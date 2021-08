Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce mardi : Guendouzi accusé par Rivère, Coup dur pour Longoria et une porte se referme pour Caleta-Car…

OGC NICE – OM : LE PRÉSIDENT RIVÈRE ACCUSE MATTÉO GUENDOUZI !

L’Olympique de Marseille a vécu une soirée cauchemardesque ce dimanche à Nice face aux Aiglons. Des images ont tourné sur les réseaux sociaux où l’on voit Mattéo Guendouzi, Luan Peres et Dimitri Payet blessés. Selon le président niçois, la blessure du milieu de terrain été faite après qu’il ait quitté la pelouse.

La soirée cauchemardesque de l’Olympique de Marseille a fait beaucoup de bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce dimanche restera à coup sûr dans l’histoire de notre championnat après les débordements et l’envahissement des supporters niçois sur la pelouse.

Dimitri Payet a été blessé au dos après s’être reçu une bouteille quasiment pleine de soda. Luan Peres et Mattéo Guendouzi auraient également eu des coups et des griffures sur le cou. Des images ont tourné sur les réseaux sociaux durant l’arrêt du match.

🚨 Trois joueurs de l’OM blessés pendant les échauffourées ► https://t.co/rkbQXm1rAM pic.twitter.com/dGtB7D25ca — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2021

AU PASSAGE, GUENDOUZI, IMAGES À L’APPUI, N’A PAS DE TRACES DANS LE COU QUAND IL EST SUR LA PELOUSE — RIVÈRE

Interrogé par le journal L’Equipe, Jean-Pierre Rivère est revenu sur ces incidents et a affirmé que selon lui, aucun joueur de l’Olympique de Marseille n’a été blessé. Il explique également avoir des images où l’on voit Mattéo Guendouzi sans blessure au cou à la sortie de la pelouse.

« Mis à part sur la photo que l’on voit partout (un supporter est en garde à vue pour s’en être pris à Payet, ndlr), il n’y a pas eu de violence sur des joueurs de l’OM. Au passage, Guendouzi, images à l’appui, n’a pas de traces dans le cou quand il est sur la pelouse. » Jean-Pierre Rivère – Source : L’Equipe (24/08/21)

QUE SE SERAIT-IL PASSÉ SI ON AVAIT REPRIS LE MATCH DANS UNE AMBIANCE ÉLECTRIQUE ? — CARDOZE

Jacques Cardoze a été questionné par RMC Sport ce lundi pour revenir sur les incidents qui ont eu lieu à Nice. Le directeur de la communication de l’OM n’a pas été tendre avec la sécurité niçoise.

« La sécurité n’était pas garantie. On a revu les images toute la journée. Il n’y a pas de filet de sécurité, il y a énormément de bouteilles qui ont été envoyés durant toute la rencontre. Nice n’a pas été capable d’assurer la sécurité de nos joueurs. Que se serait-il passé si on avait repris le match dans une ambiance électrique ? S’il y avait eu un penalty litigieux ? Une action litigieuse ? Une égalisation marseillaise litigieuse ? » Jacques Cardoze – Source : RMC (23/08/21)

MERCATO OM : NOUVEAU COUP DUR POUR LONGORIA…

Alors que Dario Benedetto a quitté l’OM pour rallier Elche, Pablo Longoria est à la quête d’un attaquant pour le remplacer. Alors qu’il était intéressé par le profil d’Alexander Sorloth, cette piste semble désormais se refroidir…

Dario Benedetto parti du côté d’Elche, Pablo Longoria doit désormais lui trouver un remplaçant. Après avoir anticipé le départ de l’Argentin, le président olympien travaille sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Depuis la finalisation du dossier menant à Pol Lirola, Pablo Longoria peut désormais pleinement se concentrer sur l’attaquant tant recherché. Ces derniers jours, plusieurs noms étaient associés à l’OM. Parmi eux, Iké Ugbo, Willian José, Giovanni Simeone, Cyle Larin ou encore Alexander Sorloth, qui semblait être la piste la plus chaude. Alors qu’Iké Ugbo et Willian José vont respectivement rejoindre Genk et le Real Betis, l’attaquant norvégien pourrait lui aussi rallier une autre équipe dans les jours à venir. Une mauvaise nouvelle pour Pablo Longoria à une semaine de la fin du mercato estival.

