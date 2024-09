Ex OM : Thauvin exaspéré par cette histoire de droits TV !

La Serie A n’est toujours pas diffusée en France, faute de droit. Florian Thauvin a montré sa consternation sur les réseaux sociaux, lui qui a fait un début de saison exemplaire avec l’Udinese.

Florian Thauvin brille avec l’Udinese Calcio, actuellement premier du championnat italien. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille porte même le brassard du club. Cette saison, il a marqué trois buts et délivré une passes décisives en quatre matchs !

La Serie A toujours pas diffusée

🚨 La cinquième journée de Série A ne sera toujours pas diffusée en France ce week-end ! 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡 𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 n’a été trouvé pour les droits TV. ❌🇮🇹 Impossible de suivre Juventus-Naples et le derby de Milan donc. 🙁 🗞 @Guillaumemp pic.twitter.com/RCAyqPfNX7 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 18, 2024

La Serie A n’a toujours pas trouvé de diffuseur en France. Ce sont pourtant 40 joueurs français qui y évoluent, comme : Mike Maignan (AC Milan), Théo Hernandez (AC Milan) ou encore Marcus Thuram (Inter Milan). Selon les informations d’Eurosport, la cinquième journée du championnat italien ne sera toujours pas diffusée, faute d’accord. Les français ne pourront donc pas assister à la rencontre entre la Juventus et la SSC Napoli. Il ne pourront pas non plus regarder le Derby della Madonnina, voyant s’affronter les deux équipes milanaises. La non-diffusion de la Serie A a fait réagir Florian Thauvin sur les réseaux sociaux.

La réaction de Thauvin

Sous une publication X (anciennement Twitter) partagée par Actu Foot, annonçant la non-diffusion de la cinquième journée de Serie A, Florian Thauvin a réagit. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a rien écrit, il a simplement mis un émoji représentant une homme posant sa main sur son front dans un geste de consternation ou d’exaspération. Une réponse silencieuse qui en dit long.

