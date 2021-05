Foyth, un latéral du Barça et retournement de situation pour Radonjic… les 3 infos mercato OM de ce jeudi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mercredi 19 mai !

Sampaoli vise Juan Foyth ?

Avec le probable départ de Duje Caleta-Car et/ou de Leonardo Balerdi a prévoir cet été, l’Olympique de Marseille devra trouver un remplaçant. Juan Foyth, défenseur central argentin de Tottenham, prêté à Villarreal, intéresserait Jorge Sampaoli.

Le secteur défensif devrait connaître certaines modifications lors du prochain mercato estival. En effet, le départ, très probable de Duje Caleta-Car devrait obliger les dirigeants olympiens à recruter à son poste, pour le remplacer. Alors, pour prendre la place du géant croate, de nombreux noms risquent de circuler. L’OM suivrait de près la situation d’un défenseur argentin qui évolue actuellement en Espagne.

Foyth sur les tablettes de sampaoli ?

A LIRE: MERCATO : JEU DE « POKER MENTEUR » POUR GERSON ENTRE L’OM ET FLAMENGO?

Selon les informations du Telegraph, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Juan Foyth. Ce défenseur argentin de Tottenham prêté à Villarreal plairait beaucoup aux dirigeants de l’OM. Actuellement victime d’une blessure musculaire, le défenseur central est sous contrat pendant encore deux saisons chez les Londoniens. Le club finaliste de la Ligue Europa possède une option d’achat aux environs de 20 millions d’euros, une somme conséquente que les Espagnols ne pourront sûrement pas assumer. Une porte s’ouvre donc à l’Olympique de Marseille mais le prix annoncé devrait également être compliqué à payer.

LA DOUBLURE DE JORDI ALBA INTERESSE SAMPAOLI

Jorge Sampaoli n’a pas encore pu voir Jordan Amavi à l’oeuvre sur le côté gauche de son système… Le coach argentin a dû se contenter de Yuto Nagatomo ou encore Luis Henrique qui est attaquant de formation.

Selon plusieurs médias, l’OM serait à la recherche d’un latéral gauche pour épauler Amavi qui vient de prolonger son contrat. Le club aurait songé à Romain Perraud, Alex Moreno ou encore des profils plus jeunes comme Anas Nanah et Jaouen Hadjam.

Mundo Deportivo nous informe ce jeudi que l’Olympique de Marseille s’est positionné pour récupérer Junior Firpo, jeune latéral gauche de 24 ans qui n’a pas réussi à s’imposer au FC Barcelone. Avec Jordi Alba à ce poste, il est très compliqué pour un défenseur de se frayer une place dans l’effectif catalan…

A LIRE AUSSI : Mercato : Réunion décisive pour l’avenir de Gerson à l’OM?

C’est pourquoi Pablo Longoria aurait coché son nom dans sa liste. Jorge Sampaoli apprécierait fortement son profil très offensif qui irait parfaitement dans le système qu’il souhaite mettre en place à l’Olympique de Marseille. D’autres clubs, notamment en Serie A ou en Premier League sont sur ce dossier. La concurrence risque d’être difficile .

Selon @mundodeportivo, l’#OM aimerait récupérer l’ailier gauche du FC Barcelone, Junior Firpo (24 ans) Il y a quelques mois, Milan, l’Inter Milan, Rome et Naples s’étaient intéressés à lui, tandis qu’en Angleterre, West Ham, entre l’aurait sondé. pic.twitter.com/9FFsZ7Jbl0 — OManiaque (@OManiaque) May 20, 2021

Le Herta prêt à lever l’option d’achat de Radonjic ?

Lors du mercato hivernal 2021, Pablo Longoria a pris les choses en main concernant deux joueurs qui étaient en manque de temps de jeu sous les ordres d’André Villas-Boas : Kevin Strootman et Nemanja Radonjic.

L’un a été prêté au Genoa où il a retrouvé du rythme et de l’efficacité. L’autre a eu plus de mal au début mais s’est finalement bien adapté à l’intensité du championnat allemand. Au Hertha Berlin, Radonjic a enchaîné quelques belles prestations qui ont fait changé d’avis les dirigeants allemands…

En effet, selon les informations de Sky Sports, le Hertha Berlin envisagerait sérieusement de lever l’option d’achat de l’attaquant serbe. Un chèque de 12M€ pourrait donc débarquer dans les caisses de l’Olympique de Marseille…

A LIRE : Mercato OM : C’est déjà terminé pour Amine Adli?

Une somme non négligeable quand on sait que le club présidé par Pablo Longoria est en pleine restructuration et risque de dépenser beaucoup d’argent cet été pour offrir un effectif compétitif au nouveau coach Jorge Sampaoli.