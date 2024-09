OM PSG – Mercato : Dugarry s’enflamme sur le choix Rabiot !

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry s’est exprimé au sujet de l’arrivée de l’ex joueur du PSG Adrien Rabiot à l’OM. Il félicite ce dernier sur son choix de rejoindre Marseille.

La signature d’Adrien Rabiot à Marseille continue de faire réagir le microcosme du football français. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien attaquant de l’OM et de Bordeaux Christophe Dugarry a donné son sentiment sur cette arrivée pour le moins inattendue.

« Le football se nourrit de toutes ses petites histoires. C’est essentiel pour notre championnat. (…) J’adore Rabiot ! c’est mon idole ! Mais quelle liberté ! Il assume la liberté de faire ce qu’il veut. Au PSG, il a décidé de ne pas prolonger, de garder sa mère comme agent, d’aller à la Juventus, et d’arriver en fin de contrat là-bas… (…) Là il décide d’aller à Marseille, il fait ce qu’il veut. Bravo Rabiot, il a raison. Il fait une carrière exceptionnelle et à chaque fois on lui explique que ce qu’il fait ce n’est pas bien. Lui, il continue, il est titulaire en équipe de France, capitaine à la Juventus ou c’est difficile au départ quand il est arrivé. Et là il signe à Marseille car c’est l’émotion qu’il a envie de vivre. Il a envie de partager quelque chose avec l’OM même s’il a porté le maillot du PSG, bravo à lui ! » a ainsi déclaré Christophe Dugarry.

Pour Di Meco, Rabiot sera accepté par les supporters

L’ancien arrière gauche de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a également commenté le recrutement d’Adrien Rabiot : « Sur le principe, nous, ça ne nous dérange pas. », confie Éric Di Meco. « J’espère quand même que les supporters marseillais ne vont pas être bas du plafond. Souvenez-vous comment Rabiot a été traité par le PSG au cours des six derniers mois […] Il a été formé au club et une fois arrivé en fin de contrat, il a été renié. On ne va pas refuser un joueur que le PSG a renié », conclut-il.

