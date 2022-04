Gerrard a supervisé Kamara, Longoria aimerait faire venir Chiellini, bientôt un nouveau pro… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Gerrard a supervisé Kamara, Longoria aimerait faire venir Chiellini, bientôt un nouveau pro…

Mercato OM : Un coach de Premier League est venu superviser Kamara !

Pendant la rencontre entre l’OM et le FC Nantes, Steven Gerrard était présent à l’Orange Vélodrome hier soir pour superviser Boubacar Kamara, libre de tout contrat à l’issue de la saison.

C’est un soulagement. L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 face au FC Nantes hier soir grâce à un doublé de Dimitri Payet ainsi qu’un but d’Amine Harit. Une victoire importante pour les Marseillais dans la lutte à la Ligue des champions. Menés deux fois au score en première période, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas lâché et sont à chaque fois revenus au score pour ensuite l’emporter. Après cette victoire, les joueurs de l’OM font un pas de plus vers la Ligue des champions la saison prochaine et possèdent désormais une avance de 6 points sur la troisième place et ses poursuivants (Rennes, Strasbourg et Monaco).

Comme à son habitude, le Vélodrome était comble pour assister à cette rencontre. Si les supporters de l’OM étaient présents en nombre pour encourager l’équipe tout au long du match, une personne à laquelle on s’attendait moins était aussi présente.

Steven Gerrard a observé Kamara

En effet, à en croire les informations révélées par RMC Sport, Steven Gerrard était lui aussi présent au Vélodrome. Le média croit savoir que l’ancien joueur de Liverpool était présent pour superviser Boubacar Kamara. Actuel coach d’Aston Villa, Steven Gerrard avait déjà fait part de son intérêt pour le milieu de terrain de l’OM. En se rendant en personne au Vélodrome, il démontre une nouvelle fois qu’il est déterminé à le récupérer libre à l’issue de la saison. Si le départ de Boubacar Kamara à l’issue de la saison semble inéluctable, reste à savoir s’il pourrait être attiré par le challenge menant à Aston Villa.

⚪🔵 Le coach d’Aston Villa est venu pour observer Boubacar Kamara, en fin de contrat à la fin de la saison.https://t.co/NcBA2GFFJz — RMC Sport (@RMCsport) April 20, 2022

C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante – Jonathan MacHardy

Au micro de RMC Sport, Jonathan MacHardy a donné son avis sur ce dossier. Il estime que Boubacar Kamara devrait imiter Samir Nasri en prolongeant et en aidant l’OM sur le plan financier.

« Regardons les choses en face. S’il veut partir, soit. Mais je pense que c’est un joueur qui est amené à avoir une carrière brillante et à jouer dans les plus grands clubs européens et à intégrer l’équipe de France. Je pense que de l’argent, il va s’en faire, avec des millions, des millions et des millions. Je pense qu’il n’est pas à une prime à la signature près pour gérer ses finances sereinement sur plusieurs générations. Bouba’ écoute, de l’argent tu vas en avoir. Tu vas au stade depuis que tu étais petit, ton père t’emmenait. Tu es formé au club, tu es un vrai Marseillais. Tout te lie à cette ville. Inspire-toi de Samir Nasri. Tu resignes, tu te mets d’accord avec la direction, via un gentleman agreement, pour un prix de transfert assez bas. Au moins, permets à ce club qui est le tien et a quelques difficultés financières de gagner un petit billet. C’est le club qui t’a formé, qui t’a lancé, qui t’a donné une stature assez importante. C’est le club qui a fait de toi le joueur que tu es actuellement. Pour tout ce que Marseille a apporté à Bouba, c’est important que lui aussi fasse un geste. » Jonathan MacHardy – Source : RMC Sport (19/04/2022)

Mercato OM : Chiellini, ses objectifs son avenir… Longoria dit tout !

Dans une interview accordée à Tuttosport, Pablo Longoria a révélé qu’il ne serait pas contre une arrivée de Giorgio Chiellini. L’Espagnol s’est aussi exprimé sur son avenir et sur les objectifs de l’OM dans les années à venir.

C’est à Tuttosport que Pablo Longoria a tenu à se confier. Comme un symbole, l’actuel président de l’OM, qui est aussi passé par la Juventus de Turin a donc fait le choix d’accorder un long entretien au quotidien piémontais.

Nommé président du club phocéen il y a maintenant un an, l’Espagnol a pris de la hauteur sur son nouveau rôle. Recruteur, responsable du recrutement, directeur sportif… Pablo Longoria a occupé de nombreux rôles depuis le début de sa carrière.

