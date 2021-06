De la Fuente arrive ? Bonne nouvelle pour Lirola et coude à coude avec Lille pour un gardien… Les 3 infos mercato OM de ce lundi

Comme tous les soirs, nous vous proposons les trois actualités majeures de la journée… Voici les 3 infos OM du lundi 14 juin !

MERCATO OM: ÇA CHAUFFE POUR LA SECONDE RECRUE DE LONGORIA !

Après Gerson, l’Olympique de Marseille pourrait officialiser très rapidement la venue d’un jeune ailier qui appartient au FC Barcelone, Konrad de la Fuente !

D’après les informations de Mundo Deportivo, le joueur du FC Barcelone va s’engager en prêt du côté de l’OM jusqu’en 2022 avec option d’achat obligatoire fixée à cinq millions d’euros.

A LIRE : Mercato OM : Ce gros club italien ne lâche pas Kamara… Une offre à venir?

Alors que cette piste a fait son apparition de manière inattendue, son souhait de rejoindre le club olympien serait lié à son temps de jeu. En effet, le joueur de 19 ans souhaite jouer d’avantage, c’est pour cela qu’il serait intéressé par le projet de Pablo Longoria d’après l’Equipe. Très prometteur, l’ailier est décrit comme percutant, rapide et dribbleur. Un profil dont a besoin l’Olympique de Marseille !

MERCATO OM: UNE BONNE NOUVELLE DANS LE DOSSIER LIROLA ?

Pol Lirola est retourné dans son club la Fiorentina, après l’échéance de son prêt à l’Olympique de Marseille. Véritable satisfaction de la deuxième partie de saison, les dirigeants olympiens souhaitent le conserver. De son côté, le latéral droit espère rester du côté de l’OM.

Au mercato d’hiver 2021, Pol Lirola a signé à l’OM, en prêt avec option d’achat en provenance de la Fiorentina. Ce fut l’une des plus grandes satisfactions de la saison de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur de la Juventus s’épanouit dans le système à cinq défenseurs mis en place par Jorge Sampaoli. Son apport offensif, et sa qualité de centre sont un vrai un plus, il a délivré quatre passes décisives, et marqué deux buts, depuis qu’il porte le maillot marseillais. Alors que l’Espagnol souhaiterait rester dans le sud de la France, il se pourrait que l’arrivée probable d’un joueur à la Fiorentina favoriser son envie.

CELIK À LA FIO, VOIE LIBRE POUR LIROLA ?

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Lirola, si la Fiorentina négociait à la hausse, cela n’aurait rien de choquant ! »

Auteur d’une très belle saison avec le LOSC, couronné d’un titre de champion de France, Zeki Celik serait en contact avec la Fiorentina. D’après les informations de Tutto Mercato Web, le Lillois serait intéressé à l’idée de rejoindre l’Italie et la ville de Florence. De quoi l’imaginer comme le futur remplaçant de Pol Lirola, ce qui laisserait entrevoir de l’espoir du côté des dirigeants de l’Olympique de Marseille ?

📢🟣 Per Zeki Celik del #LOSC c’è la fila in Serie A. Il giocatore ha aperto alla possibilità di un trasferimento in Italia. Per il turco c’è un contatto con la #Fiorentina. Questo potrebbe riaprire con forza l’addio di Lirola destinazione #OM.@TuttoMercatoWeb — Marco Conterio (@marcoconterio) June 14, 2021

Au micro de Sky Sports lors de la finale de l’Europa League où s’est rendu Pablo Longoria, il a été questionné sur l’avenir de Pol Lirola. Le président et directeur sportif espagnol affirme qu’il souhaite le conserver mais qu’il doit discuter pour faire baisser le prix.

« Il a fait une excellente fin de saison. Ce que nous voulons faire, c’est assurer la continuité avec les joueurs. Nous avons une option d’achat et nous devons négocier. Les circonstances à Florence sont également particulières étant donné le changement d’entraîneur, mais nous devons le comprendre. L’option d’achat est valable jusqu’au 31, il reste encore quelques jours pour négocier » Pablo Longoria – Source : Sky Italia (26/05/21)

MERCATO: L’OM AU COUDE-À-COUDE AVEC LILLE POUR UN GARDIEN DE BUT ?

L’Olympique de Marseille devrait recruter un gardien de but, afin de concurrencer Mandanda. Alors que les noms se multiplient, les dirigeants olympiens seraient en concurrence avec le LOSC pour un portier de Serie A.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille préparent l’après Mandanda. Alors que sa doublure, Yohann Pelé a quitté le club, l’OM aimerait attirer un gardien numéro 1 bis, afin de préparer la suite, lorsque le portier olympien décidera de raccrocher les crampons. Et d’après les informations de La Nuova Sardegna, les dirigeants marseillais auraient coché le nom de Alessio Cragno, portier de Cagliari. Un dossier compliqué, le club italien réclame pas moins de 25 million d’euros pour le joueur de 26 ans. L’Olympique de Marseille ne serait pas seul sur le coup, puisque le LOSC aimerait aussi l’attirer, pour remplacer Mike Maignan, transféré à l’AC Milan.

STEVE, ON VEUT QU’IL RESTE AU CLUB — SAMPAOLI

Jorge Sampaoli s’était exprimé en conférence de presse, sur sa vision du rôle du gardien de but :

A LIRE : Mercato OM : Mandanda, un avenir en plusieurs étapes…

« Dans le système qu’on veut mettre en place, le gardien doit savoir jouer comme un joueur de champ en dernier rempart. Steve, au vu de son parcours, de sa personnalité, de son histoire, on veut qu’il reste au club, on doit l’intégrer à notre projet » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/04/21)

SI J’AI PLUS LE NIVEAU, FAUT ARRÊTER — MANDANDA

« Si je n’étais pas prêt, je serai parti, j’aurai arrêté. Si j’ai plus le niveau, faut arrêter. Personnellement, je suis là. La concurrence, je l’ai tout le temps. Je dois être performant si je veux jouer. J’ai aucun problème là-dessus. Il va y avoir énormément de changements. Il va falloir bien recruter. Il faudra être intelligent pour faire une très bonne saison. On devra être bons pour finir en Ligue des Champions l’année prochaine. » Steve Mandanda – source : Conférence de presse (21/05/2021)