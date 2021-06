Gattuso bloque Lirola ? Une nouvelle piste au milieu de terrain et l’OM fixe le prix de Milik… Les 3 infos mercato OM du 1er juin !

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du mardi 01 juin !

MERCATO: LIROLA NE VEUT QUE L’OM ? GATTUSO VEUT LE BLOQUER À LA FIO !

L’option d’achat de 12 millions d’euros de Pol Lirola est arrivé à expiration ce lundi. L’Olympique de Marseille serait en pleine négociation avec la Fiorentina, afin de conserver le latéral droit espagnol.

Au mercato d’hiver 2021, Pol Lirola s’est engagé en prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina. Ce fut l’une des rares réussites de l’Olympique de Marseille cette saison. L’ancien défenseur de la Juventus s’épanouit dans le système à cinq défenseurs mis en place par Jorge Sampaoli. Son apport offensif, et sa qualité de centre sont un vrai un plus, il a délivré quatre passes décisives, et marqué deux buts, depuis qu’il porte le maillot marseillais. C’est pour cela, que les dirigeants olympiens souhaitent le conserver. Selon les informations de La Provence, l’OM et la Fiorentina sont en pleine négociation. De son côté, Pol Lirola souhaite rester en France, son entourage a même indiqué au journal régional qu’il ne voulait entendre parler que du club marseillais.

GATTUSO SOUHAITE CONSERVER LIROLA

Gennaro Gattuso est devenu l’entraîneur de la Fiorentina, après son départ de Naples. Selon les informations de Fiorentina News, le coach italien apprécierait fortement le profil du latéral droit. L’ancien joueur de l’AC Milan, pourrait faire le forcing auprès de son écurie pour le récupérer dès cet été. En plus du souhait du champion du monde 2006, des clubs espagnols et italiens seraient sur le coup afin de chiper Pol Lirola aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.

MERCATO OM: UNE NOUVELLE PISTE AU MILIEU DE TERRAIN ?

Alors que Gerson devrait signer à l’OM prochainement, selon les médias brésiliens, Pablo Longoria a activé une nouvelle piste au milieu de terrain. Cette fois-ci, c’est un joueur qui a déjà connu le championnat de France…

Après Gerson, et Mattéo Guendouzi, un nouveau nom est cité pour renforcer le milieu de terrain marseillais. En effet, d’après les informations de La Provence, Francis Coquelin a été contacté par Pablo Longoria. L’ancien joueur d’Arsenal, qui a connu le championnat de France lors de la saison 2010-11 sous les couleurs du FC Lorient, pourrait être un plan B en cas d’échec dans les dossiers Gerson et Guendouzi. Le natif de Laval vient de remporter la Ligue Europa sous les ordres de Unai Emery, mais a joué seulement sept matchs en tant que titulaire cette saison, du côté de Villarreal.

LONGORIA MULTIPLIE LES PISTES

Depuis la fin de saison, beaucoup de noms sont associés à l’Olympique de Marseille. Une chose est certaine, Jorge Sampaoli est ambitieux pour la saison prochaine, comme il l’avait indiqué en conférence de presse :

« L’idée est de faire une équipe compétitive pour la saison prochaine comme ont pu le faire Lille, Lyon et Monaco. Une équipe qui puisse profiter d’une défaillance du grand favori qu’est le PSG. Mais tout dépendra de la capacité économique du club. Nous devons avoir la capacité économique de bâtir une équipe. Ce n’est pas la même chose de reconstruire une équipe à 60% ou 80% et de la renforcer. L’entraîneur n’est pas lié aux investissements, il doit résoudre avec ce qu’il a à disposition avec créativité. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (21/05/2021)

MERCATO: L’OM A FIXÉ LE PRIX DE MILIK ?

Arrivé en janvier dernier, sous la forme d’un prêt de 18 mois avec option d’achat obligatoire, Arek Milik pourrait retrouver l’Italie la saison prochaine. Et il semblerait, que l’Olympique de Marseille aurait déjà fixé le prix du buteur polonais…

En fin de prêt, Arek Milik a un contrat avec l’Olympique de Marseille. Contractuellement, il devrait rester sous les ordres de Jorge Sampaoli mais ces derniers mois, notamment en Italie, on évoquait un accord entre Longoria et l’entourage des joueurs pour qu’il puisse rejoindre la Serie A ou un club plus huppé. Selon les dernières informations de la Corrierre Dello Sport, la Juventus serait très chaud pour recruter l’ancien joueur de Naples. Les dirigeants olympiens auraient même fixé son prix à 20 millions d’euros.

MILIK A UN CONTRAT AVEC NOUS, IL EST HEUREUX — LONGORIA

Pourtant, au micro de Sky Italia, le président de l’Olympique de Marseille s’était exprimé à ce sujet. Il espère que Milik va rester et a rappelé qu’il a aidé les hommes de Jorge Sampaoli à atteindre cette cinquième place synonyme de qualification en Europa League. Pour rappel, il a marqué dix buts sous les couleurs marseillaises, en seize matchs joués.

« Nous espérons que son avenir est encore à Marseille. Il a un contrat avec nous, il est heureux et en six mois il a marqué 10 buts. Il a fait une belle saison qui nous a aidés à aller en Europe. Il est très content avec nous » Pablo Longoria – Source : Sky italia (26/05/21)