Eyraud se prononce sur le cas Lihadji, répond à une possible vente du club et sa position entre Garcia et Zubi… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée. Au menu aujourd’hui : Eyraud, Eyraud et encore Eyraud…

OM : Eyaud confie avoir fait « le tampon entre Garcia et Zubizarreta… »

On pouvait se plaindre de son absence médiatique, le président Eyraud a décidé de convier plusieurs gros média au centre RLD mercredi pour faire le point. Il a aussi évoqué son rôle dans l’ancien trio qu’il formé avec Zubizarreta et Garcia…

Interrogé par la Provence sur son absence en tribune lors des matches à l’extérieur, JHE a avoué qu’il le faisait plus souvent auparavant pour faire le tampon entre son directeur sportif et son ancien coach aujourd’hui à Lyon. Il détaille ensuite toutes ses activités dans les instances du football qui l’empêchent de suivre l’OM en déplacement…

quand je ne me déplace pas, je ne suis pas au bord d’une piscine avec

un verre de jus d’ananas… — Eyraud

« Auparavant (sa présence lors des matches à l’extérieur), c’était pour faire le tampon entre Rudi Garcia et Zubizarreta ? Oui, il y a ça, mais pas que… Quand on part en déplacement et qu’on rentre à 3 ou 4 heures du matin, je suis au bureau à 8h30. Il faut que je me ménage un peu parce que la notion de santé physique est réelle. Je ne peux pas être partout. Quand je vais à l’ECA (Association européenne des clubs), parce que j’ai été nommé par l’UEFA membre de la commission des compétitions, est-ce que je perds mon temps ? On est 20 autour de la table et c’est la commission qui va décider du futur format de la Ligue des champions. Autrement dit, suis-je plus utile à être à Metz ou à Angers, ou là-bas ? On m’a aussi demandé de faire partie du groupe de travail qui va négocier la redistribution des droits télé, petit enjeu s’il en est…Qu’est-ce qui est le plus important ? Que je sois là-bas ou que j’aille à Toulouse ou à Strasbourg ? Je participe aussi aux travaux de réunification syndicale du football professionnel. (Sourire) Bref, croyez-moi, quand je ne me déplace pas, je ne suis pas au bord d’une piscine avec un verre de jus d’ananas… » Jacques Henri Eyraud – source : La Provence

Désengagement de McCourt, Vente de l’OM, Eyraud répond

Le président de l’Olympique de Marseille Jacques Henri Eyraud a évoqué les rumeurs de vente du club qui ont refait surface avec l’arrivée de Paul Aldridge au sein du club marseillais.

L’arrivée controversée de Paul Aldridge a fait naitre de nombreuses interrogations notamment sur l’avenir du club phocéen. Les rumeurs de vente n’ont pas tardé à refaire surface. Jacques Henri Eyraud a tenu à les démentir :



Évidemment que toute cession n’est pas à l’ordre du jour.



A lire aussi : OM : « Eyraud devait développer d’autres sources de revenus, elles sont où ? »

« Ce n’est pas un dirigeant d’un fonds d’investissement. Il a bâti avec ses ancêtres une entreprise familiale qui s’est développée de façon extraordinaire aux États-Unis et dans le monde entier. Il a une vision très familiale de l’investissement. (…) Évidemment que toute cession n’est pas à l’ordre du jour. Malheureusement, dans notre secteur, on a des rumeurs régulières au gré de l’actualité. C’est dommage, il faut vivre avec ». Jacques Henri Eyraud – Source RMC Sport

Mercato OM : Eyraud explique sa position sur le cas Lihadji

Le président de l’OM Jacques Henri Eyraud a fait le point sur le dossier du jeune Isaac Lihadji avec qui les négociations pour son premier contrat pro ont été rompues.

au cours d’une interview accordée à la Provence, le président de l’Olympique de Marseille a évoqué le cas Lihadji. Il explique ainsi pourquoi les négociations avec ce derniers ont été rompues :

la formation totalement au coeur de notre stratégie

A lire aussi : OM – Eyraud : « C’est misérable ! «

« Il est toujours un joueur de l’OM. Notre état d’esprit aujourd’hui, c’est de mettre la formation totalement au coeur de notre stratégie et de faire comprendre à un jeune de 16 ou 17 ans qu’il a une chance extraordinaire de porter les couleurs de l’OM, y compris quand il s’entraîne avec le groupe pro… Sans ces critères, il ne peut pas y avoir d’avenir à l’OM quand on est un jeune joueur ». Jacques Henri Eyraud : Source La Provence