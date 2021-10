Explication Gerson/Sampaoli, le stade Vélodrome leader, et de la concurrence pour ce buteur… Les 3 infos OM de ce mardi !

Tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi: De la concurrence pour Sanchez, Gerson boude et le Vélodrome au top…

OM: Les dessous de l’explication entre Sampaoli et Gerson !

A l’image de l’équipe, Gerson a été invisible ce dimanche face à Lille (2-0) dans le milieu de terrain marseillais. Remplacé à l’heure de jeu par Amine Harit, il n’a pas hésité à montrer des gestes d’agacement…

Recrue la plus chère du mercato estival de l‘OM, Gerson peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Souvent timide au milieu de terrain, il a du mal à s’adapter au rythme de la Ligue 1, plus exigeant que le championnat brésilien. Ce dimanche face à Lille (2-0), il est remplacé à l’heure jeu, après une nouvelle prestation décevante. Au moment de son remplacement, il n’a pas hésité à montrer des signes de colère une fois arrivé sur le banc. Mais d’après l‘Equipe, les deux hommes se seraient expliqués une fois le calme revenu dans les vestiaires du stade du LOSC.

Selon le quotidien sportif, le joueur auriverde aurait déjà montré des signaux d’agacement à l’entrainement envers son entraineur, Jorge Sampaoli. Le milieu de terrain s’est envolé hier pour le Brésil pour jouer avec son équipe nationale…

C’est de la faute de l’entraineur si Gerson n’est pas encore au niveau — Sampaoli

« Gerson c’est un joueur qui peut jouer partout au milieu de terrain. On veut qui participe plus au jeu et au rythme de La Ligue 1. Il y a plus d’intensité physique qu’au Brésil, c’est de la faute de l’entraineur s’il n’est pas encore au niveau. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (01/10/2021)

OM : Les supporters marseillais devancent déjà les Parisiens !

Hormis les quatre derniers matchs, l’OM a réalisé un bon début de saison, ce qui a fait venir en masse les supporters marseillais au stade Vélodrome. Comme souvent, l’enceinte olympienne est leader au niveau des affluences…

Après avoir été privés de stade Vélodrome pendant un an et demi à cause de la pandémie de Covid-19, les supporters de l’OM sont revenus en nombre dans leur enceinte. Le bon début de saison, ainsi que le mercato ambitieux de Pablo Longoria a aussi conditionné ce retour flagrant dans les tribunes olympiennes. Ainsi, après un classement réalisé par Sportune, le stade Vélodrome se hisse à la première place de la liste des affluences de Ligue 1, avec une moyenne de 53 375 supporters par rencontre, après quatre matchs joués à domicile.

L’OM devant le PSG et Lyon

Juste derrière la mythique enceinte de l‘Olympique de Marseille, on retrouve le PSG et ses 47 297 de visiteurs par match. Enfin, c’est Lyon qui complète le podium avec 32 627 spectateur de moyenne, mais avec une opposition supplémentaire au Groupama Stadium.

OM Mercato: Le FC Séville met son nez le dossier de cet attaquant prestigieux ?

Le mercato de Pablo Longoria a été particulièrement agité cet été. L’un des seuls bémols est la non arrivée d’un attaquant afin de suppléer Milik, même si Dieng a tenu quelques matchs en début de saison. Il se pourrait que Sampaoli trouve son bonheur en Italie, même si de la concurrence attend le coach argentin…

La drôle de rumeur mercato est provenu d’Italie la semaine dernière. En effet, d’après les informations de CalcioMercato, l‘Olympique de Marseille serait une possibilité pour Alexis Sanchez, en manque de temps de jeu sur ce début de saison du côté de l’Inter (52 minutes en 3 matches). Le Chilien connait bien Jorge Sampaoli puisqu’ils ont remporté la Copa America ensemble en 2015. Une piste surprenante sachant que l’ancien attaquant d’Arsenal arrive en fin de contrat en juin 2022, et qu’il touche un salaire bien trop important pour les finances de l’OM.

De plus, le FC Séville serait très chaud à l’idée d’engager l’ex buteur du FC Barcelone. Le joueur offensif semble ne plus se plaire à l’Inter comme il l’a laissé sous entendre sur Instagram. Il a publié ce message : « Quand vous réalisez que vous pouvez valoir beaucoup, mais que comme vous êtes au mauvais endroit et que vous ne brillerez pas. » avec une voiture de luxe bloquée dans la boue…

Notre journaliste Nicolas Filhol est sceptique concernant cette rumeur :

Sanchez, pas dans les cordes de l’OM financièrement

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur. » Nicolas Filhol – Source: FCM