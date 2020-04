Eyraud va plus loin dans la baisse des salaires, retour en Italie pour Strootman et Lopez ciblé en Espagne… Les 3 infos OM de ce vendredi !

Eyraud insiste sur une baisse des salaires, Strootman pisté en Italie et Séville insiste pour Lopez… Les 3 infos OM de ce vendredi !

OM – Baisse des salaires : Eyraud veut aller (beaucoup) plus loin ?

Les discussions sont en cours entre les clubs de Ligue 1 et leurs joueurs dans l’optique d’une baisse temporaire des salaires. Mais selon l’Equipe, Jacques-Henri Eyraud aimerait aller plus loin…

Les joueurs de l’OM sont au chômage partiel, c’est à dire qu’il touchent 70% de leur salaire. Les 30% ne seront jamais récupérés. Par contre, les négociations autour d’une baisse provisoire permettent de récupérer le manque à gagné au maximum un mois après la fin du championnat. Le président Eyraud aurait lancé des négociations pour aller plus loin, et tenter de rattraper sa gestion inflationniste depuis son arrivée au club…

Eyraud veut des baisses de salaires définitives ?

En effet, selon le journal l’Equipe de ce vendredi, « Jacques-Henri Eyraud veut aller plus loin que le compromis négocié par le groupe du « dialogue social » de la LFP. (…) Le président de l’OM aurait souhaité que ces efforts se fassent sans report de trésorerie, c’est-à-dire que le solde des baisses – qui seraient déjà consenties pour le mois d’avril – ne soit pas remboursé à la fin de la saison sportive, ou quand les droits télé seront payés. »

En gros, JHE veut une baisse de salaire sans récupération. Ce dernier aurait déjà exposé cette volonté d’une « baisse sèche et conséquente » de certains gros salaires à son capitaine Steve Mandanda et à Florian Thauvin. Le président voudrait même rendre définitives ces baisses de revenus pour certains. Pour rappel, ces baisses sont au bon vouloir des joueurs qui disposent d’un contrat de travail qui ne pourra pas être modifier sans leur accord…

Les chiffres des réductions prévues par la LFP et l’UNFP

Le groupe de la LFP a négocié l’accord suivant. Une perte de salaire remboursé par tranches:

Inférieur à 70% de 10 000 euros brut mensuel, pas de baisse

Entre 10 000 et 20 000 €, la baisse sera de 20 %

Entre 20 000 et 50 000 € de 30 %

Entre 50 000 et 100 000 € de 40 %

Au-delà de 100 000 € de 50 %

Par exemple, pour un joueur percevant 100 000 € brut mensuel, le calcul est le suivant :

Donc pour un joueur payé 100000€ brut par mois, le dispositif du chômage partiel fait descendre la rémunération à 70% soit 70 000€.

A noter que les joueurs ne récupéreront pas plus tard les 30% de leur rémunération brute.

Sur ses 70 000€ des réductions de salaires par tranche (comme pour les impôts) vont être appliquées.

conserve 100% jusqu’à 10 000€ brut soit 10 000€

conserve 80% entre 10 000 et 20 000€ (80% de 10000 = 8000€)

conserve 70% entre 20 000 et 50 000€ (70% de 30000 = 21 000€)

conserve 60% entre 50 000 et 100 000 (60% de 20 000 =12 000€)

Salaire brut reçu par le joueur après réduction:

10 000 + 8 000 + 21 000 + 12 000= 51 000€ au lieu de 70 000 €

L’état rembourse 4,5 SMIC brut au club (+/- 8000€)

Le club déboursera 43 000€ au lieu de 100 000€

Après le confinement le club devra encore 19 000 € brut au joueur (70 000 dus – 51 000 déjà versés)

Le président Eyraud ne veut pas reverser ces 19 000€ selon le quotidien sportif et voudrait même baisser définitivement le salaire de certains joueurs. Pour cela il faudra un accord ce qui ne devrait pas être évident à trouver…

Mercato OM : Une possibilité de retour en Italie pour Strootman ?

Le football est confiné mais devra bien reprendre une fois la pandémie de Coronavirus maîtrisée. L’OM doit travailler sur la suite et n’aura pas le choix que de baisser sa masse salariale. Kevin Strootman sera une nouvelle fois sur le marché, un possible retour en Italie est (encore) évoqué…

Alors que le président Eyraud tente de faire baisser certains salaires de son effectif, un départ de Kevin Strootman serait important dans l’optique d’une baisse de la masse salariale. Déjà évoqué il y a plusieurs mois, l’AS Roma pourrait tenter de faire revenir son ancien milieu de terrain…

Un échange Strootman – Nzonzi encore évoqué…

Selon le média italien calciomercato24, l’AS Roma aurait toujours dans l’idée de proposer à l’OM un échange entre Nzonzi et Strootman. L’international Néerlandais n’est pas un titulaire indiscutable d’André Villas-Boas, reste que son salaire olympien peut poser problème. Autre doute dans cette rumeur, le niveau d’un Steven Nzonzi actuellement prêté à Rennes. Le champion du monde français est âgé de 31 ans et dispose d’un salaire conséquent en Italie. Cette option ne devrait pas convenir à l’OM qui veut rajeunir son effectif et faire baisser sa masse salariale…

Mercato OM: Un club espagnol ne lâche pas Lopez !

Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Maxime Lopez est dans le viseur du FC Séville depuis très longtemps. Un transfert du marseillais vers le club andalou est une réelle possibilité…

S

Après s’être offert Lucas Ocampos l’été dernier, le FC Séville pourrait une nouvelle fois recruter à Marseille. le milieu de terrain de l’OM, Maxime Lopez intéresse fortement le club andalou. Il serait en effet l’une des priorités de Monchi pour succéder à Ever Banega selon le média espagnol Estadio Deportivo

Un transfert autour de 10 M€ ?

« Son petit physique (1,67 m) n’est pas un obstacle pour la conservation du ballon. Cela lui donne un centre de gravité bas qui lui permet de protéger le ballon avec une grande facilité. Mais ce qui est le plus frappant, c’est qu’il est le troisième milieu de terrain des principales ligues européennes dans l’indice des duels défensifs gagnés, avec 68,92% » avait indiqué le quotidien espagnol dans une édition précédente au sujet du marseillais dont le contrat arrivera à son terme en juin 2021.

La côte de Maxime Lopez semble donc très grande en Espagne et l’entourage du joueur aurait également confirmé l’interêt du FC Seville.