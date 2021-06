Gerson, les avancées d’Almada/Guendouzi et les prétendants affluent pour Kamara… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Si le journaliste de RMC Sport Mohamed Bouhafsi nous apprenait hier que l’agent de Thiago Almada et les dirigeants de l’OM négociaient sans avoir pour autant trouvé d’accord, le quotidien argentin El Eco nous informe du contraire aujourd’hui. En effet le média sud-américain nous apprend qu’il existe un un accord de principe entre l’Olympique de Marseille et le joueur.

Si le montant du transfert vacillait entre 12 et 15 millions d’euros ces dernières semaines, Pablo Longoria aurait une nouvelle fois fait parler ses talents de négociateur…

A LIRE: MERCATO OM: BOUHAFSI ANNONCE L’ARRIVÉE IMMINENTE DE GERSON !

En effet toujours selon les informations du site El Eco, les dirigeants de l’Olympique de Marseille devraient soumettre à leurs homologues argentins une offre avoisinant les 12 millions d’euros. L’issue de ce dossier devrait intervenir d’ici les prochaines heures d’après le journal sud-américain. Affaire à suivre donc…

L’accord entre l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi est confirmé par les médias italiens. Le milieu de terrain d’Arsenal serait d’accord pour un contrat de 4 ans et n’attendrait plus que l’OM et les Gunners s’entendent sur le transfert.

Il pourrait être l’une des premières recrues de ce mercato estival marseillais! Il y a désormais quelques jours, l’Equipe annonçait un accord entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi, joueur appartenant à Arsenal. Cette information a été confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira, qui annonce un accord sur un contrat de 4 ans, jusqu’à 2025 donc.

A LIRE: MERCATO CONCURRENTS OM: UNE CIBLE DU LOSC VOLÉE PAR GALTIER À NICE ?

Toujours selon les informations de Nicolo Schira, le capitaine de l’Equipe de France espoir, blessé depuis plusieurs semaines, n’attendrait que l’accord entre l’Olympique de Marseille et son club Arsenal. Les Gunners devraient vendre Guendouzi, non-désiré par Mikel Arteta. Les discussions entre les deux clubs auraient d’ores et déjà débutées.

Mattéo #Guendouzi agreed personal terms with #OlympiqueMarseille for a contract until 2025. Now #OM are working to reach an agreement with #Arsenal, which is set to sell the midfielder. #transfers #OM #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2021