Gigot, Nketiah et c’est confirmé pour Wahi… Les 3 infos mercato OM de ce lundi 12 août 2024

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant le mercato de l’Olympique de Marseille. Ce lundi 12 août 2024, nous évoquons les dossiers Samuel Gigot, Eddie Nketiah et Youssoufa Moukoko.

Le défenseur de l’Olympique de Marseille Samuel Gigot est poussé vers la sortie. Le joueur aurait déjà écarté des offres de Turquie et de Grêce. Pour autant, le journaliste de l’Equipe, Mathieu Grégoire le voit partir avant le 31 août.

Selon le correspondant de l’Equipe à Marseille, Mathieu Grégoire « Gigot va partir, mais je pense qu’il attend vraiment un truc kiffant ou un dernier beau contrat. Il n’a jamais prévu, dès son arrivée en 2022, de finir sa carrière à l’OM, il a juste réalisé son rêve ! » Reste à savoir si cette opportunité va se présenter…



Quel avenir pour Samuel Gigot. Écarté du groupe dès le début de la préparation estivale, le défenseur originaire d’Avignon fait partie du fameux « loft ». Comme Jordan Veretout, Paul Lopez, ou Chancel Mbemba, il a été prié de se trouver une porte de sortie cet été. Selon les informations du journaliste de RMC Sport Sacha Tavolieri, il serait dans le viseur du Paok Salonique. « Le défenseur français a été mis sur la liste des transferts par l’OM et a reçu son bon de sortie. De premiers contacts ont été amorcés par les grecs afin de prendre la température sur les conditions d’un deal cet été, » explique t-il ainsi sur son compte twitter.

C’est le feuilleton mercato depuis deux semaines déjà, l’arrivée d’Eddie Nketiah semble se compliquer. Pour cause, un désaccord entre l’OM et Arsenal sur le montant du transfert.

À une semaine de la reprise du championnat, l’OM a encore besoin de se renforcer dans le secteur offensif. Le dossier Eddie Nketiah est toujours d’actualité mais tarde à aboutir, les Marseillais ne veulent pas s’aligner sur la proposition d’Arsenal. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le club londonien aurait proposé un prêt avec option d’achat de 30 millions d’euros, une somme que les olympiens ne sont pas prêts à mettre. Les deux clubs restent en négociation, alors que l’attaquant anglais a déjà un accord avec l’OM pour un contrat de 5 ans. Le joueur est attiré par le projet marseillais.

🚨🔵⚪️ Understand Olympique Marseille have sent new bid to Arsenal for Eddie Nketiah!

Negotiations restart and Nketiah remains keen on the move to OM, attracted by the project.

OM happy to return in talks but they’d only advance at their conditions. pic.twitter.com/4uIqsl68mi

