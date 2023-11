Gros changement à Lyon avant OM – OL, le meilleur de MLS visé? Et l’Arabie Saoudite à une autre priorité… Les 3 infos OM de ce mardi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Grosso sera-t-il encore le coach de Lyon mercredi prochain ? Bouanga visé pour janvier prochain ? L’Arabie Saoudite aurait une autre priorité que l’OM…

Plus de Grosso pour OM – OL ?

Le match entre l’OM et Lyon a été repoussé au 6 décembre. Fabio Grosso pourrait ne pas être sur le banc pour cette deuxième tentative.

Il y a quelques semaines, l’Olympique de Marseille recevait Lyon. Le bus lyonnais a été caillassé et Fabio Grosso blessé, empêchant donc la rencontre de se jouer. Ce match sera à rejouer au Vélodrome ce 6 décembre. L’Equipe nous informe ce lundi qu’une réunion est prévue entre Fabio Grosso et John Textor.

Le propriétaire américain n’aurait vraiment pas apprécié les premières semaines du coach italien. La défaite face au LOSC ce dimanche pourrait empêcher Grosso de continuer son aventure à Lyon, donnant donc l’opportunité à un troisième entraîneur d’être sur le banc rhodanien face à l’OM le 6 décembre prochain.

info ⁦@lequipe⁩

Grosso et Textor vont se voir cette semaine. L’entraîneur italien pourrait ne pas résister à la défaite contre Lille, selon l’issue des discussions. https://t.co/o2qOhtfTbk — hugo (@hugoguillemet) November 27, 2023

Pas de supporters lyonnais au Vélodrome

Le déplacement des lyonnais est interdit pour le match qui sera à rejouer le 6 décembre prochain entre l’OM et l’OL. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, l’a annoncé ce vendredi dans des propos relayés par RMC Sport.

🇫🇷 Les supporters lyonnais devraient être interdits de déplacement au Vélodrome pour le match reporté, annonce Oudéa-Castéra.https://t.co/wdq93DZ4eA — RMC Sport (@RMCsport) November 10, 2023

« Pour moi, le mal est fait. Quand il y a une interdiction de déplacement de supporters, comme ça va être le cas le 6 décembre, c’est la défaite du partage, déplore Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports lors de la présentation du parcours de la flamme pour les Jeux paralympiques et relayé par RMC. Maintenant, je pense que la solution imaginée aujourd’hui est probablement la moins mauvaise des options restantes. Cette sanction contre des supporters de l’OL, compte tenu de ce qui s’est passé dans le parcage lyonnais avec ces chants homophobes et ces gestes antisémites, est parfaitement compréhensible et légitime. C’était souhaitable. Il y a maintenant un dispositif de sécurité que la préfète de police renforce en faisant attention à chaque détail et à l’optimisation de ce qui a pu pêcher lors de cet épisode. S’il y a le moindre débordement de supporters marseillais lors de ce match, il faudra vraiment en tirer des conséquences extrêmement fermes. Moi j’ai appelé à un sursaut. Avec la ligue, le ministère de l’Intérieur, les clubs, les associations de supporters, il faut une prise en main de ces enjeux d’élimination de la violence de nos stades et de lutte contre toutes les formes de discrimination, d’expression raciste et antisémite. Il faut qu’on en finisse avec ça. Je le dis, le mal est fait. Ce régime mis en place est un pis-aller. Il faut derrière une action absolument résolue pour que ces choses ne se reproduisent plus. On ne doit pas avoir un petit nombre d’abrutis qui entraînent une défaite du sport. »

Bouanga pisté par l’OM ?

Avant le triste match nul face à Strasbourg, le coach Gennaro Gattuso avait évoqué le mercato hivernal à venir. Le coach veut un ailier et Pablo Longoria pourrait tenter de faire revenir un ancien de Ligue 1.

En effet, selon le 10Sport, « Pablo Longoria est séduit par les performances de Denis Bouanga depuis de longs mois. Désireux de renforcer l’aile gauche de Gennaro Gattuso, le président de l’OM voit d’un bon œil l’idée de rapatrier l’international gabonais en France dès le mois de janvier. » L’attaquant de 29 ans a terminé meilleur buteur de la MLS en 2023. Auteur de 24 réalisations, loin devant Juan Camilo Cucho Hernandez et Georgios Giakoumakis avec 19 et 20 buts. L’ancien joueur de l’ASSE n’a jamais caché son attachement pour l’OM, l’international gabonais ne participera pas à la CAN 2024 car sa sélection ne s’est pas qualifiée.

