Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi : Focus sur Feyenoord, le programme de la 32e journée de L1 et le « seum » de Lucescu…

OM: Attention, Feyenoord ça joue au ballon !

En s’imposant contre le PAOK hier en quart de finale retour de Conference League, l’Olympique de Marseille a validé son ticket pour les demi-finales. Une nouvelle double confrontation où les joueurs de Sampaoli affronteront le Feyenoord Rotterdam. Une équipe à priori à la portée de l’OM mais dont il faudra se méfier comme l’ont expliqué les deux consultants RMC Johann Crochet et Polo Breitner.

C’est fait ! Après un match aller très tendu au Vélodrome (2-1) et un retour où les marseillais ont maitrisé leur sujet hier à Salonique, l’OM est de retour dans le dernier carré d’une compétition européenne. Avec cette victoire acquise dans un contexte qu’on annonçait difficile chez les grecques, l’OM confirme sa forme du moment et va pouvoir se concentrer sur le classico qui arrive dès ce dimanche soir.

Il va être temps désormais de se plonger dans cette demi-finale qui se jouera contre le Feyenoord Rotterdam. 3ème du championnat d’Eredivise derrière l’Ajax et le PSV, l’équipe d’Arne Slot réalise une saison remarquable que ce soit en championnat comme en Conference League où les néerlandais sont sortis premier de leur groupe. Équipe très méconnue en France, les deux consultants RMC Johann Crochet et Polo Breitner en ont dit un peu plus sur ce club dont il faudra se méfier :

« C’est une très belle équipe avec un entraineur qui avait fait des exploits à l’AZ Alkmaar qui fait superformer ses joueurs offensifs. Polo pourra vous parler de Sinistera, l’ailier qui est un joueur qui cette année explose comme avait explosé Calvin Steng qui aujourd’hui joue à Nice. C’est un entraineur qui ose la prise de risques, qui aime la jeunesse, qui est capable d’avoir une équipe avec un jeu de position presque espagnole mais avec une grosse dose de verticalité et ça les ailiers aident beaucoup là dedans. Des joueurs très techniques (…) ça recrute très malin, en Norvège, dans les pays Scandinaves, en Amérique du Sud, en Belgique, c’est vraiment un club qui travaille très bien, un super entraineur et un jeu très offensif ». Johann Crochet – Source : After RMC (14/04/2022)

Le Feyenoord, une équipe à l’espagnole ?

Des propos confirmés par le consultant RMC en Allemagne, Polo Breitner. Pour le spécialiste de la Bundesliga qui a eu l’occasion d’observer de près les 3ème du Pays Bas lorsqu’ils ont joué l’Union Berlin, l’OM n’aura pas la tâche facile contre une équipe très technique qui possède toutes les caractéristiques d’une bonne équipe de Liga :

« L’Union Berlin était dans leur groupe pour les phases de groupes, 2 victoires de Feyenoord et à la fin de la rencontre je me dis « mais qu’est ce qui est arrivé ? 3-1, 2-1 je comprends pas où est la vraie différence ». Puis je les revois contre le Partizan puis lors de leur défaite à l’Ajax puis je regarde d’un peu plus près les joueurs dans le détail et je vois qu’ils travaillent beaucoup dans les petits périmètres en attaque et tu te rends compte que y’a beaucoup de joueurs dans leur équipe de taille moyenne voir petite 1m75 voir 1m70. Donc une équipe très dynamique dans les 30 derniers mètres. Ils jouent la transition à la perfection, c’est une équipe qui aime le ballon avec un joueur qui est au dessus du lot avec Sinistera qui est ailier, meneur donc ça va très vite (…) C’est une équipe très spéciale, atypique, qu’on a plus l’habitude de voir donc je dis méfiance, méfiance » Polo Breitner – Source : After RMC (14 /04/2022)

Rennes – Monaco, PSG – OM… le programme TV complet de la J32 de Ligue 1 !

La Ligue 1 fait son retour ce week-end et cela commence vendredi par Rennes vs Monaco, le derby du Nord entre Lille et Lens se disputera samedi, le PSG et l’OM s’affronteront dimanche !