ALEXANDER SORLOTH VERS LA REAL SOCIEDAD ?

En effet, à en croire les informations d’El Partidazo de Cope, Alexander Sorloth serait sur le point de rallier l’Espagne. Le média espagnol rapporte que l’attaquant norvégien de Leipzig serait sur le point de devenir un nouveau joueur de la Real Sociedad. Le club espagnol espère finaliser ce dossier rapidement afin de remplacer Willian José, également ciblé par l’OM, parti du côté du Real Betis.

Ces derniers jours, Foot Mercato révélait pourtant que l’OM avait initié des contacts avec Alexander Sorloth pour le récupérer en prêt avec option d’achat. Même si Leipzig semblait favorable à un transfert sec, il n’était pas fermé à cette proposition de l’OM. Mais le club phocéen semble avoir perdu la main sur ce dossier. Un nouveau coup dur pour Pablo Longoria après avoir vu les pistes menant à Iké Ugbo et à Willian José se refermer récemment. Reste désormais à savoir vers quel profil se tournera le président olympien.

💥 Informa @MarcoASande 🔵⚪️ La @RealSociedad ultima el fichaje de Alexander Sørloth (@Asorloth), delantero del @DieRotenBullen 👋🏻 Si nada se tuerce, @WillianJose se marchará cedido al @RealBetis con opción de compra de 8 millones#LaLigaSantander pic.twitter.com/Y0oTxoAdj1 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 23, 2021

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Même s’il reste plus qu’une semaine au président olympien pour trouver un attaquant, il reste optimiste jusqu’au bout.

MERCATO OM : CE CLUB DE PREMIER LEAGUE LÂCHE CALETA-CAR ?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Duje Caleta-Car a la cote en Angleterre. Toutefois, alors que West-Ham souhaitait le récupérer, Kurt Zouma aurait finalement été préféré au défenseur croate.

En grande difficulté depuis son transfert avorté à Liverpool l’hiver dernier, Duje Caleta-Car est l’un des joueurs encore susceptible de plier bagages d’ici le 31 août. En effet, le défenseur central croate est considéré comme l’une des valeurs marchandes la plus élevée de l’effectif olympien. Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2018 en provenance du Red Bull Salzbourg pour un montant de 17 millions d’euros, Duje Caleta-Car n’entrerait plus dans les plans de Jorge Sampaoli cette saison. En effet, le Croate n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu sous la tunique phocéenne en championnat. Le technicien argentin semble accordé toute sa confiance à Léonardo Balerdi, Luan Peres, William Saliba ainsi qu’Alvaro.

WEST-HAM OUBLIE CALETA-CAR ?

Ces derniers jours, on apprenait que West-Ham semblait être le club le plus intéressé par le profil de Duje Caleta-Car. Déjà à l’affût pour le Croate l’hiver dernier, le club londonien est revenu à l’affût cet été. À en croire le journaliste @JMontanelliLNDN sur Twitter avait même affirmé que West-Ham avait bel et bien formulé une offre de 17,5 millions d’euros plus des bonus pour s’attacher les services de Duje Caleta-Car. Toutefois, cette offre aurait été refusée par Pablo Longoria qui estimerait que les bonus ne sont pas assez élevés.

Par ailleurs, West-Ham pourrait se désintéresser de Duje Caleta-Car puisque The Athletic rapporte que le club londonien aurait également manifesté son intérêt pour Kurt Zouma. Il existerait même un accord à hauteur de 30 millions de livre avec Chelsea. Toutefois, le défenseur français ne s’est pas encore mis d’accord contractuellement avec West-Ham. De plus, le départ de Kurt Zouma serait lié à une venue de Jules Koundé du côté de Chelsea donc rien n’est encore terminé. De quoi laisser l’Olympique de Marseille espérer toujours une vente de son défenseur à West-Ham.

West Ham’s move for Chelsea defender Kurt Zouma suffers fresh blow https://t.co/j7Z5of8nah pic.twitter.com/hNRkCDix2H — Mirror Football (@MirrorFootball) August 24, 2021

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Dans le sens des départs, il espère toujours pouvoir se séparer de Duje Caleta-Car pour ramasser un joli chèque d’ici le 31 août.