Gennaro Gattuso ne cache pas la nécessité de recruter en janvier prochain, d’autant que plusieurs joueurs de l’OM vont participer à la CAN. « C’est une question assez simple, pendant la CAN on va perdre 5 à 6 joueurs donc l’effectif sera réduit à 18 joueurs, donc évidemment qu’il faudra renforcer l’effectif. Moi je ne demande jamais de noms précisément, je demande en fonction de critères fonctionnels, ce sont des personnes plus compétentes qui s’occupent de ça ensuite en fonction du prix. On verra les profils et le nombre, on aura besoin de renforts. Moi je me concentre sur le match de demain. »

Evidemment qu’il faudra renforcer l’effectif

#Gattuso : « Le mercato hivernal ? Avec la CAN on risque de perdre 5 à 6 joueurs, on a besoin de renforcer l’équipe. On verra les profils et le nombre, on aura besoin de renforts mais je veux penser aux prochains matches et on verra ça après… » #liveconf #OM pic.twitter.com/YRxHdSHrfn — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 24, 2023

Les Saoudiens sont aujourd’hui plus préoccupés par leur propre championnat

Les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille continuent de circuler sur les réseaux sociaux depuis bientôt trois ans. Mais selon Simon Chadwick, l’Arabie Saoudite a d’autres priorités…

Dans les colonnes d’Aujourd’hui en France, Simon Chadwick, professeur de géopolitique et spécialiste du Moyen-Orient, explique que le championnat développé à coup de millions avec l’arrivée de stars comme CR7, Neymar ou encore Mané est la priorité du royaume. « Lorsque j’étais en Arabie saoudite au début de l’année, beaucoup de gens parlaient de Newcastle et de la Premier League. Lorsque j’y suis retourné plus tard, les choses avaient changé. Je pense que les Saoudiens sont aujourd’hui plus préoccupés par leur propre championnat que par Newcastle. (…) Il est intéressant d’observer que les personnes qui travaillaient au Qatar pendant la période précédant la Coupe du monde travaillent désormais en Arabie saoudite ». Le rachat du club à Franck McCourt pourrait encore durer longtemps…

La semaine dernière semaine, le journal l’Equipe évoquait l’avenir de l’Olympique de Marseille et de Frank McCourt. Ce dernier a une nouvelle fois démenti les rumeurs de vente du club qui prospèrent sur les réseaux sociaux. Le quotidien sportif explique par ailleurs que des d’intermédiaire comme l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier tentent de convaincre des investisseurs saoudiens de racheter le club marseillais.

Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé

Sur RMC, le journaliste Florent Germain a été clair concernant ces rumeurs insistantes : « Frank McCourt est encore investi et Pablo Longoria l’a confirmé. Longoria demande dans quels grands clubs un actionnaire ou propriétaire prend la parole tous les six mois ? McCourt n’est pas président. Longoria a carte blanche et McCourt lui fait confiance. Sur les rumeurs de vente du club, je l’ai bien évidemment interrogé au sujet de la position du propriétaire. McCourt dément avec force même s’il ne peut pas le faire à chaque fois ».

Di Meco donne son avis sur les rumeurs de Vente de l’OM #OM #VenteOMhttps://t.co/H92TWkRflL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 17, 2023

McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€

Dans un live sur la plateforme « X », le journaliste indépendant Romain Molina a une nouvelle fois donné son sentiment sur les rumeurs incessantes de vente du l’Olympique de Marseille qui circulent depuis plusieurs années. Sa position n’a pas changé. Il affirme que Frank McCourt se montre trop gourmand. » Je vais dire la même chose que ce que j’ai déjà dis y’a des mois, McCourt est persuadé que l’OM vaut 500-600 M€. On lui a mis ça dans la tête. Bravo Longoria. Bah son club il va le garder un moment, » a ainsi déclaré le journaliste Romain Molina.