Chiellini ? À quel club il ne servirait pas ? – Pablo Longoria

Depuis son arrivée à l’OM, il a encore quelques attaches avec l’Italie. En effet, il a recruté l’été dernier deux joueurs en provenance du championnat italien et de la Roma : Cengiz Ünder et Pau López. Il a notamment fait venir Arkadiusz Milik la saison dernière en provenance de Naples. Cette fois, le journaliste de Tuttosport l’interroge sur un éventuel intérêt au sujet de Giorgio Chiellini. Le président de l’OM ne serait pas contre une arrivée du défenseur italien de 37 ans ou d’autres joueurs en Serie A.

« Giorgio Chiellini ? C’est un ami et un vrai leader, à quel club il ne servirait pas ? Mais ce que j’achèterais de la Juve, c’est surtout les valeurs du club, qui n’ont pas de prix. (…) Nous avons une idée précise : mélanger la force des joueurs français au caractère latin. La Serie A reste une excellence pour la culture du travail et la compétitivité. Le joueur qui joue en Italie a l’habitude de jouer sous pression. Et cet aspect est fondamental quand tu joues ici et que tu portes le maillot historique de l’OM, devant ses supporters passionnés et brûlants. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport (20/04/2022)

L’OM, ce sera ma dernière grande aventure – Pablo Longoria

Heureux depuis son arrivée à Marseille, Pablo Longoria est toujours autant impressionné par la passion pour l’OM qui émane dans la ville chaque jour. Il se félicite d’avoir inculqué certaines valeurs de la Juventus de Turin au club phocéen. À long terme, son objectif est clair, il veut remettre l’OM au premier plan. Il n’a pas non plus caché que l’OM sera sa dernière grande aventure.

« J’ai emmené une valeur de la Juve ici à Marseille : la culture du travail. C’est la plus importante. C’est quelque chose difficile à expliquer mais que tu ressens immédiatement en arrivant dans ce club. (…) Pour la première fois de ma vie, je ne pense pas à l’après. Ici, il y a tout : une ville incroyable, des supporters au top et un club historique. Je veux rester longtemps ici pour gagner. Ce sera ma dernière, grande aventure. (…) J’exulte comme un fou sur chaque but ? Je vis avec passion cette aventure fantastique de l’OM. Quand on marque, j’évacue tout car je peux vous assurer qu’on travaille vraiment beaucoup (…) Je pense à l’OM 24h/24. » Pablo Longoria – Source : Tuttosport (20/04/2022)

« Je pense 24h/24 à l’#OM » : Longue interview de Pablo Longoria à Tuttosport 🇮🇹 ce mercredi. Les extraits les plus intéressants traduits sur Eurosport, avec une anecdote sur #Sampaoli au passage 👇https://t.co/x1qP0hagOa — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 20, 2022

Mercato OM : Longoria prépare un contrat pro à cette pépite ?

Arrivé cet hiver en provenance de Chelsea, Emran Soglo devrait signer son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille cet été.

L’Olympique de Marseille poursuit petit à petit sa reconstruction. L’été dernier, Pablo Longoria a dû rebâtir la quasi-totalité de l’effectif olympien. Malgré de nombreuses arrivées et une équipe totalement changée, le pari de l’Espagnol porte pour l’instant ses fruits au vu des performances de l’OM en championnat et en Ligue Europa Conférence.

Toutefois, Pablo Longoria aura cet été la volonté de continuer à préparer l’avenir du club olympien. Pour cela, le président de l’OM tente de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. C’est notamment le cas de Bartug Elmaz. Le jeune milieu de terrain de Galatasaray a signé un pré-contrat avec le club phocéen l’hiver dernier. Il rejoindra donc l’OM gratuitement dès cet été.

Emran Soglo devrait signer pro cet été

Alors que l’Olympique de Marseille est actuellement interdit de recrutement pour le prochain mercato estival, c’est également la raison pour laquelle Pablo Longoria tente de trouver des alternatives crédibles. Cet hiver, l’OM est parvenu à recruter un des espoirs de Chelsea, Emran Soglo. Annoncé comme l’un des plus grands espoirs de la génération 2005, il pourrait prochainement rejoindre l’effectif professionnel.

En effet, d’après les informations révélées par le compte Twitter Droit Au But, le jeune espoir devrait signer son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille cet été. Reste donc à savoir comment ce dossier va évoluer d’ici les prochaines semaines.

Les joueurs premium, les titulaires, les alternatifs et les jeunes – Pablo Longoria