Guendouzi et le but de la main, FC Bâle en 8e et Longoria remercie McCourt… les 3 infos OM du jour

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi : Guendouzi revient sur le but refusé face à Qarabag, l’OM affrontera le FC Bâle et Longoria tient à remercier McCourt…

L’arbitre dit qu’il n’avait pas vu

Mattéo Guendouzi a salué le geste de fair-play des joueurs et du coach de Qarabag qui ont conduit l’arbitre a annuler le but inscrit de la main par Ibrahima Wadji.

« Je pense que tout le monde a vu que le but était marqué avec la main, cela a été vu par tous les joueurs des deux équipes. L’arbitre dit qu’il n’avait pas vu. On a essayé de discuter avec les joueurs et leur banc pour qu’ils aient un geste fair-play. S’il y avait eu la VAR, l’arbitre aurait annulé. Il y a eu un geste très fair-play de leur coach et leur capitaine. Ils n’étaient pas obligés de le dire. Tout est rentré dans l’ordre. Je tenais à les remercier pour ce geste de fair-play ». Mattéo Guendouzi – Source : Conférence de presse

Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main

L’attaquant sénégalais de Qarabag Ibrahima Wadji a raconté sur les ondes de RMC Sport ce que lui a dit le milieu de terrain marseillais Mattéo Guendouzi pour tenter de le convaincre :

« C’était difficile parce qu’il fallait que je parle à mon capitaine. Moi je savais que le ballon avait touché ma main. Mais ce n’est pas une action que je voulais faire. Ma main a accompagné ma tête. J’ai parlé au capitaine. Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Quand tous mes coéquipiers m’ont demandé, je leur ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Après on a parlé avec l’entraîneur. L’entraîneur m’a demandé ce que je pensais de ça. Je lui ai dit que j’ai touché le ballon avec la main. Il m’a dit : « c’est pas bien, il faut que tu prennes tes responsabilités, il fait que tu discutes avec l’arbitre. » Et l’arbitre a annulé le but. Mais c’était difficile pour mes équipiers parce qu’on voulait au minimum une victoire. C’est compliqué pour eux car ils voulaient la victoire et moi j’ai dit la vérité. » Ibrahima Wadji – Source : RMC Sport

🗣️💬 « Guendouzi m’a dit ‘tu es musulman, si tu ne dis pas la vérité Dieu va te punir' » Wadji raconte les réactions de ses coéquipiers et celles des joueurs de l’OM après son but de la main face à l’OM. pic.twitter.com/CrtwFPuZuA — After Foot RMC (@AfterRMC) February 24, 2022

L’OM affrontera le FC Bâle en 8e de finale

Grâce à leur double victoire face à Qarabag en Conference League, les joueurs de l’Olympique de Marseille filent en huitième de finale de la nouvelle compétition européenne. Ce vendredi à 13h a eu lieu le tirage au sort !

L’Olympique de Marseille affrontera donc le FC Bâle en double confrontation. La première aura lieu au Vélodrome, comme avec Qarabag et la seconde sera à l’extérieur. Un avantage donné à l’adversaire puisque tous les clubs sur lesquels l’OM pouvait tomber ont terminé premiers de leur groupe en phase de poules.

Avec notre urgence de gagner, je n’ai jamais vu un geste comme celui de Gurbanov — Sampaoli

La réaction de l’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli en conférence de presse d’après match suite à la victoire de l’OM face au FC Karabag (0-3) lors des 16e de finale retour de Ligue Europa Conférence.

« Je n’ai jamais vu une telle preuve de fair-play dans un tel contexte de compétition. Le football de haut niveau est comme ça, compétitive. Je voulais saluer son sentiment d’honnêteté. Un sentiment de haut niveau. Sincèrement avec notre urgence de gagner, je n’ai jamais vu un geste comme celui de Gurbanov. Et sincèrement, je ne sais pas si à sa place, j’aurais accepté qu’on annule le but. Je l’aurais sans doute célébré. Pour moi, c’est une leçon. » Jorge Sampaoli – Football Club de Marseille

Sampaoli : « Sincèrement avec notre urgence de gagner, je n’ai jamais vu un geste comme celui de Gurbanov. Et sincèrement, je ne sais pas si à sa place, j’aurais accepté qu’on annule le but. Je l’aurais sans doute célébré. Pour moi, c’est une leçon. » #QarabagOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2022

Sampaoli : « Je voulais saluer son sentiment d’honnêteté. Un sentiment de haut niveau. » #QarabagOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2022

Sampaoli (en espagnol) : « Je n’ai jamais vu une telle preuve de fair-play dans un tel contexte de compétition. Le football de haut niveau est comme ça, compétitive. » #QarabagOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2022

Sampaoli (en français) : « Je pense que c’est un match difficile à cause du rival, de l’adversaire. Mais aujourd’hui l’équipe a été très compact. Mais j’ai trouvé l’équipe plus tranquille que la semaine dernière. » #QarabagOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2022

Son opinion est forte, importante, car il prend des risques » Longoria

Au cours d’un entretien accordé au Figaro, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a évoqué l’implication de Franck McCourt dans le projet olympien et ses relations avec l’homme d’affaire américain.

« Il soutient totalement tous les choix qu’on a faits, et je remercie Frank pour tout cela. Il est engagé, après chaque match il m’envoie des messages, il veut connaître mon ressenti du terrain, transmettre des messages à l’équipe. Le niveau de communication entre nous est très bon et il est à fond derrière le projet. Il donne son ressenti sur tous les sujets, et c’est normal quand tu joues ton capital personnel d’être le premier à délivrer tes impressions. Son opinion est forte, importante, car il prend des risques », Pablo Longoria – Source Le Figaro (24/02/2022)

🚨 Pablo Longoria » Je ne pourrais jamais vivre autant demontions qu’à l’OM #TeamOM pic.twitter.com/HVdF9bVPl6 — Massilia_013 (@Massilia_013) February 24, 2022

Pablo Longoria a également évoqué la nécessité de stabiliser le club sur l’aspect financier en se qualifiant notamment régulièrement en Ligue des Champions.

La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d’Europe — Longoria

« Je préfère parler de projet réussi. La chose la plus importante est de stabiliser le club, que tout le monde aille dans la même direction, dans ce cas il est plus facile d’avoir des résultats. La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d’Europe et plus généralement en Ligue des champions, c’est là où est l’argent dans le football. Si tu es stabilisé, tu as des objectifs et à l’OM, on veut gagner des coupes et des titres. C’est dans l’ADN de ce club, de son histoire. (…) Tous les projets des clubs ambitieux passent par une participation régulière en C1, on a vu les moyens financiers de certains clubs augmenter, car ils étaient souvent présents dans cette compétition, c’est aussi l’objectif de l’OM. La Ligue des champions est le plus grand booster pour un club, mais on ne doit pas perdre la tête côté dépense. Il faut garder un certain équilibre. » Pablo Longoria – source : Le Figaro (24/02/2022)