OM : pas de surprise du côté de la Commission de Discipline !

Après le désaccord entre l’Olympique de Marseille et Benoît Millot concernant l’exclusion de Derek Cornelius, la Commission de Discipline de la LFP a tranché. La décision arbitrale a été validée, le défenseur central ne jouera pas le match contre l’Olympique Lyonnais.

Malgré sa victoire contre l’OGC Nice (2-0) le week-end dernier, l’OM garde de cette rencontre un goût amer. La fin du match a été marquée par l’expulsion de Derek Cornelius. Le club phocéen n’a pas compris cette décision et a tenté de faire annuler le second carton jaune de l’international canadien.

Le carton rouge de Cornelius confirmé !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à l’OGC Nice (2-0) samedi dernier. Après l’euphorie engendrée par le but de Neal Maupay (40e) et celui de Luis Henrique (53e), c’est l’incompréhension qui a envahi la pelouse du Vélodrome. Derek Cornelius a reçu un carton jaune pour « gain de temps volontaire ». Le défenseur central, ayant déjà reçu un premier carton jaune après une faute commise sur Mohamed-Ali Cho, a donc été contraint de quitter le terrain (74e). L’OM a terminé le match en sous-effectif mais a tout de même triomphé.

Après le match, Cornelius a tenté de s’expliquer avec l’arbitre de la rencontre : Benoît Millot. Ce dernier n’a rien voulu entendre et a maintenu son jugement.

Une contestation vaine

L’Olympique de Marseille a sollicité l’annulation du second carton jaune de Derek Cornelius, hier, devant la Commission de Discipline de la LFP. Selon les informations de La Provence, la décision de Benoît Millot a été confirmée et maintenue. L’international canadien conserve donc son carton rouge et il sera suspendu pour le déplacement à Lyon, dimanche prochain.

