eu une réunion de cinq minutes avec lui en tant que leader de l’équipe et à la fin, il n’a répondu que par un « merci beaucoup ». »

Luis Suarez a une longue liste de reproches à faire à El Loco : « Mais quand on s’entraîne à des moments différents, c’est difficile. On sait généralement quand on commence ou si on sera remplaçant, mais quand on est aussi loin du groupe… c’est un gros problème. On respecte ça et on passe à autre chose, mais c’est ce que j’ai ressenti à ce moment-là. (…) Je me suis levé et j’ai dit à l’entraîneur que je respectais cela, mais qu’en tant que capitaine et pour respecter et apprécier les fans, ce que j’ai toujours fait, nous, les joueurs, décidions de nous arrêter et de saluer les fans. Nous sommes descendus du bus, nous nous sommes séparés et avons passé du temps avec les fans. Le lendemain, nous avons eu une discussion d’équipe et (Bielsa) a commencé à dire des choses sur les Uruguayens qui rivalisent, sur les Uruguayens qui font ceci et cela. Et puis il a dit : « Pour qui joue l’Uruguayen ? Pour le peuple. » Et je jure que nous avons tous commencé à nous regarder comme pour dire : « Pour le peuple ? Hier, vous nous avez demandé de ne pas leur parler […] Parfois, il est facile de parler et de faire entendre aux gens ce qu’ils veulent que vous entendiez. Mais ce ne sont pas toujours les histoires vraies sur ce qui se passe et cela fait mal. Cela fait mal de voir ce qui se passe aujourd’hui. »



Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Romain Alessandrini a pu revenir sur sa relation complique avec Marcelo Bielsa. Après une saison passée avec Marcelo Bielsa, Romain Alessandrini en a vu de toutes les couleurs. Invité de l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM a pu revenir sur sa relation tumultueuse avec le tacticien argentin. « Ça ne regarde que moi, et la relation que j’ai eue avec cet entraîneur. C’était un entraîneur exceptionnel mais par contre je n’ai pas eu la relation que j’aurais aimé avoir avec lui. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait profil bas mais qui n’en pensaient pas moins, je ne vais pas citer de nom. Encore une fois Bielsa avec tout le respect que j’ai pour lui, à a été tellement beau à voir jouer mais combien de temps ? 6 mois-7 mois. On a fini en Europa League, les entraînements c’était un calvaire, on ne prenait pas de plaisir. Le 11 de départ on le connaissait le lundi déjà, le matin je savais déjà que je n’allais pas jouer. On touchait rarement le ballon, pas de conservation, beaucoup de tactique, beaucoup de course intense, de coup de pied arrêté. Je me retrouvais des fois à faire travailler les défenseurs, il mettait deux mannequins et je faisais les centres avec Flo Thauvin et Payet. Il n’y avait pas trop de communication, beaucoup de vidéo, c’était pesant et encore plus pour ceux qui ne jouaient pas. On rentrait quand même 20-30 dernières minutes, on arrivait à se faire plaisir parce qu’on gagnait 2,3-0. Mais la semaine c’était long, on travaillait souvent en paire aussi. », a déclaré l’ancien ailier droit.

