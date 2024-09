Le Real déjà sur Greenwood ? Mudryk, un ancien joueur de De Zerbi visé… les 3 infos mercato OM de la semaine

Voici les trois informations concerant le mercato de l’Olympique de Marseille qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

1 – Real, Barça, Bayern et PSG sur Greenwood ?

Le jeune attaquant de l’OM Mason Greenwood (22 ans) n’a pas manqué ses débuts en Ligue 1. Avec déjà 5 buts au compteur, ce dernier aurait déjà des prétendants de gros standing !

En effet, selon le DailyMail trois clubs habitués à la Ligue des Champions s’interessent de près à Mason Greenwood. « Barcelone est l’un des trois géants européens qui envisagent un transfert pour Mason Greenwood, alors que l’attaquant de Marseille suscite l’intérêt après un début de campagne fulgurant. (…) Barcelone, l’Atlético Madrid et le Bayern Munich, auraient tous envoyé des recruteurs pour observer le joueur de 22 ans en action dans le sud de la France. Plus récemment, le géant allemand du Bayern a gardé un œil sur l’homme de Marseille, potentiellement dans l’optique de le voir former un duo d’attaquants en Bavière avec son compatriote Harry Kane. » De plus, Graeme Bailey rajoute le nom du PSG dans la liste des prétendants. Greenwood restera-t-il plus d’une saison à l’OM ?

L’Olympique de Marseille réalise un très bon début de saison. Mason Greenwood y est pour beaucoup. Le jeune attaquant anglais a en effet inscrit 5 buts en 4 matchs. Il est d’ailleurs le meilleur buteur de Ligue 1 après 5 journée de championnat. Au cours d’un entretien accordé à BeIN Sport, Mehdi Benatia, le conseiller du président Pablo Longoria, affirme que l’ailier anglais n’a « aucune limite » :

“Mason Greenwood ? C’est le très, très haut niveau. J’ai joué avec Dybala, Robben… lui, c’est un joueur qui n’a pas de limites. Il peut mettre 20 buts par saison s’il veut”, a ainsi déclaré Mehdi Benatia.

2 – L’OM s’intéresse à Mudryk en prêt ?

Le recrutement de l’OM est ambitieux malgré l’absence de Coupe d’Europe cette saison. L’arrivée d’Adrien Rabiot illustre la stratégie offensive du duo Longoria / Benatia sur le mercato. Le club olympien aurait une autre cible pour le mois de janvier…

Selon les informations du média anglais TEAMtalk, l’OM s’intéresse à Mudryk. « Leur manager Roberto de Zerbi est un grand fan de l’ailier et pense pouvoir tirer le meilleur de lui. Un prêt est l’issue la plus probable pour Mudryk en janvier, car les clubs ne sont généralement pas désireux de dépenser de grosses sommes en milieu de saison. (…) L’ailier de 23 ans, n’a pas encore réussi à s’adapter au système du nouvel entraîneur Enzo Maresca. L’entraîneur italien a clairement indiqué qu’il avait du travail à faire s’il voulait devenir un titulaire régulier. » Est ce que l’OM peut s’offrir la pépite ukrainienene cet hiver dans le cadre d’un prêt ? Le poste d’ailier gauche ne semble pourtant pas une priorité !

3 – Enciso cible de l’OM, en manque de temps de jeu à Brighton

Selon Sport Witness, Roberto De Zerbi aurait tenté d’intégrer un joueur de Brighton à l’Olympique de Marseille : Julio Enciso. L’international paraguayen n’a finalement pas rejoint le club du sud de la France. Il reste cependant une option envisageable.

Roberto De Zerbi n’a pas connu une seule défaite depuis le début de la saison (3 victoires, 1 nul). Après un mercato estival fructueux, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a des joueurs remarquables à sa disposition. Il lui manque néanmoins un ailier qu’il côtoyait à Brighton.

Selon les informations de Sport Witness, un média britannique spécialisé dans le football, Julio Enciso aurait pu rejoindre l’Olympique de Marseille. L’international paraguayen aurait été contacté par Roberto De Zerbi, qui aurait aimé le voir dans son effectif. « Il m’a appelé quand il est venu à Marseille », a révélé le joueur de Brighton. « Il me voulait mais ça n’a pas marché. Il m’a laissé de très bonnes leçons. Il voulait tirer le meilleur de moi, il ne m’a pas donné le numéro 10 pour rien. Il a été très exigeant, il m’a mis au défi quand il le fallait, il m’a dit quand il me voulait », a-t-il ajouté.

Toujours selon Sport Witness, Julio Enciso n’a joué que 39 minutes en trois matchs de Premier League cette saison. De Zerbi pourrait réessayer de le recruter à l’Olympique de Marseille si sa situation à Brighton ne s’améliore pas. Le sud-américain a tout a gagner. Il pourrait avoir un temps de jeu plus élevé et quitter le sixième club de Premier League pour intégrer le deuxième club de Ligue 1. L’OM, ne dispute pas les grandes compétitions européennes cette année, mais les olympiens sont bien partis pour se qualifier en Ligue des Champions l’année prochaine.

