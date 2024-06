Habib Beye à Metz vers un banc de Ligue 1 ? Une piste tombe à l’eau

Après trois saisons passées sur le banc du Red Star et une montée en Ligue 2, Habib Beye rêve toujours d’entraîner un club de l’élite française. Un désir qui aurait pu devenir réalité car l’ex joueur de l’OM avait une touche du côté du FC Metz, une piste qui s’est refroidit depuis la relégation du club.

Libre depuis son départ du Red Star, Habib Beye espère toujours rebondir sur le banc d’un club de Ligue 1 la saison prochaine. Une piste semblait même s’ouvrir à lui du côté de Metz alors que les dirigeants messins ont commencé à chercher une porte de sortie pour Laszlo Bölöni, sur la sellette. La piste s’est cependant nettement refroidi depuis le barrage retour et la descente du club en Ligue 2.

Un accord qui tombe à l’eau

Habib Beye n’a jamais caché ses intentions d’entraîner un club de Ligue 1. Une ambition qu’il n’avait pas manqué de répéter tout au long de la saison sur les antennes de Canal +. Mais si l’entraîneur semble réticent à l’idée de devenir le coach de Metz, c’est en partie à cause d’un accord passé aux dirigeants du Red Star après son départ. Selon Le Parisien, l’ex olympien avait promis de ne pas quitter le club pour un autre de Ligue 2. Un accord semblait même tout proche, si les Messins avaient réussi à se maintenir.

Sur le banc de l’OM ?

Il y a quelques mois encore, le technicien avait de nouveau clamé son envie d’un jour retrouver l’OM, cette fois-ci en tant que coach. « Je pense qu’il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l’entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille ? » Une piste qui ne devrait cependant pas aboutir cet été, les olympiens ayant jeté leur dévolu sur Conceição.