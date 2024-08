Mercato concurrents OM : le PSG s’offre un jeune talent français ! 

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Désiré Doué a choisi le Paris Saint-Germain. D’abord hésitant entre le PSG et le Bayern Munich, l’actuel joueur du Stade Rennais s’est finalement dirigé vers l’équipe française. Selon Fabrizio Romano, le club bavarois est hors course car il n’a jamais réussi à obtenir un accord concret ou un feu vert définitif.

Le PSG, concurrent de l’Olympique de Marseille, est sur le point de réaliser un coup majeur sur le marché des transferts avec l’arrivée imminente de Désiré Doué. À seulement 19 ans, le natif d’Angers intéresse les grands clubs européens. Il a impressionné lors de sa dernière saison en Ligue 1 et lors des Jeux olympiques, malgré une défaite de la France en finale.

