Finances OM – Longoria : « Ça a été un coup très dur… »

Pablo Longoria a fait des déclarations, à l’occasion d’un entretien accordé à Relevo. Il a notamment évoqué l’importance de Mason Greenwood à l’OM. Le président du club phocéen est aussi revenu sur la situation financière difficile de la Ligue 1, concernant les droits audiovisuels.

L’Olympique de Marseille a très bien commencé sa saison ! Invaincus pour l’instant (4 victoires et 1 nul), les hommes de Roberto De Zerbi sont considérés comme les principaux concurrents du Paris Saint-Germain cette saison. Les deux équipes occupent d’ailleurs la première place de Ligue 1, égalités avec l’AS Monaco (13 points). Pablo Longoria estime que Mason Greenwood, meilleur buteur de la compétition, fait la différence.

« Son comportement est excellent »

Pablo Longoria a s’est exprimé sur les qualités de Mason Greenwood et sur son importance au sein de l’effectif marseillais, lors d’un entretien accordé à Relevo, un média espagnol. « Pour nous, c’est un joueur qui fait la différence au niveau technique », a révélé le président de l’OM. « Son comportement est excellent depuis son arrivée à Marseille. Toutes les choses positives qu’on m’a dites sur lui à Getafe, je le vois au quotidien », a-t-il ajouté.

« C’est nous qui payons les décisions prises ces dernières années »

Le dirigeant de football espagnol a poursuivi en parlant des droits liés à la diffusion audiovisuelle des différents championnats européens. « La vente des droits audiovisuels a été un coup très dur, non seulement pour l’Olympique de Marseille, mais pour toute la Ligue 1 », confie Pablo Longoria. « Quand on s’est tourné vers les compétitions européennes, il y a eu une montée en puissance radicale de la Premier League, qui concurrence directement le championnat de France. Donc, c’est nous, les clubs français, qui payons les décisions prises ces dernières années. En même temps, avec l’arrivée de DAZN maintenant, nous devons concentrer tous les clubs pour que tout fonctionne et que le produit s’améliore », a-t-il conclu.

