Mercato OM : C’est confirmé pour Wahi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le dossier Elye Wahi se précise grandement. Le média l’Equipe annonce un accord tout proche entre Lens et Marseille, De Zerbi tient donc son attaquant…

Le journaliste de l’Equipe, Loïc Tanzi annonce un accord tout proche entre Lens, l’OM et Wahi. « Elye Wahi devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille sauf retournement de situation. Les deux parties finalisent un transfert autour de 30M€, bonus compris. » Le deal serait réglé pour un montant de 25M€ plus 5 de bonus. Le média sportif précise que « les négociations ont été difficiles, car les deux camps ont eu du mal à faire un pas vers l’autre. Mais finalement, Marseille et Lens ont trouvé un accord de principe. »

Elye Wahi devrait s’engager avec l’Olympique de Marseille sauf retournement de situation. Les deux parties finalisent un transfert autour de 30M€, bonus compris #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 12, 2024





De son côté Footmercato affirme que « L’OM revient très fort dans le dossier Élye Wahi. Les positions se rapprochent avec le RC Lens, Wahi est déjà d’accord avec l’OM ».

🚨EXCL: 🔵⚪️🇫🇷 #Ligue1 | ❗️L’OM revient très fort dans le dossier Élye Wahi 🔐⏳️ Les positions se rapprochent avec le RC Lens ✅️ Wahi est déjà d’accord avec l’OM

https://t.co/iCIHesMKgW Avec @sebnonda pic.twitter.com/MDlw5xIITU — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 12, 2024

Depuis quelques jours, le nom d’Elye Wahi est cité à l’Olympique de Marseille. Beaucoup de médias évoquent un accord entre le joueur et le club marseillais mais les dirigeants des écuries de Ligue 1 mettent du temps à trouver un terrain d’entente. Le joueur n’a pas participé au dernier match amical du RC Lens. Will Still a répondu à ces interrogations.

« Elye (Wahi) reste un très jeune joueur et il y a pas mal de choses dans sa tête pour l’instant. C’est une façon de l’aider et de le protéger. Il y a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. On veut des joueurs à 100 % et prêts à jouer. »

Will Still sur Elye #Wahi qui n’a disputé que quelques minutes face à Leicester : « Y’a des choses qui bougent ou pas. On verra ce que les jours qui viennent nous diront. » #RCLens pic.twitter.com/Ag58koPHhn — Florian (@BrassartFlo) August 10, 2024

« Il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre »

Wahi ou Nketiah ? C’est la question que tous les supporters marseillais se posent en ce moment. L’Olympique de Marseille cherche à renforcer son attaque, et ces deux attaquants sont les principaux candidats pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

Hugo FTBL, youtubeur spécialisé dans le football, ne cache pas sa préférence pour l’international anglais. « Nketiah a été entraîné par Arteta et par Bielsa. Il a un parcours », explique le fan de l’OM. « Il est beaucoup plus expérimenté et c’est beaucoup plus sûr selon moi. Entre les deux pour le même prix, je trouve qu’il y en a un qui a une expérience que n’a pas l’autre. Nketiah a été entraîné par de très grands coachs qui ont une philosophie proche de celle de Roberto De Zerbi. Il connaît le haut niveau et la pression de grands clubs, là où Wahi n’a été mis sous pression qu’à Lens. »

Qui sera nouvel attaquant marseillais ?

🚨Négociations à l’arrêt entre Lens et Marseille pour Elye Wahi 🔹Deuxième offre de l’OM : prêt payant de 2M€ + OA de 20M€ + 4M de bonus ➡️Rejetée par Lens 🔹Marseille se tourne vers Eddie Nketiah pour qui Arsenal a rouvert la porte. Les Gunners demandent autour de 25M€ pic.twitter.com/9yaOiQ2ACT — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 8, 2024

Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste RMC Sport, les dirigeants olympiens favoriseraient Nketiah. Les négociations difficiles entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens, concernant le transfert de Wahi, profitent à l’international anglais. L’OM a d’ailleurs fait une nouvelle offre à Arsenal, pour acquérir l’attaquant de 25 ans.