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, Rennes (3e) reçoit Monaco (6e) ce soir à 21h pour un match important dans la course au podium. Samedi, Saint-Étienne tentera de se relancer face à Brest, puis Lille et Lens s’affronteront dans le derby du Nord. Puis dimanche, à l’heure chinoise, l’OGC Nice (5e) qui cherche à ne pas se faire distancer dans la course au podium recevra Lorient, qui sort d’un succès étincelant face aux Verts. Il y aura 4 matches à 15h, Montpellier, Nantes et Strasbourg sont notamment concernés. A 17h, un Lyon en difficulté recevra un Bordeaux qui veut se maintenir en Ligue 1 et l’affiche de cette journée est le Classico opposant le PSG à l’Olympique de Marseille à 20h45.

La programmation TV de la 32e journée de Ligue 1

Vendredi 15 avril 2022 à 21h00 sur Prime Video

Stade Rennais FC – AS Monaco

Samedi 16 avril 2022 à 17h00 sur Prime Video

AS Saint-Étienne – Stade Brestois 29

Samedi 16 avril 2022 à 21h00 sur Canal+ Décalé

LOSC Lille – RC Lens

Dimanche 17 avril 2022 à 13h00 sur Prime Video

OGC Nice – FC Lorient

Dimanche 17 avril 2022 à 15h00 sur Prime Video

FC Metz – Clermont Foot 63

Montpellier Hérault SC – Stade de Reims

FC Nantes – Angers SCO

ESTAC Troyes – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 17 avril 2022 à 17h05 sur Canal+ Sport et en co-diffusion sur Prime Video

Olympique Lyonnais – FC Girondins de Bordeaux

Dimanche 17 avril 2022 à 20h45 sur Prime Video

Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille

Avec la détermination, et la rigueur qu’on met à chaque rencontre, j’espère que ça va le faire — Bakambu

« Il ne faut pas minimiser, ça reste une Coupe d’Europe. On joue tous les matchs pour les gagner On est à deux matchs d’une finale, j’espère qu’on saura aller au bout. Il faut prendre match par match. Avec la détermination, et la rigueur qu’on met à chaque rencontre, j’espère que ça va le faire. Dès le début de la compétition, le coach et le président nous l’ont dit (qu’il fallait essayer de la gagner, ndlr). Comme on l’a vu ce soir, ce sont des grosses ambiances » Cedric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/04/22)

Le « seum » de Lucescu finalement prêt à soutenir l’OM

L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 sur la pelouse du PAOK Salonique hier soir et accède aux demi-finales de Ligue Europa Conférence. Razvan Lucescu a annoncé qu’il soutiendrait l’OM.

C’était un match attendu. L’Olympique de Marseille s’est imposé 0-1 sur la pelouse du PAOK Salonique hier soir en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Un deuxième succès consécutif face aux Grecs qui permet à l’OM d’accéder aux demi-finales de la compétition. Comme au match aller, Dimitri Payet a marqué et a permis aux siens de ne pas laisser de chance au PAOK.

L’OM a concédé quelques occasions mais Steve Mandanda s’est montré impérial dans les cages. Il a également eu un rôle crucial à jouer dans cette qualification. Au prochain tour, les Olympiens feront face au Feyenoord Rotterdam.

Maintenant, je suis supporter de l’OM – Razvan Lucescu

À l’issue de la rencontre face au PAOK, leur technicien Razvan Lucescu a fait une déclaration surprenante.

« Maintenant, je suis supporter de l’OM. Je veux qu’ils gagnent. Pour moi, Marseille est une équipe très bien organisée, avec de bons joueurs, de qualité, donc je pourrais dire que c’est la favorite pour moi. C’est une bonne leçon que nos supporters ont donnée à vos supporters de Marseille. Tout le monde a eu peur de venir ici, tout le monde a eu peur de jouer ici mais c’était une atmosphère très belle pour un match de foot. Ça doit l’être à Marseille » Razvan Lucescu – Source : Canal + (14/04/22)

Cela paraît en tout cas être un objectif clair du club depuis qu’il joue la compétition. Cedric Bakambu était devant les journalistes en conférence de presse ce jeudi après la qualification en 1/2. L’attaquant a affirmé que le président Longoria ainsi que le coach ont été clairs à ce sujet.

