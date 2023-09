Foot : Après le PSG, Neymar tacle la Ligue 1 !

Lors de la conférence de presse avec l’équipe nationale du Brésil ce jeudi, L’ancien joueur du PSG, Neymar a répondu aux questions concernant son choix surprenant de rejoindre l’Arabie saoudite. Le joueur brésilien a soutenu sa nouvelle ligue en critiquant ouvertement la Ligue 1.

A lire aussi : Concurrents OM : Neymar massacre le PSG !

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait décidé de rejoindre Al-Hilal en Arabie saoudite pendant le mercato estival, Neymar a répondu en taclant au passage le championnat de France de Ligue 1 :

« Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c’est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses », a ainsi déclaré l’ancien attaquant du Paris Saint Germain.

Mauvaise nouvelle pour Kondogbia, bonne nouvelle pour l’OM ! – https://t.co/2GDdKTPNNA pic.twitter.com/cDcQzjRcsp — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 7, 2023

Messi a vécu l’enfer à Paris

A lire aussi : Maroc / OM : Mauvaise nouvelle pour Harit ?

Décidément très taquin, l’international brésilien avait déjà vivement critiqué le PSG il y a quelques jours à peine au moment d’évoquer ce que Lionel Messi et lui ont vécu dans la capitale : « Il (Messi) est allé au paradis avec l’Argentine, il a vécu l’enfer à Paris, nous avons vécu l’enfer lui et moi. On fait de notre mieux. »

A lire aussi : Mauvaise nouvelle pour Kondogbia, bonne nouvelle pour l’OM !